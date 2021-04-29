Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой охраны Японии против «Береговой охраны» Китая

В территориальные воды Японии вокруг островов Сэнкаку то и дело вторгаются суда так называемой «Береговой охраны» Китая. В феврале в Китае вступил в силу Закон о береговой охране, который позволяет этим судам применять оружие. Мы расспросили о текущей ситуации, истории вторжений китайских судов и других подробностях бывшего руководителя Управления береговой охраны Японии, которому практически ежедневно приходится сталкиваться с судами китайской береговой охраны в водах у островов Сэнкаку в условиях усиливающейся напряженности.

Резкое изменение ситуации после того, как стало известно о богатых ресурсах на дне

Острова Сэнкаку – это изолированный морской архипелаг в 170 километрах от острова Исигаки. В 1895 году (28-й год эпохи Мэйдзи) Япония, тщательно установив отсутствие контроля каки-либо других стран, сделала острова Сэнкаку частью своей территории, присоединив их к префектуре Окинава. После этого на островах стали жить японцы, которые построили там цех по производству кацуобуси (сушено-копченого тунца-бонито) и другие объекты. Долгое время острова Сэнкаку не являли собой никакой серьезной международной проблемы.

Однако ситуация резко изменилась после того, как в 1969 году (44-й год эпохи Сёва) при исследовании ООН ресурсов морского дна в Восточно-Китайском море было отмечено, что в акватории у островов Сэнкаку возможно наличие донных месторождений нефти и природного газа. В 1971 году Китай и географически близкий к островам Сэнкаку Тайвань начали независимо друг от друга заявлять, что эти острова являются их собственностью.

В 1978 году китайские рыболовные суда, среди которых были и вооруженные, вторглись в территориальные воды Японии, которые по сути являются «морской территорией страны» (морские воды на удалении до 12 морских миль, или чуть больше 22 километров от береговой линии), и на протяжении недели их количество достигло 357-ми. В 1996 году стали вторгаться китайские исследовательские суда. Вторжения китайских государственных судов (принадлежащие различным ведомствам) продолжились и в дальнейшем.

В 2012 году правительство Японии приобрело у частного владельца в государственную собственность 3 острова архипелага Сэнкаку, включая Уоцури. Китайские государственные суда продолжили вторгаться почти ежемесячно, а в прилежащей акватории (двенадцать морских миль сразу за территориальными водами) они «продолжали находиться» практически ежедневно, и такое положение длится вплоть до сегодняшнего дня. Государственные китайские суда – это суда береговой охраны, которые, принимая во внимание недавно полученные полномочия применять оружие и другие факторы, уже представляют проблему не только двусторонних отношений Японии и Китая, но и международного сообщества в целом.



Патрульное судно Управления береговой охраны Японии ведет наблюдение в водах у острова Уоцури архипелага Сэнкаку (снимок предоставлен Управлением береговой охраны)

«Береговая охрана» с автоматическими пушками

Подробностями о фактической ситуации в водах у островов Сэнкаку с нами поделился Акимото Сигэо, в прошлом начальник 11-го регионального штаба Береговой охраны, в ведении которого находятся прибрежные воды Сэнкаку и других островов префектуры Окинава, руководитель Департамента безопасности и спасения Управления береговой охраны, инспектор Береговой охраны, а ныне директор-распорядитель Фонда Береговой охраны Японии.

«Суда китайской береговой охраны практически всегда приходят в воды вокруг Сэнкаку соединениями по четыре единицы. Из них одно непременно оснащено оружием наподобие автоматической пушки. Вторжения таких вооруженных судов фактически подтверждаются с 2015 года». Поясним, что автоматическая пушка – это разрушительное оружие, позволяющее производить стрельбу очередями боеприпасами более крупного калибра, нежели пулемет.

«Патрульные суда Береговой охраны Японии выходят лицом к лицу (один на один) навстречу китайскому государственному судну, появившемуся в прилежащих водах, после чего предупреждают на китайском языке по радиосвязи, а также при помощи светового табло: «Здесь территориальные воды Японии», а в случае вторжения в территориальные воды – требуют: «Покиньте территориальные воды Японии». Затем следуют сдерживающим курсом – так, чтобы воспрепятствовать китайскому судну еще дальше вторгнуться в японские воды, и путем длительного противостояния выпроваживают его за пределы территориальных вод».

