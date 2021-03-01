Россия проводит военные учения на Северных территориях

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Москва, 26 февраля. (Jiji Press). Восточный военный округ России заявил о начале военных учений с участием более 1000 военнослужащих на Курильских островах, включая Северные территории, являющиеся объектом территориального спора с Японией.

Ключевые военные объекты Курильских островов расположены на Эторофу и Кунасири, двух из четырёх островов губернаторства Хоккайдо, на которые претендует Япония. Учения, вероятно, будут проходить в основном на этих двух островах.

В учениях примут участие около 300 боевых машин и вертолётов. Участники отработают операции по предотвращению посадки противника, атаке целей с помощью дронов и устранению помех.

Сообщается, что войска выдвинулись на Эторофу и Кунасири.

Россия наращивает военное присутствие на спорных островах, расположенных в северо-западной части Тихого океана.

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