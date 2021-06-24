Россия начала военные учения на Северных территориях

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Москва, 24 июня. (Jiji Press). По сообщениям российских военных, Россия начала военные учения в районах, включающих Северные территории – острова, являющиеся предметом территориального спора между Россией и Японией.

Учения, в которых участвует более 10 000 человек, начались на островах Эторофу и Кунасири, являющихся частью Северных территорий, а также на Сахалине, в Японском море и других местах, согласно объявлению, сделанному 23 июня.

В пятидневных учениях будут использованы около 500 военных транспортных средств, 32 самолёта и 12 военных кораблей. Россия расширяет своё военное присутствие на спорных островах, размещая там ракетные комплексы «земля-воздух» и танки.

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