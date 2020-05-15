Экономика и безопасность страны: изменение японского закона и согласованная с США стратегия противостояния Китаю

Поправки в Закон о валютном обмене и внешней торговле Японии, которыми вводятся ограничения на иностранные инвестиции в предприятия, важные для обеспечения национальной безопасности, вступают в силу в мае. Дополненный поправками закон, утвержденный в ноябре 2019 года, серьезно ужесточает стандарты проверок при приобретении акций инвесторами-иностранцами. В условиях, когда США ведут борьбу с Китаем за доминирование как в технологиях, так и в экономике, они подтолкнули свою союзницу Японию идти в ногу и занять по отношению к Китаю более жесткую позицию. Между тем критики считают, что Япония, укрепив позиции в области обеспечения национальной безопасности, вместе с тем осложнила себе привлечение инвестиций из-за рубежа.

Недовольство зарубежных инвестиционных институтов

Скорректированный Закон о валютном обмене и международной торговле ужесточил порядок, который действует при вложении иностранными инвесторами средств в производственные компании, обладающие технологиями, потенциально применимыми в военных целях, а также в предприятия инфраструктуры – электроэнергетики, газоснабжения, телекоммуникаций и т. п. Ужесточение состоит в снижении уровня, при котором требуется подавать предварительную заявку японскому правительству: если прежде это было «10 и более процентов акций», то теперь – «1% и более».

В проектах министерских распоряжений, определяющих порядок применения закона, 12 отраслей промышленности выделены в качестве ключевых – «ядрообразующих». В них входят военная, авиационная, космическая, атомная промышленность, кибербезопасность и т. п. Для этих отраслей в принципе предварительной проверке полежит приобретение иностранным капиталом акций в размере «от 1% и более». Из 3800 компаний, чьи акции котируются на внутреннем фондовом рынке, нескольким сотням предстоит быть признанными предприятиями этих ключевых отраслей. До второй декады апреля Министерство финансов и Министерство экономики, торговли и промышленности, на которые возложен контроль, заслушали мнения общества по поводу проекта министерских инструкций.

Но еще до того, как усиленный режим регулирования начал действовать, возникло осложнение. Тревогу выразили инвестиционные банки, инвестфонды и другие финансовые институты. В сентябре 2019 года, когда правительство разъясняло свою политику частному сектору, представители финансовых институтов, связанных с Соединенными Штатами, выступили против, заявив: «Это идет вразрез с экономическим курсом, именуемым "абэномикой", до сих пор поощрявшим зарубежные инвестиции в Японию». Депутатов правящих партий стали побуждать пересмотреть предлагаемое усиление контроля.

По всей видимости, уступая неожиданно сильному напору протестующих, Минфин и другие участники процесса согласились подготовить список предприятий, зарегистрированных на фондовом рынке, в отношении которых подавать предварительные заявки не потребуется. После выработки таким образом механизма, позволяющего уйти от реализации поправок со всей строгостью, проект быстро прошел процесс утверждения. Осталась работа по определению правил применения, которая (по словам представителя руководства Министерства экономики, торговли и промышленности) «неминуемо потребует тщательного подхода, в частности, в согласовании позиций с финансовыми институтами». Разногласия, возникшие между властями и финансовым рынком, продолжают тлеть.

Сдерживание Китая под руководством США

Финансовые круги критикуют нынешнее усиление контроля как «слишком внезапное» (так его охарактеризовал член руководства одного из крупных финансовых институтов США). Но те, кто связан с дипломатией и обеспечением безопасности, в какой-то мере предвидели, что дело дойдет до ужесточения контроля. Оно происходит на фоне быстрого экономического и технологического роста Китая. И первые шаги предприняли воспринимающие этот рост как угрозу Соединенные Штаты.

В законе, принятом Соединенными Штатами в августе 2018 года, были усилены полномочия Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), который получил возможность, руководствуясь соображениями безопасности, фактически препятствовать приобретению не только американских предприятий, но также земель и других активов. В феврале 2020 года, перед введением в действие подзаконных актов, был также взят курс на введение списка так называемых «белых» стран. Он состоит в выводе из-под действия жесткого регулирования «стран-исключений», предоставляющих льготный режим американским инвестициям. Члены Европейского Союза также смогли согласовать свои действия, и в апреле 2019 года ЕС впервые начал проверять инвестиции, поступающие из-за его пределов.

В каждом случае эти шаги являются ничем иным как мерами сдерживания из опасений по поводу возможной утечки данных при приобретении китайской стороной предприятий, располагающих передовыми технологиями и интеллектуальной собственностью. Выдвинутая правительством Китая под руководством Си Цзиньпина в 2015 году стратегия взращивания производств и технологий следующего поколения под названием «Сделано в Китае-2025», ставящая целью мировое лидерство в информационных технологиях и цифровой сфере, сильно встревожила Соединенные Штаты Америки. В ходе торговых переговоров с Китаем они не раз выдвигали требования пересмотреть эту стратегию.

Американский юрист-консультант CFIUS недвусмысленно констатировал: «В 2019 году на саммитах и встречах министров G7 администрация Трампа требовала от Японии и стран Запада согласованно усилить регулирование иностранных инвестиций. Цель – сдерживание Китая».

Источники, связанные с Министерством экономики, торговли и промышленности, которое разрабатывало исходную схему нынешних поправок в Закон о валютном обмене и внешней торговле, отмечают: «Целью ужесточения стандартов было также стремление быстро добиться признания Японии «белой» страной со стороны Соединенных Штатов». Тем самым они подтверждают, что одним из мотивов пересмотреть закон было желание суметь воспользоваться правилами экономической деятельности и обеспечения безопасности, действующими в США.

