Президент РФ в отношении переговоров с Японией о мирном договоре сослался на конституционный запрет на передачу территорий
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Москва, 4 июня (Jiji Press). Президент России Владимир Путин заявил, что его страна должна принять во внимание конституционный запрет на передачу любой территории в ходе переговоров с Японией.
В феврале Путин заявлял, что не пойдет против Конституции, продемонстрировав готовность заключить мирный договор с Японией без каких-либо территориальных компромиссов.
В своем выступлении 4 июня на онлайн-пресс-конференции с иностранными информационными агентствами Путин сказал, что не считает, что переговоры по мирному договору следует приостанавливать.
Указывая на важность налаживания дружеских отношений с Японией, он сказал, что Россия заинтересована в заключении мирного договора.
Мирный договор после Второй мировой войны до сих пор не заключён из-за территориального спора о четырёх островах в Тихом океане, контролируемых Москвой, но которые Япония считает своими.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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