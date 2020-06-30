Пост-коронавирусный Китай и сохранение власти Си Цзиньпина: все зависит от экономики, не исключая протестов против «сильной руки»

В апреле 2020 года китайское правительство под руководством Си Цзиньпина, вступившее в восьмой год пребывания у власти столкнулась с серьезным испытанием. С распространением коронавирусной инфекции нового типа происходит стремительное замедление темпов экономики, служивших, помимо прочего, базисом политической власти. В 2018 году председательство Си Цзиньпина (которое прежде было ограничено двумя сроками общей продолжительностью 10 лет) было продлено путем отмены конституционного ограничения, что сделало возможным его пребывание во главе руководства и после 2023 года, но в случае, если падение экономики окажется еще более жестким, не исключено, что его переназначение окажется под угрозой.

Ухудшение экономического положения, сотрясающее легитимность власти

Поскольку политическое руководство Китая не избирается путем выборов, подтвердить легитимность такой политической власти невозможно. Единственным основанием служит поддержание экономического развития, несущего благополучие населению. Именно поэтому 40 лет назад Дэн Сяопин не раз повторял: «Развитие – тот самый аргумент, весомее которого нет». Это дает намек: при прекращении развития станет невозможным поддерживать легитимность власти Коммунистической партии.

Официальный дебют правительства Си Цзиньпина состоялся в марте 2013 года. В том году экономический рост составил 7,76%, но постепенно темпы стали замедляться: в 2014 году 7,31%, в 2015-м 6,92%, в 2016-м 6,70%, в 2017-м 6,80%, в 2018-м 6,60%, и наконец в 2019 году экономика выросла на 6,10%. Между тем из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в первом квартале 2020 года произошло беспрецедентное событие: показатель роста скатился к отрицательной величине, составив -6,8%. Нежданно-негаданно правительство Си Цзиньпина оказалось в критической ситуации, и если дела будут и дальше развиваться подобным образом, то нельзя исключать даже возможности того, что в 2023 году станет невозможным приступить к третьему сроку исполнения обязанностей.

Помимо замедляющих экономический рост внутренних китайских структурных факторов, американо-китайские войны становятся препятствием экспорту. К тому же нынешний коронавирусный кризис разнес в клочья цепочки поставок, а банкротства малых и средних предприятий ухудшают ситуацию с трудовой занятостью, еще более ослабляя внутренний спрос.

Данная статья посвящена перспективам китайской политики и дипломатии, а также развития ситуации в экономике в пост-коронавирусный кризис с учетом изложенных проблем.

Политическая ситуация, полная неопределенностей

Во все времена тирании скрываются под вуалью, и понять, что происходит под ее покровом, бывает непросто. В 1991 году Советский Союз, который казался таким прочным, внезапно рухнул, так и не подвергшись вторжению какой-либо другой страны, словно смятенный снежной лавиной. Предсказать это не смог ни один из международных политологов. Материалов, которые давали бы основания предположить, что нынешний Китай ждет крах, примером которому служит развал Советского Союза, решительно недостаточно. Тем не менее, в китайском обществе определенно накопилась масса проблем.

За семь лет до настоящего момента власть Си Цзиньпина в своей борьбе с коррупцией подвергла преследованиям 2,5 млн руководителей. Борьба властей с коррупцией пользуется широкой поддержкой со стороны населения, однако без реформирования нынешней политической системы, которая оказывается неспособна искоренить коррупционное разложение коммунистического руководства, эта поддержка населения будет утрачена. Власть Си Цзиньпина усиливает режим слежки, который охватывает весь народ – от высшего партийного руководства вплоть до рядовых граждан на самом низовом уровне. В Китае идет строительство общества строгого надзора, подобное описанному Джорджем Оруэллом в романе «1984».

Однако реализовать политические идеи власти Си Цзиньпина, отнимающей свободу у жителей страны, будет непросто. Ведь за 40 предыдущих лет граждане Китая в какой-то мере уже вкусили прелестей свободы. Можно ожидать, что это изъятие свободы будет встречено с неожиданно яростным сопротивлением, а в зависимости от его размаха, возможно, падет и само руководство Си Цзиньпина. Общество, где нет свободы, не может быть счастливым обществом.

Классический китайский трактат Сюнь-цзы учит: «Вода может нести лодку, а может ее опрокинуть». Воде уподоблен народ, который, словно волны, способен как нести лодку, так и переворачивать. Неспособный сделать свой народ счастливым властитель свергается своим собственным народом. Исходя из учения Сюнь-цзы можно утверждать, что власть Си Цзиньпина сталкивается с кризисом, угрожающим ее существованию.

Дипломатия, которая обращает весь мир во врагов

Власть Си Цзиньпина внушает людям мечту о возрождении сильного государства и работает над осуществлением колоссального проекта – инициативы «Один пояс, один путь», призванной сделать Китай мировым лидером. Международная стратегия правительства Си Цзиньпина утверждает, что поскольку существующий международный порядок выгоден только промышленно развитым странам, его необходимо заменить новым порядком, более справедливым для развивающихся стран.

