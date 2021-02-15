Президент Путин заявил, что намерен развивать отношения с Японией, но не будет предпринимать шагов, противоречащих Конституции

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Москва, 14 февраля. (Jiji Press). Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о несогласии своей страны с передачей Японии спорных островов в северо-западной части Тихого океана, сообщило 14 февраля российское информационное агентство ТАСС.

По его словам, Россия хочет развивать отношения с Японией и будет делать это. При этом Путин также заявил, что Россия не будет предпринимать никаких шагов, противоречащих её конституции, сообщает информационное агентство. Считается, что российский лидер впервые сделал такой комментарий относительно двусторонних переговоров с Японией.

Это замечание прозвучало после того, как в конце прошлого года вступила в силу пересмотренная конституция России, которая включает положение, запрещающее отчуждение территорий России.

Некоторые считали, что российско-японские переговоры по четырём контролируемым Россией островам, расположенным у самой северной префектуры Японии Хоккайдо, возможны, поскольку конституционная статья предусматривает, что переговоры, связанные с демаркацией границы, являются исключением из запрета на уступку территории.

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