«Суда китайской береговой охраны в водах у островов Сэнкаку преследуют ведущие промысел японские рыболовные суда, оказывают давление, идя на сближение. В таких случаях патрульное судно Управления береговой охраны занимает позицию между японскими судами и китайским, чтобы обеспечить безопасность японских рыболовных судов. Такие ситуации стали часто возникать с прошлого года».



Акимото Сигэо рассказывает о положении в водах у островов Сэнкаку (фото: Амано Хисаки)

С 11 по 13 октября 2020 года суда китайской береговой охраны преследовали японские рыболовные суда, продолжая находиться в японских территориальных водах рекордно продолжительное время – 57 часов 39 минут. В феврале 2021 года, когда в Китае вступил в действие Закон о береговой охране, вторжение в территориальные воды за 6 дней осуществили в общей сложности 14 судов, а в прилежащих водах за 26 дней насчитали в общей сложности 96 судов. Таким образом, напряженное противостояние Японии и Китая приобретает постоянный характер.

«Вызывающие действия Китая, который вторгается в морские воды, полный суверенитет над которыми принадлежит Японии, заявляя: «Это наши территориальные воды», предпринимаются с целью изменения статус-кво с помощью силы, что, на мой взгляд, уже само по себе является нарушением международного права», – решительно осуждает Акимото.

Береговая охрана, переподчиненная вооруженным силам

Что же представляет собой так называемая «Береговая охрана», действующая в окружающих Китай акваториях в Восточно- и Южно-Китайском морях? В 2013 году в Китае произошла реорганизация, в результате которой в единую Береговую охрану были объединены в прошлом отдельные службы и ведомства, подчинявшиеся Госсовету (административной власти): Береговая охрана (обеспечение общественной безопасности), Государственная океаническая администрация (природные ресурсы), а также подразделения и ведомства, ведавшие вопросами рыболовства, таможенного режима и др. При этом в 2018 году Береговая охрана была выведена из подчинения Госсовету и влилась в Народную вооруженную милицию Китая, подчиненную Военному совету ЦК КПК (военному руководству).

Управление береговой охраны Японии было учреждено в качестве внешнего ведомства Министерства общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, являясь национальным «полицейским органом на море». Если раньше считалось, что Береговая охрана Китая является чем-то схожим с японским Управлением береговой охраны, то с обращением ее в «вооруженную милицию» стало неясно, какие задачи на нее возлагаются, и какими полномочиями она наделена. На этот вопрос дал недвусмысленный ответ ответ Закон о береговой охране, принятый в январе текущего года Всекитайским собранием народных представителей (китайским парламентом).

Закон о береговой охране, позволяющий применять оружие

Положения, содержащиеся в этом законе, вызывают беспокойство о том, не являются ли они нарушением международного права, не только у Японии, но и у других стран. К примеру, Статья 22, посвященная «Охране безопасности на море», гласит нижеследующее.

«При незаконном ущербе, причиняемом на море иностранными организациями или отдельными лицами, в частности, суверенитету нашей страны, либо при наличии прямой и явной угрозы, структуры Береговой охраны на основании данного закона и других релевантных законов и правил имеют право принимать все необходимые меры, включая применение оружия, для незамедлительного прекращения нанесения ущерба и устранения угрозы» (изложено с сокращениями).

То, что в законе ясно подтверждается применение оружия Береговой охраной в случае, если Китай сочтет, что ущемлен его суверенитет, порождает возможность открытия огня по патрульным судам Управления береговой охраны Японии или японским рыболовным судам. При этом отмечается и то, что береговая охрана имеет военный характер и может выполнять оборонительные операции.

Даже отвечая на действия другой стороны, нарушающие международное право, действовать необходимо на основании международного права. «Поэтому Управлению береговой охраны Японии запрещено применять оружие либо угрожать использованием оружия, запрещено использовать избыточную силу при осуществлении своей деятельности по поддержанию порядка на море – японская береговая охрана действует в соответствии с международным правом и учитывает статус военных кораблей и государственных судов в соответствии с международным правом. При вторжении в территориальные воды судов береговой охраны, которые являются государственными судами Китая, как бы ни были раздражающими эти действия, Управление береговой охраны Японии спокойно и решительно стоит на страже, не используя при этому оружия», – говорит Акимото.

