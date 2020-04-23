Япония внимательно следит за иностранными инвестициями в медицинский сектор

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). На фоне пандемии коронавируса нового типа правительство Японии планирует ввести строгие ограничения на иностранное инвестирование производителей медицинских товаров и лекарств, сообщили источники 22 апреля.

Правительство опасается, что если иностранный капитал, в частности китайский, будет использован для приобретения японских производителей аппаратов искусственной вентиляции легких и другого передового медицинского оборудования, государству станет трудно контролировать внутреннее производство и экспорт таких продуктов, стабильные поставки которых необходимы для обеспечения национальной безопасности.

Чтобы защитить японскую промышленность от растущих международных «вливаний», нацеленных, в основном, на медицинские и фармацевтические товары, в соответствии с пересмотренным законом о контроле валюты и внешней торговли, который должен вступить в силу в мае, правительство добавит медицинский сектор в список отраслей критических для безопасности страны уже в июле.

Закон с изменениями, вступивший в силу в ноябре прошлого года, требует, чтобы компании, относящиеся к важным для безопасности страны отраслям промышленности, заранее сообщали об инвестиционных сделках с иностранцами и позволяли властям изучать подробности таких сделок, если планируемые иностранные доли достигают одного процента. До поправки к закону им не нужно было сообщать о сделках по приобретению, если доля иностранного капитала была ниже 10%.

Иностранные инвестиции в компании, входящие в 12 особо важных отраслей промышленности, включая атомную энергетику и кибербезопасность, ждут особенно строгие предварительные проверки.

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