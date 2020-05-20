Пандемия коронавируса нового типа и американо-китайские отношения

Международная эпидемия (пандемия) коронавируса нового типа, помимо прочего, оказала большое воздействие и на международные отношения. Обе крупнейшие державы – США и КНР – понесли урон, при этом они продолжают углублять свое противостояние. По какому пути пойдет формирование нового мирового порядка на смену безраздельному господству США – в направлении «Большой двойки» или «Большого нуля»?

Глубокая рана, нанесенная Соединенным Штатам В сегодняшнем мире сложилась тенденция: практически все главные общемировые проблемы сводятся к вопросу «американо-китайских отношений». Она распространяется и на проблемы Тайваня и Гонконга, и на обеспечение безопасности в северо-восточной части Азии, и на многое другое. Не стали исключением и нынешние треволнения из-за коронавируса. В прошлом году Китаю, помимо противостояния с Соединенными Штатами по вопросам торговли, из-за большого объема «плохих» долгов, спада в работе предприятий частного сектора и прочих трудностей пришлось столкнуться со спадом экономической конъюнктуры. Быстрое распространение коронавирусной инфекции с конца прошлого и по весну нынешнего года резко ускорило этот экономический спад, и, казалось, перед идущей в ногу с Китаем мировой экономикой возникла глухая стена. С другой стороны, с начала апреля в паре США-КНР происходят два особенно примечательных события, из-за которых совершенно перестали просматриваться перспективы как американо-китайских отношений, так и общемировой обстановки. Во-первых, распространение коронавирусной инфекции получило глобальный размах, но особенно быстро вирус распространился в Соединенных Штатах, и теперь они являются наиболее пострадавшей страной во всем мире. Это сделало решительно невозможным избежать глубоко проникающего удара как в экономической и общественной жизни самих США, так и в международных отношениях. Во-вторых, пик распространения инфекции в Китае миновал, страна объявила о возобновлении производства и взялась за восстановление экономики; более того, она приступила к активной деятельности по оказанию помощи в преодолении ущерба от коронавируса во всех регионах мира. Рассмотрим оба события по порядку. Хотя распространение коронавируса происходит по всему миру, и число инфицированных (по состоянию на момент написания статьи 9 мая) превысило 3 млн 930 тыс. (а число скончавшихся – 270 тыс.) человек, тем не менее, почти одна треть, или около 1 млн 280 тыс. заразившихся, приходится на США. Поэтому, даже если считать, что ситуация с пандемией вышла на этап преодоления, экономическое восстановление в Соединенных Штатах, вероятно, потребует времени. При этом из последних заявлений президента Трампа ясно, что в своих действиях он намерен скорее руководствоваться принципом «Америка прежде всего», нежели осознавать себя общемировым лидером. С другой стороны, Китай в декабре прошлого года начал действовать с опозданием, что послужило фактором распространения вируса не только в этой стране, но и по всему миру. Однако впоследствии меры против вируса в городе Ухань принимались экстренными темпами, включая возведение больницы за 10 суток, что позволило уже в начале марта публично объявить об успехе – практически полном улаживании ситуации.