«Если суда китайской Береговой охраны пытаются еще больше углубиться в наши территориальные воды, то патрульные катера Управления береговой охраны Японии, избегая при этом непредвиденных ситуаций, препровождают китайские суда за пределы японских территориальных вод. Капитаны патрульного флота Управления береговой охраны обладают отточенными навыками управления своим судном, и тем не менее им приходится действовать в очень напряженных условиях на протяжении длительного времени, пока суда не разойдутся».

«Появление нынешнего китайского Закона о береговой охране породило для Управления береговой охраны Японии необходимость действовать, учитывая возможность применения китайской стороной оружия. Но если японская сторона, отвечая на действия китайской стороны, станет рассуждать о том, будут они стрелять или нет, то это будет именно тем, на что рассчитывают в Китае. Я думаю о том, как терпеливо и настойчиво продолжить нынешние ответные действия, одновременно занимаясь всесторонней подготовкой исходя из самых различных вариантов, не превращая ситуацию в спор силой против силы, чтобы не допускать эскалации в военный конфликт».



Патрульный катер Управления береговой охраны Японии (на переднем плане), противостоящий судну китайской Береговой охраны (в глубине) в водах у островов Сэнкаку. Напряженность продолжается подолгу (фотография предоставлена Управлением береговой охраны Японии)

Цель Китая – вывести острова Сэнкаку за рамки японо-американского Договора о безопасности

Цель частого появления китайских судов в водах у островов Сэнкаку состоит в том, чтобы бросать вызов Договору о безопасности, действующему между Японией и США. Администрация президента Байдена заявляет, что действие Статьи 5 Договора о безопасности между Японией и США, определяющей обязанность Соединенных Штатов защищать Японию от нападения, распространяется на острова Сэнкаку. Во второй декаде марта на встрече глав японских и американских внешнеполитических и оборонных ведомств (формат 2+2) стороны вновь это подтвердили.

Однако в данной статье Договора о безопасности определяется, что Япония и США совместно реагируют тогда, когда «подвергается вооруженному нападению территория, находящаяся под административным управлением Японии». Если Китаю удастся установить фактический контроль над островами Сэнкаку, то острова окажутся за рамками действия Договора о безопасности между Японией и США, подобно ситуации с островами Такэсима. Именно с этой целью Китай бросает вызов Японии, вступая с ней в затяжную борьбу.

Япония, со своей стороны, усиливает Управление береговой охраны, укрепляя взаимодействие со стоящими за ее спиной Силами самообороны, а также делая еще более прочным альянс Японии и США. Однако Китай существенно увеличивает отрыв в численности патрульных (государственных) судов.

Если сравнить количество государственных судов Японии и Китая водоизмещением более 1 тыс. тонн, то в 2012 году, когда были национализированы острова Сэнкаку, Управление береговой охраны Японии располагало 51 судном, что превышало китайский флот государственных судов в 41 единицу. Но уже через два года ситуация изменилась на противоположную: Япония – 54, Китай – 82. Активизирующий деятельность на море Китай продолжал постепенно наращивать количество государственных судов, и в 2019 году против 66 единиц у Японии Китай располагал почти вдвое большим количеством – 130 судами. При этом злободневным вопросом является старение и износ патрульного флота Управления береговой охраны.

Именно поэтому в политических кругах с беспокойством задаются вопросом: «Что делать, если государственные суда Китая придут к островам Сэнкаку в большом количестве? Сможет ли Управление береговой охраны защитить территориальные воды у островов Сэнкаку, площадь которых вместе с прилежащей зоной сопоставима с островом Сикоку?»

«Проблему островов Сэнкаку категорически невозможно решить одними лишь силами Управления береговой охраны. Безусловно, усиливать режим непосредственного реагирования очень важно, но ведь китайские государственные суда приходят к островам Сэнкаку, руководствуясь отнюдь не собственной инициативой, и поскольку следует полагать, что они отправляются туда по указанию правительства в Пекине, я возлагаю большие ожидания на роль политики и дипломатии в том, чтобы добиться прекращения происходящего. При этом очень важно стремиться, чтобы идею свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона разделяли как можно больше стран», – призывает Акимото как человек, обладающий непосредственным опытом противодействия судам береговой охраны Китая в водах у островов Сэнкаку.

Фотография к заголовку: Судно китайской береговой охраны (в глубине) и ведущий за ним предупредительное наблюдение патрульный катер Управления береговой охраны Японии «Ёнакуни» (на переднем плане) в водах у островов Сэнкаку (снимок предоставлен Управлением береговой охраны)

Статьи по теме