[Видео] Как выглядит аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), использующийся при лечении коронавирусного заболевания?

Видео Общество

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При лечении коронавирусного заболевания у пациентов с тяжёлой пневмонией применяют в том числе аппараты ЭКМО.

Аппарат выполняет функции лёгких у тяжёлых пациентов, и на него возлагают надежды как на последнее средство терапии. Видеосъёмка производилась в токийском офисе компании-производителя «Тэрумо».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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