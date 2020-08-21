Усиление напряженности в Южно-Китайском море: США и КНР проводят маневры в соседних акваториях

В ответ на то, что под воздействием распространения коронавирусной инфекции нового типа Военно-морские силы США на какое-то время снизили интенсивность своих действий, с апреля Китай активизировал морскую деятельность в Южно-Китайском море, выставляя напоказ свое присутствие в этих водах. В противовес Китаю ВМС США в июле направили в Южно-Китайское море для проведения учений два своих авианосца. Напряжение постепенно усиливается.

Четвертого июля 2020 года, в День независимости США, два авианосца Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки направились в Южно-Китайское море, где провели лётные тренировки. Помимо двух авианосцев, туда были отправлены четыре надводных корабля ВМС. По сообщениям американских СМИ, это самая крупная эскадра, развернутая в Южно-Китайском море за последние годы. Но в тот же самый период учения в Южно-Китайском море проводили не только американцы.

Еще до этого, 1 июля, в Южно-Китайском море начались учения Военно-морских сил Китая. Следует отметить, что большие маневры одновременно проводили все три флота ВМФ НОАК (Флот Северного моря, Флот Восточного моря и Флот Южного моря) – соответственно в Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом учения Флота южного моря состоялись в чувствительной акватории Южно-Китайского моря, где имеют место территориальные разногласия. Речь идет о водах вокруг Парасельских островов (по-китайски их называют архипелаг Сиша). По итогам столкновений в 1974 году между ВМФ НОАК КНР и ВМС Южного Вьетнама (того времени) данный архипелаг находится под фактическим контролем Китая, но и сейчас о своем суверенитете над архипелагом заявляют как Китай, так и Вьетнам.

В третьей декаде июня Китай объявил, что в течение 5 дней с 1 июля он проведет учения ВМС в водах вокруг Парасельских островов. Вьетнам заявил свой решительный протест против этих маневров; сильную озабоченность выразили также США и Филиппины. Министерство обороны США 2 июля заявило, что эти учения «ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море». Госсекретарь США Майк Помпео также выразил недовольство записью в своем «Твиттере»: «Наши друзья в Юго-Восточной Азии согласны с тем, что военные учения Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря являются крайне вызывающими».

Американские и китайские учения «на расстоянии прямой видимости»

Китай освещал проведение военных учений в Южно-Китайском море с большим размахом. Как сообщило 4 июля государственное Центральное телевидение Китая, эсминец 052D (такие называют китайской версией ракетных эсминцев с системой боевого управления Aegis) в условиях поставленных противником радиопомех, быстро меняя способы отслеживания и целеуказания для главного калибра и не теряя вражеских кораблей из обзора, успешно потопил цели. При этом фрегат 054-й серии той же эскадры отработал уклонение от ракетной атаки, выполнив резкое маневрирование с отстрелом нескольких снарядов для разбрасывания дипольных отражателей в ответ на угрозу быстролетящих воздушных целей.

Насколько можно судить по этой информации, надводная эскадра ВМС Китая отрабатывала действия против надводных и воздушных целей. Хотя использовалась тактика электронной борьбы – преодоление помех и т. п., это нельзя назвать какими-то особыми учениями. Американские авианосцы также информировали о выполнении полетов, но об отработке каких-либо особых оперативных действий не сообщалось. И тем не менее особого внимания в этот период в Южно-Китайском море заслуживало уже то, что авианосное соединение ВМС США и эскадра ВМС КНР находились в одно и то же время в крайне тесной морской акватории.

Командующий 11-й ударной авианосной группой, основой которой служит авианосец «Нимиц» – один из тех, что были направлены в Южно-Китайское море – в телефонном интервью американским СМИ заявил: «Мы видели эскадру ВМС КНР, а эскадра ВМС КНР видела нас», настолько сблизились авианосные ударные группировки ВМС США с эскадрами ВМС КНР. По сообщениям американских и тайваньских масс-медиа, возникла крайне необычная ситуация, когда американские и китайские ВМС проводят учения практически в одной акватории. И возникла она отнюдь не случайно. Как США, так и Китай провели учения в близких морских водах вполне намеренно.

Одновременное присутствие в чувствительной акватории Южно-Китайского моря как американских, так и китайских военно-морских сил является результатом действий, взаимно предпринятых с обеих сторон. Во второй декаде июня ряд американских масс-медиа сообщил о том, что ВМС США развернули в Тихом океане три ударные авианосные группы. ВМС США располагают 11-ю авианосцами, и ввод трех из них в Тихий океан – событие необычное. Сразу три авианосца США развернуты в Тихом океане впервые за несколько лет, и это демонстрирует, насколько сильно в США чувство кризиса в связи с наступательным характером деятельности Китая по отношению к внешнему миру. При этом американское ощущение опасности еще более усилилось, поскольку Китай стремится достичь собственных целей, пользуясь брешью, возникшей от того, что страны по всему миру, и в первую очередь сами США, сосредоточены на борьбе с коронавирусом нового типа.

Натиск Китая, ощутившего «вакуум силы»

В число преследуемых Китаем целей входит не только дальнейшее усиление своего фактического контроля в Южно-Китайском море, но и в конечном счете полное доминирование в его водах. Развертывание Соединенными Штатами в Тихом океане трех ударных авианосных группировок Китай воспринимает как стремление продемонстрировать, что американские силы способны столь наглядно явить свое присутствие тогда, когда их возможности снизились из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Получив сообщения о том, что воздействие коронавируса нового типа способствовало снижению активности операций авианосцев ВМС США, и в первую очередь авианосца «Теодор Рузвельт», 10 апреля СМИ Коммунистической партии Китая сообщили, что коронавирус «сильно навредил возможностям развертывания подразделений военно-морских сил США». В Китае это восприняли как возникновение «вакуума силы», в том числе и на Тихом океане.

