Для выстраивания отношений с Японией Байден обратится к экспертам в области дипломатии

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Вашингтон, 8 ноября. (Jiji Press) – Ожидается, что избранный президент США от Демократической парти Джо Байден будет выстраивать американо-японские отношения, полагаясь на экспертное мнение опытных дипломатов. Такую же модель отношений развивала администрация предыдущего президента-демократа Барака Обамы.

Это означало бы отход от дипломатической политики нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа, которая во многом строилась на его личных отношениях с бывшим премьер-министром Японии Абэ Синдзо.

Основным дипломатическим вопросом между Токио и Вашингтоном является предлагаемое возобновление истекающего двустороннего пакта о поддержке Японией размещенных в стране войск США.

«Переговоры о поддержке традиционно проводились людьми, имеющими необходимый опыт», - заявил бывший американский чиновник: «Я думаю, произойдет просто возвращение к профессионализации этих дискуссий вместо их политизации. Я не утверждаю, что Соединенные Штаты будут требовать от Японии меньше, но и не думаю, что они станут выдвигать возмутительные требования, которые невозможно выполнить».

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