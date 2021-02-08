Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ пообещал продолжать переговоры с Россией о Северных территориях
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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил о своей решимости продвигать переговоры с Россией по вопросу Северных территорий, являющихся предметом давнего двустороннего территориального спора.
«Мой кабинет безусловно унаследовал то, что обсуждалось на саммите (Япония-Россия) в Сингапуре в 2018 году», – сказал Суга в видеообращении, отправленном на проходившее в Токио национальное собрание с требованием вернуть Японии острова, удерживаемые Россией. «Основываясь на договорённостях, достигнутых между двумя странами, мы будем неуклонно продолжать переговоры».
«Чтобы добиться прогресса в переговорах, было бы важно, чтобы каждый человек в Японии проявил интерес и получил более глубокое понимание этого вопроса, а правительство и граждане работали как единое целое», – также сказал премьер-министр.
Проведя телефонные переговоры в сентябре прошлого года, Суга и президент России Владимир Путин подтвердили достигнутое на двустороннем саммите в 2018 году соглашение об ускорении переговоров по заключению мирного договора о Второй мировой войне на основе совместной японско-советской декларации 1956 года, которая предусматривает передачу Японии группы островов Хабомаи и Сикотан, двух из четырёх островов, захваченных советскими войсками в последние дни войны.
Однако, поскольку позиции двух стран по этому вопросу остаются весьма разными, территориальные переговоры застопорились ещё тогда, когда Абэ Синдзо был премьер-министром Японии. Суга сменил Абэ в сентябре 2020 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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