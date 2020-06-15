Противостояние США и КНР: что несут международные общественные блага, создаваемые Китаем?

Китай активно занимается созданием для вошедшего в эпоху глобализации мира так называемых новых «международных общественных благ» – развивает сеть спутниковой системы позиционирования, ведет прокладку по морскому дну линий международных коммуникаций и т. п. Давайте порассуждаем о целях, которые он преследует в этой деятельности.

Международные общественные блага и доминирование

С начала новейшего времени большую роль в предоставлении общественных благ, служащих основой глобализации, играла главным образом Великобритания, с середины XX века – Соединенные Штаты и Советский Союз, а с приходом 21-го столетия свое присутствие в этой сфере наращивает Китай. По мнению автора этих строк, именно отсюда произрастает противостояние Соединенных Штатов и Китая с глобальной и долгосрочной точки зрения.

В процессе формирования Британской империи Великобритания проложила во все регионы мира подводные линии телеграфной связи; более того, она предложила всему миру как общественные блага «аппаратного» характера, так и своего рода «программное обеспечение» – таможенный и карантинный режим для мореплавания, сеть финансовых расчетов с центром в Лондоне, а также фунт стерлингов как общемировую валюту. Эту роль унаследовали Соединенные Штаты, проявив лидерство также в таких областях как создание коммуникационных линий для интернета и сети спутников глобальной системы позиционирования GPS. В сферах, имеющих отношение к глобальному управлению и руководству, при всей значимости роли экспертов, связанных с Лигой Наций и Организацией Объединенных Наций, лидировали, в основном, объединения выходцев из передовых стран Запада. Предоставление всех этих международных общественных благ требует больших финансовых затрат и человеческих ресурсов, но вместе с тем именно оно послужило источником гегемонии для всех тех, кого именовали «империями».

Очень важно то, что с XIX и на всем протяжении XX века бремя предоставления всех этих международных благ брали на себя передовые страны Запада – или, по крайней мере, с учетом Советского Союза, промышленно развитые страны. Таким образом все эти международные блага послужили основой существующего международного порядка, лидирующая роль в котором принадлежит промышленно развитым странам, а поскольку и Международная организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и государства-члены «Большой семерки» уважали принципы либеральной демократии и порядок, основанный на главенстве закона, все эти международные блага вплоть до нынешнего момента использовались, исходя из необходимости следовать существующему порядку.

По мнению автора, в настоящее время Китай, с одной стороны, вступая в противостояние с Соединенными Штатами в рамках порядка, подкрепляемого существующими международными благами (конфронтация первого рода), с другой стороны, по всей видимости, начинает создавать новые международные блага, отличные от всех тех, что были до настоящего момента, стремясь при этом сформировать совершенно иной мир (конфронтация второго рода). Пусть такое деление и не дает всеобъемлющего объяснения, отметим его как одну из точек зрения.

Попытки вовлечь Китай в существующий мировой порядок

До сих пор Китай пользовался международными благами, предоставляемыми передовыми странами Запада, и занимался развитием своей экономики, пусть лишь отчасти, но все же следуя правилам существующего миропорядка. С другой позиции можно утверждать, что до настоящего момента Китай развивался, пользуясь всеми благами, которые ему несла глобализация. В процессе этого развития Китай, пусть и не противился существующему порядку, во всяком случае, не вступал в явную конфронтацию, вместе с тем либо просто не принимал то, что было ему невыгодно, либо добивался для себя исключения из общего порядка, ссылаясь на особые китайские обстоятельства (положение дел в стране). В этом смысле Китай пользовался существующим порядком и благами как «безбилетный пассажир». При этом передовые страны, и в первую очередь США, в какой-то мере мирились с этой позицией Китая. Политика вовлечения, которой долгое время следовали Соединенные Штаты, состояла в том, чтобы проложить рельсы, двигаясь по которым Китай будет постепенно встраиваться в существующий порядок, и завлечь страну на этот путь.

Однако уже можно констатировать, что Китай, совершив рывок в экономике и став второй по величине экономической державой мира, не стал вести себя в соответствии с замыслами США и других передовых стран. В 2016 году он выступил с критикой системы обеспечения безопасности, центральное место в которой занимают Соединенные Штаты, а также системы ценностей Запада, выразив, пусть и не полное, но нежелание встраиваться в существующий миропорядок, и даже заявил о намерении строить свой собственный, новый мировой порядок. Осенью 2017 года на 19-м съезде КПК Си Цзиньпин вновь выступил с предложением международных отношений нового типа, не зависящих от либерал-демократических ценностей и других подобных условий, которым уделяют столь важное внимание промышленно развитые страны. Он продемонстрировал видение нового миропорядка по-китайски, фундаментом которому служит экономическая выгода от связей, выстраиваемых по принципу обоюдной пользы, а в качестве площадки для практической проверки предложил инициативу «один пояс, один путь».

Обособление международных благ, создаваемых Китаем

Это указывает на то, что Китай, вырвавшись на позицию второй экономической и третьей по военной мощи державы мира, бросая вызов сложившемуся положению вещей, не ограничивается одним лишь стремлением изменить свою роль в рамках существующего порядка - усилить свою весомость в ООН, Всемирной торговой организации, Всемирном банке, Международном валютном фонде и т. п. Гораздо важнее и острее то, что Китай, будучи поставщиком новых международных благ, пытается выстраивать собственные, оригинальные сети. Иначе говоря, Китай занимается обособлением, автономизацией международных благ в противовес передовым странам. Конкретно это выражается в следующем.