С этим пониманием Китай провел во второй декаде апреля учения ВМС в акватории Южно-Китайского моря, а также учредил к 19 апреля в Южно-Китайском море два новых административных района. Одновременно китайский авианосец «Ляонин» 11 числа вышел в Тихий океан, пройдя между основным островом Окинавы и островом Мияко, а затем после движения в южном направлении в водах восточнее Тайваня прошел проливом Баши в Южно-Китайское море. Тринадцатого числа того же месяца официальный представитель ВМС Китая заявил: «Военно-морские силы КНР впредь введут в обычную практику проведение маневров и учений такого рода». Судя по всему, Китай стремился продемонстрировать таким образом, что ВМС КНР обладают морским превосходством в Южно-Китайском море, а также в акватории западной части Тихого океана вплоть до второй островной линии.

Но ВМС США отнюдь не безмолвствовали и на апрельском этапе. Двадцать первого апреля ВМС США объявили о направлении в Южно-Китайское море новейшего американского универсального десантного корабля «Америка» и эсминца, подтвердив к 22 апреля их пребывание в открытых водах близ Малайзии. «Америка» обладает повышенным авианосным потенциалом и может быть использован, в числе прочего, как легкий авианосец с размещением примерно 20 истребителей F-35B. Поскольку «Ляонин», как полагают, несет от 18 до 24 единиц палубной авиации, можно утверждать, что «Америка» фактически обладает практически таким же оперативным потенциалом, как китайский авианосец.

Впрочем, это не значит, что США и Китай действительно намерены вступать в боевые действия. У каждой страны свое понимание, кто из них обладает превосходством. Китай, заявляя, что «авианосцы» американских ВМС обездвижены, стремился широко распространить образ ВМС КНР, контролирующих данную морскую акваторию. В этой же акватории примерно 16 апреля китайское исследовательское судно сблизилось с исследовательским судном, принадлежащим малазийской государственной нефтяной компании, и оказывало на него давление. Более того, и во второй декаде июня Китай проводил в Южно-Китайском море учения своих Военно-морских сил.

Возможность «непредвиденных столкновений»

Стоит единожды возникнуть и утвердиться в Китае и странах Юго-Восточной Азии пониманию того, что Китай фактически доминирует и держит под своим контролем Южно-Китайское море, – и преодолеть его станет затруднительно. Будь Китай побежден в фактической военной схватке – такой результат говорил бы сам за себя, но до тех пор, пока и у США нет намерения вести вооруженную борьбу с Китаем, Соединенным Штатам требуется демонстрировать еще большее, чем прежде, присутствие в Южно-Китайском море. Можно утверждать, что тот факт, что ВМС Австралии направили свой фрегат для сопровождения «Америки», свидетельствует о том, что страна-союзница США выполнила свою роль с тем, чтобы у Китая, а также у стран Юго-Восточной Азии не создавалось впечатления, что присутствие ВМС США в Южно-Китайском море ослабло.

США еще больше усилили давление на Китай. Тринадцатого июля госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление о «полной незаконности притязаний Китая на наличие морских интересов, связанных с большей частью Южно-Китайского моря». Это заявление совершенно исключительно среди прочих, поскольку до сих пор Соединенные Штаты не обозначали со всей ясностью своей позиции в территориальных спорах между другими странами. Территориальный спор невозможно отбросить как идеологическое противостояние. Можно утверждать, что заявление госсекретаря Помпео является демонстрацией решимости Соединенных Штатов противостоять Китаю в Южно-Китайском море.

С другой стороны, в Китае тоже понимают, что Соединенные Штаты препятствуют китайским попыткам доминирования в Южно-Китайском море и ощущают нарастание кризиса. Под воздействием китайских СМИ на уровне оперативного командования китайских ВМС на местах не исключено возникновение заблуждения о собственном превосходстве. И при активизации деятельности американских ВМС в Южно-Китайском море возникает возможность случайного столкновения с прибавившей в численности палубной авиацией Китая. Создается впечатление, что китайское руководство понимает наличие такой возможности, поскольку Китай обращает внимание и на поведение Японии. На всякий случай он занимается сбором информации с целью выяснить, какие действия предпримет Япония в том случае, если военное столкновение США и Китая в Южно-Китайском море все-таки произойдет. Это значит, что Китай всерьез задумывается о возможности военного столкновения с Соединенными Штатами в Южно-Китайском море.

Разрыв в понимании того, что является «нормальным»

В этих условиях Японии необходимо осознавать, что между тем, что считают «нормальной» ситуацией в Китае и тем, что считают «нормальным» в Японии и Соединенных Штатах, есть большая разница. Япония и США стремятся поддерживать порядок, считая, что нормальным является стабильное положение вещей, а Китай считает нормальным расширение своего геопространства и связанной с ним силы собственного влияния, планируя в конечном счете трансформировать международный порядок к собственной выгоде. Можно утверждать, что этот разрыв в понимании послужил причиной прошлых ошибок американской политики на китайском направлении. Для того, чтобы остановить вызывающие действия Китая, нет иного пути, кроме как пресечь их, продемонстрировав реальную силу.

Фотография к заголовку: Эскадра в составе американских авианосцев «Рональд Рейган» и «Нимиц» с кораблями сопровождения в ходе летных учений в Южно-Китайском море, 6 июля 2020 г. (Mc3 Jason Tarleton/U.S.Navy/Planet Pix via ZUMA Wire/«Кёдо цусин имидзидзу»)

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