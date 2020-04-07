[Видео] Как выглядит аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), использующийся при лечении коронавирусного заболевания?

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При лечении коронавирусного заболевания у пациентов с тяжёлой пневмонией применяют в том числе аппараты ЭКМО.

Аппарат выполняет функции лёгких у тяжёлых пациентов, и на него возлагают надежды как на последнее средство терапии. Видеосъёмка производилась в токийском офисе компании-производителя «Тэрумо».

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