Во-первых, это сеть спутников, непосредственно связанная с самой разнообразной информацией о расположении, в частности, функцией определения географического положения мобильных устройств. С последнего периода пребывания на посту председателя КНР Цзян Цзэминя и в течение всего пребывания Ху Цзиньтао Китай выводил на орбиту группу спутников «Бэйдоу», а с 2012 года началось использование этой системы в практических целях. Далее, в конце декабря 2018 года, началось предоставление ее услуг по всему миру. Реализация этого плана продолжилась даже в условиях распространения пневмонии нового типа: 9 марта 2020 года с космодрома Сичан был произведен запуск 54-го по счету спутника навигационной системы «Бэйдоу». Их количество сопоставимо с численностью всех спутников передовых стран Запада, и теперь, к примеру, в небе над Восточной Азией, включая Японию, большинство спутников – китайские. Согласно докладу, сделанному в июне 2019 года на 10-м Китайском годовом пленуме по спутниковому позиционированию, систему «Бэйдоу» используют 70% мобильных пользовательских устройств Китая. Мобильные устройства китайского производства, поддерживающие систему «Бэйдоу», распространяются не только в Китае, но и на всем пространстве «одного пояса, одного пути», а также по всему миру.

Во-вторых, это подводные линии коммуникации на дне морей и океанов. Подводные кабели, используемые сетью интернет – крайне важная опора глобализации. Начиная с телеграфной связи и вплоть до прихода интернета прокладка сети кабелей по морскому дну, к которой приложили руку сначала Великобритания, затем Франция и другие страны Европы, а после и Соединенные Штаты, в конечном итоге сделала возможной передачу больших объемов данных. Китай, в особенности, под руководством администрации Си Цзиньпина, начал проявлять стремление заниматься прокладкой подводных коммуникаций. В частности, ярким примером реального интереса Китая к прокладке подводных кабелей служит международный проект Asia-Africa-Europe 1 под руководством корпорации China Unicom по прокладке кабеля, связывающего Азию, Африку и Европу. Но и помимо этого в 2017 году китайская компания Huawei Marine Networks приступила к укладке подводного кабеля между Африкой и Южной Америкой. То же самое происходит и в непосредственной близости от Японии: в августе 2014 года японская компания KDDI заключила соглашение о совместном сооружении и финансировании с корпорацией China Telecom и другими участниками оптоволоконной линии связи FASTER между Японией и США. На данный момент все это еще не значит, что подводные коммуникации, проложенные китайскими предприятиями, уже доминируют в мире. Однако Китай, с одной стороны, совершенствуя уже существующую инфраструктуру общественного блага в сотрудничестве с передовыми странами, с другой стороны, занимается прокладкой собственной сети.(*1)

В дополнение к этим новым сетям международных благ происходит распространение и наращивание продаж мобильных устройств китайского производства. Мобильные пользовательские устройства таких производителей как Huawei, Xiaomi и Oppo уже занимают вслед за продукцией Samsung и Apple с третьей по пятую строчку в рейтинге долей мирового рынка. Эти устройства связаны с инфраструктурой, предоставляемой Китаем, и вместе с тем они совместимы с создаваемыми в настоящее время сетями нового формата 5G, в какой-то мере обладая преимуществом в технологическом плане.

Шок от формирования «китайского пространства»?

Удастся ли Китаю в конечном счете сформировать и расширить предоставление международных благ и распространить свои мобильные устройства соответственно его собственным замыслам – пока неизвестно. Но даже с учетом мощного удара, который нанесла экономике Китая пневмония нового типа, китайские власти, по всей вероятности, продолжат обеспечивать соответствующие финансовые и прочие ресурсы в приоритетном порядке.

С другой стороны, Америка и другие передовые страны уже обратили внимание на проблему обособления, источником которой служит Китай. В связи с этим возникает вероятность, что Министерство юстиции США не одобрит план прокладки транс-тихоокеанского кабеля Pacific Light Cable Network, который продвигали компании Facebook, Google и Dr. Peng Telecom & Media Group. Проблема этого проекта в том, что Dr. Peng Telecom＆Media Group является одним из крупнейших провайдеров телекоммуникационных услуг Китая. Между тем в Австралии, также из опасений по поводу прокладки Китаем сети подводных коммуникаций Папуа-Новой Гвинеи, начали с чистого листа поиск подрядчика на прокладку коммуникаций между Соломоновыми островами и Сиднеем – работу, подряд на которую уже было получила фирма Huawei, и в итоге заняться укладкой решило австралийское правительство.

Подобное создание Китаем международных благ и распространение китайских устройств вызывает тревогу, поскольку если Китай занимается созданием единолично, то извне совершенно не прослеживается, что происходит внутри создаваемой сети, а в случае совместных с Китаем предприятий возникают опасения о возможности перехвата данных китайской стороной или проведения кибератак. Еще одна проблема, по всей видимости, состоит в том, что методы использования международных благ и устройств, создаваемых Китаем, отличаются от предлагаемых передовыми странами. При этом в пространстве общественных благ, предоставляемых Китаем, где «безопасность государства» превалирует над приватностью, формируется система денежных платежей через Alipay. К тому же можно полагать, что с распространением цифрового юаня будет брошен вызов самой системе межбанковских международных платежей и расчетам на основе американского доллара. В качестве одной из мер борьбы с новой пневмонией Китай тоже предлагает помощь другим странам, заявляя об эффективности своих собственных мер. Вероятно, это также требует поразмыслить о том, не ведут ли и эти действия, предпринимаемые с опорой на создаваемые Китаем международные блага, к экспорту китайской модели.

Фотография к заголовку: запуск ракеты-носителя со спутником китайской навигационной системы «Бэйдоу», 19 ноября 2018 года, Китай, провинция Сычуань, космодром Сичан (Фото «Синьхуа» / Aflo)

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