Такое осознание проблемы не является заблуждением, но вместе с тем следует понимать, что до того, как будет утвержден новый порядок, следует подчиняться существующим правилам. С приходом к власти Си Цзиньпина Китай то и дело бросает вызов существующим международным нормам, не дожидаясь, пока они будут изменены. Один из таких примеров – проблема переподчинения (возврата) территориальных вод. Проблема происходит прежде всего из запутанных исторических обстоятельств, а подобные вопросы зачастую не имеют простых решений в духе «черное» или «белое». Именно поэтому общераспространенной практикой является обращение за третейским решением в Международный суд.

Китай – страна с большой территорией, граничащая по суше с 12-ю другими государствами. Вместе тем есть и много стран, которые, подобно Японии и Южной Корее, имеют с Китаем морские границы. В прошлом, в эпоху Мао Цзэдуна, Китай уже развертывал пограничный конфликт с Советским Союзом. Поскольку в последние годы произошло усиление экономической мощи Китая, вслед за сушей он стал проводить экспансию и на море. При этом он, похоже, предпочитает ставить перед фактом, нежели вести диалог. Нестабильность ситуации в Восточной Азии уже доставляет затруднения и самому Китаю.

Правительство Китая издавна считает своим ключевым интересом тайваньский вопрос, всецело придерживаясь позиции, не исключающей объединение с Тайванем с использованием военной силы. Вместе с тем и в отношении Гонконга китайские власти замышляют фактический переход к системе «одна страна, одна система» посредством таких мер как введение законодательства о национальной безопасности. Проблема в том, что если Китай будет отвращать от себя симпатии людей, то ни присоединение Тайваня, ни усиление контроля над Гонконгом не смогут принести каких-либо выгод, лишь отдалив людские сердца от Пекина.

Коронавирус послужил толчком для дальнейшего ухудшения и без того шатких отношений с Соединенными Штатами. В отношении Австралии и других стран, настаивающих на проведении расследования с целью определить источник появления коронавируса, Китай идет на экономические санкции. Такое поведение вызывает гнев международного сообщества. Часть политологов-международников предсказывает, что Китай и США вступят в новую холодную войну. Вне зависимости от того, насколько точным окажется этот прогноз, обособление и отчуждение Соединенных Штатов от Китая обретает зримые черты.

Перспективы экономики Китая

Китайская экономика оказалась в бедственном положении, какого ей не доводилось испытывать прежде. На открывшейся 22 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Госсовета Ли Кэцян зачитал отчет о работе правительства, небывалой особенностью которого стал отказ от провозглашения целевого показателя экономического роста на текущий год. Нет, вернее сказать так: власти не смогли поставить такую цель. Вместо этого многократно – 39 раз – повторялось слово «занятость», то есть сохранение рабочих мест.

Быстрое замедление экономики Китая во многом объясняется коронавирусным кризисом, но поскольку в то же самое время импорту препятствует торговая война с Соединенными Штатами, происходит ослабление внешнего спроса. С другой стороны, говоря о внутреннем спросе, в краткосрочной перспективе обращает внимание на себя то, что важным источником, поддерживающим восстановление экономической конъюнктуры, служит уровень сбережений домохозяйств, достигающий 30%. Но поскольку происходит ухудшение ситуации с трудовой занятостью, вряд ли можно рассчитывать на восстановления по траектории V-образного отскока. Прежде всего, поскольку в Китае отсутствуют механизмы кредитных гарантий для малого и среднего бизнеса, подобные тем, что действуют в Японии, частные предприятия не имеют возможности занимать средства у принадлежащих государству банков. Это становится фактором, способствующим резкому увеличению безработицы.

В настоящее время правительство Китая прилагает усилия к привлечению в страну прямых инвестиций со стороны иностранных предприятий. Однако становится заметно, что предприятия, главным образом, транснациональные корпорации, вынашивают планы переноса своих расположенных в Китае производственно-экспортных баз во Вьетнам и другие страны. Хотя за рубеж из Китая вряд ли будут перенесены базы производства тех товаров, которые реализуются в самом Китае, в условиях, когда идет перестройка общемировых цепочек поставок, позиции Китая как «мастерской мира», вероятно, пошатнутся.

В заключение хотелось бы затронуть вопрос отношений Японии и Китая. Для того, чтобы преодолеть ухудшение отношений с Соединенными Штатами, Китай стремится работать над улучшением связей с Японией. На апрель 2020 года был запланирован визит Си Цзиньпина в Японию в качестве государственного гостя, однако из-за кризиса с коронавирусом визит пришлось отложить. В принципе, при условии подавления эпидемии, изыскать возможность для этого визита можно было бы уже в нынешнем году, однако с учетом ситуации в Гонконге и резкого ухудшения китайско-американских отношений его осуществление в текущем году представляется затруднительным.

Вряд ли можно ожидать, что это вызовет резкое ухудшение японско-китайских отношений, но можно предположить, что это послужит дальнейшему ухудшению положения, в котором Китай находится в глобальном плане, и приведет к дальнейшему росту геополитических рисков в Восточной Азии. Для мирового сообщества, и в особенности для стран Восточной Азии, контроль рисков, связанных с Китаем, становится более важной задачей, чем прежде.

Фотография к заголовку: Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) перед началом переговоров лидеров Японии и КНР (© Jiji Press)

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