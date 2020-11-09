Жители Окинавы надеются на облегчение бремени содержания американских баз после победы Байдена

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Наха, префектура Окинава, 9 ноября (Jiji Press) - Жители префектуры Окинава, где находится основная часть американских военных баз в Японии, выразили надежду, что победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США приведет к облегчению бремени содержания американской военной инфраструктуры в самой южной префектуре страны.

45-летний работник корпорации Гоми Тацуя, проживающий в густонаселенном районе Гинован, Окинава, рядом с авиабазой Футэмма Корпуса морской пехоты США, был обеспокоен тем, что при в период пребывания у власти Дональда Трампа, «что-то могло произойти» из-за жесткого подхода американского президента к Китаю и другим странам.

Отметив, что учения на базе Футэнма стали проходить все чаще, господин Гоми выразил надежду, что при новом президенте США Джо Байдене Соединенные Штаты «смягчат свою позицию, и ситуация нормализуется». Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США в 7 ноября.

В соответствии с соглашением с Вашингтоном, правительство Японии планирует перенести базу Футэнма на новый объект, который планируется построить в прибрежной зоне Хэноко в г. Наго, также в префектуре Окинава. Около 70% всей американской военной инфраструктуры США в Японии расположено на острове Окинава, и правительство префектуры требует, чтобы база Футэнма была перенесена за ее пределы.

63-летний Киндз Такемасаё, житель Хэноко, заявил: «Я знаю, что план по передислокации базы не изменится, но я надеюсь, что господин Байден хотя бы немного подумает об Окинаве и попытается прислушаться к чувствам местных жителей.»

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