Россия проведёт ракетные учения в исключительной экономической зоне Японии

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Токио, 6 июля (Jiji Press). ВМФ России планирует провести учения по запуску ракет в Японском море, включая исключительную экономическую зону Японии, с 7 по 9 июля, сообщил министр обороны Японии Киси Нобуо.

Береговая охрана Японии выпустила навигационные предупреждения 3 июля после того, как Россия 2 июля проинформировала японское правительство о своих планах.

По словам Киси, Япония попросила Россию по дипломатическим каналам «отнестись разумно» к учениям.

Конвенция ООН по морскому праву не запрещает военные учения в ИЭЗ иностранного государства.

«Россия имеет тенденцию активизировать военные действия, в том числе учения и тренировки, вблизи нашей страны. Мы продолжим следить за передвижениями российских военных», – сказал Киси на пресс-конференции.

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