Бывшие жители Северных территорий будут молиться за своих предков на борту самолёта
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Саппоро, 21 октября (Jiji Press). 21 октября началась программа для бывших японских жителей Северных территорий, контролируемых Россией, в ходе которой они смогут помолиться за своих предков с неба.
Программа с использованием чартерных рейсов организована по просьбе бывших жителей и проводится правительством Японии как независимое мероприятие. Все другие программы, запланированные в этом году в рамках специальной инициативы обмена между Японией и Россией, связанной с островами, были отменены из-за эпидемии нового коронавируса. Япония впервые проводит мероприятие в рамках двусторонней инициативы самостоятельно.
Острова самой северной префектуры Японии, Хоккайдо, были захвачены Советским Союзом у Японии в конце Второй мировой войны.
Первый рейс в рамках программы, на котором находилось около 30 бывших жителей островов, вылетел из аэропорта Нэмуро Накасибэцу в городе Накасибэцу на Хоккайдо около 10:45. На этот день запланирован ещё один рейс. На 25 октября запланировано три чартерных рейса.
По данным администрации Хоккайдо, всего около 130 бывших жителей в ходе пяти рейсов полетят, чтобы помолиться с неба за своих предков, похороненных на островах. Каждый полёт займет около часа. Обычно бывшие жители едут на острова и посещают там могилы своих предков, чтобы помолиться за них.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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