«Белые» страны

Стратегия обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов крайне сложна для внешнего обозревателя. В опубликованный Минфином США в январе список «белых» стран вошли всего три государства: Великобритания, Канада и Австралия. Японию не упомянули. Заветная надежда японского правительства на то, что внесение поправок в японский закон поспособствует признанию страны в качестве участницы «белого» списка, на этот раз не осуществилась.

Три страны, которые США признали «белыми», имеют исключительно глубокие отношения с Соединенными Штатами в обмене информацией, связанной с обеспечением нацбезопасности. Все они, включая США, являются участниками механизма обмена секретными разведданными, именуемого Five Eyes, связанного с Содружеством наций. В течение двух лет этим странам предоставят привилегированный режим при инвестициях в США.

«Договор Five Eyes – это нечто совершенно особенное, и трудно требовать к себе точно такого же отношения», – отметил один из руководителей Министерства экономики, торговли и промышленности. Но в будущем исключать возможность признания Японии как союзницы США в качестве «белой» страны, не стоит. Другой руководитель считает: «Если сейчас не войти в русло усиления контроля иностранных инвестиций, реализуемое США и странами Запада, то в дальнейшем это поставит нас в невыгодное положение в формировании экономического порядка, в том числе и с Соединенными Штатами», тем самым давая понять, что необходимо продолжать работу чтобы отладить контроль там, где накладываются друг на друга экономическая политика и политика обеспечения безопасности.

Новая стратегическая отрасль, всплывшая из-за коронавируса

Между тем ожидается, что объединение политического курса в экономике и обеспечении безопасности обретет новую форму и получит дальнейшее ускорение из-за распространения коронавируса нового типа, борьбу с которым ведет весь мир. Сложилась ситуация, когда (по словам одного из руководителей Госдепартамента США) от обеспечения медицинской продукцией и оборудованием, а также разработки лекарственных препаратов «зависит обеспечение национальной безопасности».

К примеру, благодаря наращиванию экспорта защитных масок и комплектов для проведения тестов – так называемой «масочной дипломатии» – Китаю удалось воспользоваться ситуацией для того, чтобы расширить свое международное влияние. В США и Европе, где с марта резко увеличилось число инфицированных, главный приоритет отдается обеспечению медицинских масок и других предметов для покрытия внутринациональных нужд, при этом то и дело вводятся временные ограничения экспорта. В Израиле роль диспетчера в снабжении медицинским оборудованием отведена службе внешней разведки Моссад.

Не стала исключением и Япония. В апреле японское правительство учредило экономическую секцию в Агентстве национальной безопасности (NSS) и возложило на нее выработку единой политики в дипломатии и безопасности, поставив во главе руководства советника кабмина, выходца из Министерства экономики, торговли и промышленности. Эта экономическая секция «играет важную роль» и в борьбе с коронавирусом (по словам одного из официальных представителей). Как полагают, она уже рассматривает возможность дополнительных ограничений в отношении иностранных инвесторов, поскольку ситуация с инфекцией затягивается, повышая важность национальных производителей медицинского оборудования в обеспечении безопасности.

«Оборона Toshiba» от иностранных акционеров

Полагают, что при внесении под знаменем «укрепления национальной безопасности» нынешних поправок в Закон о валютном обмене и внешней торговле, а также в подзаконные распоряжения, правительство преследовало еще одну цель.

Она состоит в сдерживании так называемых «активистов» – так именуют держателей акций, которые активно проводят собственную линию, пытаясь влиять на деятельность компаний. Присутствие таких инвесторов на японском фондовом рынке усиливается. Поскольку представители финансовых кругов выступают против усиления регулирования в отношении иностранного капитала, правительство, стремясь избежать чрезмерного сдерживания инвестиций в японскую экономику из-за изменения режима, приготовило и механизм освобождения от жестких ограничений зарубежных инвестфондов и других финансовых институтов, удовлетворяющих определенным условиям. При этом в качестве таких условий выдвигаются такие положения как «не участвовать в (внутрикорпоративных) комитетах и комиссиях, уполномоченных принимать важные решения» и «не выдвигать письменных предложений с предельными сроками совету директоров и органам корпоративного руководства». С первого же взгляда ясно, что это делается с целью связать руки «активистам» из числа держателей акций.

Как отмечают компетентные лица, имеется пример компании Toshiba, в которую в 2017 году вложили средства многие фонды, и атака на которую, как полагают, не прекращается и сейчас. Эта фирма, ведущая бизнес в области ядерной энергетики, определенно подпадает под определение предприятия ключевой отрасли, подлежащего строгому инвестиционному контролю. Со вступлением в мае в действе пересмотренного Закона о валютном обмене и внешней торговле «активистам» станет сложнее выдвигать предложения со стороны акционеров, и в июне на всеобщем собрании акционеров Toshiba сможет легко от них «отбиться».

Лица, связанные с правительством, не отрицают, что поправки были внесены на фоне беспокойства о ситуации с компанией Toshiba. Во всем этом недвусмысленно просматривается, в какой большой мере инвестиционный контроль используется для того, чтобы избавиться от «активистов».

Фотография к заголовку: Президент США Дональдт Трампи и премьер-министр Японии Абэ Синдзо на саммите G20 (© Jiji Press)

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