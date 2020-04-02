Японское правительство выдаст по две тканевые медицинские маски на каждую семью в рамках мер по борьбе с коронавирусом

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Правительство Японии выдаст по две маски из ткани каждому из домохозяйств (их более 50 миллионов) в стране в рамках борьбы с новым коронавирусом, как объявил премьер-министр Абэ Синдзо.

Правительство будет предоставлять маски поэтапно с недели, начинающейся 13 апреля, и начнёт с префектур с большим количеством заражённых людей, как сказал Абэ на заседании правительственной целевой группы по борьбе с вирусом. Он также сказал, что правительство будет распределять маски для учреждений по уходу за престарелыми и инвалидами, а также в начальных и средних школах.

Маски будут предоставлены через сеть службы доставки Japan Post Co., подразделения Japan Post Holdings Co., как сказал премьер-министр. В марте правительство использовало эту сеть для отправки масок в некоторые районы Хоккайдо в связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции.

Правительство включит план закупки масок у производителей в дополнительный пакет экономических стимулов, который будет составлен на следующей неделе.

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