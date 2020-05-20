Пандемия коронавируса нового типа и американо-китайские отношения

Пандемия коронавируса нового типа и американо-китайские отношенияПолитика
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Глубокая рана, нанесенная Соединенным Штатам
В сегодняшнем мире сложилась тенденция: практически все главные общемировые проблемы сводятся к вопросу «американо-китайских отношений». Она распространяется и на проблемы Тайваня и Гонконга, и на обеспечение безопасности в северо-восточной части Азии, и на многое другое. Не стали исключением и нынешние треволнения из-за коронавируса.
В прошлом году Китаю, помимо противостояния с Соединенными Штатами по вопросам торговли, из-за большого объема «плохих» долгов, спада в работе предприятий частного сектора и прочих трудностей пришлось столкнуться со спадом экономической конъюнктуры. Быстрое распространение коронавирусной инфекции с конца прошлого и по весну нынешнего года резко ускорило этот экономический спад, и, казалось, перед идущей в ногу с Китаем мировой экономикой возникла глухая стена. С другой стороны, с начала апреля в паре США-КНР происходят два особенно примечательных события, из-за которых совершенно перестали просматриваться перспективы как американо-китайских отношений, так и общемировой обстановки.
Во-первых, распространение коронавирусной инфекции получило глобальный размах, но особенно быстро вирус распространился в Соединенных Штатах, и теперь они являются наиболее пострадавшей страной во всем мире. Это сделало решительно невозможным избежать глубоко проникающего удара как в экономической и общественной жизни самих США, так и в международных отношениях.
Во-вторых, пик распространения инфекции в Китае миновал, страна объявила о возобновлении производства и взялась за восстановление экономики; более того, она приступила к активной деятельности по оказанию помощи в преодолении ущерба от коронавируса во всех регионах мира.
Рассмотрим оба события по порядку. Хотя распространение коронавируса происходит по всему миру, и число инфицированных (по состоянию на момент написания статьи 9 мая) превысило 3 млн 930 тыс. (а число скончавшихся – 270 тыс.) человек, тем не менее, почти одна треть, или около 1 млн 280 тыс. заразившихся, приходится на США. Поэтому, даже если считать, что ситуация с пандемией вышла на этап преодоления, экономическое восстановление в Соединенных Штатах, вероятно, потребует времени. При этом из последних заявлений президента Трампа ясно, что в своих действиях он намерен скорее руководствоваться принципом «Америка прежде всего», нежели осознавать себя общемировым лидером. С другой стороны, Китай в декабре прошлого года начал действовать с опозданием, что послужило фактором распространения вируса не только в этой стране, но и по всему миру. Однако впоследствии меры против вируса в городе Ухань принимались экстренными темпами, включая возведение больницы за 10 суток, что позволило уже в начале марта публично объявить об успехе – практически полном улаживании ситуации.
Пиар на преимуществе «китайских методов»
В то время как в марте и апреле Соединенные Штаты сосредоточились на внутренних проблемах, Китай не стал ограничиваться работой по восстановлению национальной экономики, а начал активно развертывать оказание помощи в решении принесенных коронавирусом проблем, сделав целью весь мир. Более того, утверждая, что он преодолел коронавирус, Китай занимается в мировом масштабе пиаром преимуществ «китайской модели» или «китайских методов». Такая информационная война весьма эффективна на фоне лидерства, демонстрируемого всецело ушедшими во внутренние дела Соединенными Штатами. В ее основу со всей очевидностью положен стратегический расчет – замысел Китая явно состоит в том, чтобы к моменту, когда пандемия коронавируса будет преодолена и начнется восстановление в самых различных областях, заблаговременно овладеть инициативой, чтобы расширить свое влияние в глобальном масштабе. Более того, насколько известно, в регионе высокотехнологичных производств Шэньчжэнь-Гуанчжоу восстановление экономической деятельности ведется в ускоренном порядке по распоряжениям сверху.
Китай: три проблемы плюс коронавирус
Тем не менее, при ближайшем рассмотрении ситуация с экономическим восстановлением Китая после коронавируса решительно не внушает оптимизма. Согласно статистическим данным о китайской экономике с января по март, валовой внутренний продукт впервые продемнострировал снижение на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом особенно глубокое снижение демонстрируют частные предприятия, а также предприятия с участием иностранного капитала. К тому же, страны всего мира, и в первую очередь Запада, все еще пребывают в смятении, вызванном коронавирусом, и общественная жизнь в них приостановилась. Это значит, что как бы решительно Китай ни пытался возобновить производство, потребность в произведенной продукции для экспорта резко сокращается. На заседании Политбюро ЦК КПК 27 марта председатель КНР Си Цзиньпин вновь подчеркивал необходимость активного «расширения внутреннего спроса». Это можно трактовать как постепенный отход от прежнего курса – стремления поддерживать экономическое развитие за счет расширения экспорта.
Если до сих пор специалисты часто говорили о том, что Китай сталкивается с «тремя трудностями» (плохие результаты работы частных предприятий, накопление «плохих» долгов и экономическое противостояние КНР с США), то теперь к ним добавилось замешательство из-за коронавируса. Ситуация с распространением коронавируса все еще чревата повсеместным возникновением новых вспышек – она непредсказуема. В этом смысле ожидать от экономики Китая отскока по траектории в форме V чересчур оптимистично.
Китайцы часто говорят: «обращай кризис в благоприятную возможность», а в последнее время подобные высказывания часто дополняют словами о «борьбе с коронавирусом китайскими методами». При этом подразумевается наличие благоприятствующей конъюнктуры, и возникает иллюзия, будто «история китайского успеха» уже стала реальностью. При некоторой близорукости наблюдателя то, что Китай умело подавил вирус и перестроил свою систему, не вызывает сомнений. Более того это даже послужило поводом заговорить об ожиданиях «переворота в отношениях между Китаем и США». Но при этом как экономика, так и общество в самом Китае после полученного удара находятся в тяжелом состоянии, и многие эксперты считают, что восстановление потребует соответствующего времени.
Ущербное положение Китая как источника пандемии
Ко всему прочему, необходимо понимать, что Китай оказался перед всем миром в крайне ущербном положении, и это никак не выправить. Пандемия сначала появилась из Китая, а затем моментально распространилась по всему миру из-за массового передвижения людей и вещей из этой страны. Не породит ли удар, нанесенный нынешней пандемией, недоверие к Китаю в Италии, Испании, Великобритании, Франции и других странах, присоединившихся к инициативе «один пояс, один путь» и особенно активно принимавших китайские инвестиции? Будут ли все эти страны, когда пойдут на поправку, даже с учетом попыток Китая оказать помощь, принимать развитие в китайском русле, в частности, инициативу «один пояс, один путь» столь же столь же охотно, как прежде? Они, конечно, станут недоверчивее и вряд ли просто «вернутся к Китаю». Следовательно, восстанавливая экономику они, определенно будут более осторожно относиться к зависимости от Китая. Вероятно, затормозится и внедрение передовых технологий в китайском исполнении, в частности, от компании Huawei.
Перепалка между США и Китаем
Рассмотрим, наконец, американо-китайские отношения после пандемии. Хотя в принципе двум сверхдержавам следовало бы взаимодействовать и дополнять друг друга перед лицом глобальной проблемы, на деле обе стороны, резко повысив уровень взаимного недоверия, денно и нощно обмениваются критическими выпадами. В частности, (1) утверждение одного из китайских дипломатов о том, что вирус завезли туда, откуда произошла пандемия, американские военнослужащие, было встречено в штыки высокопоставленными представителями американской администрации. Затем американские службы заявили, что источником является допустивший утечку Уханьский НИИ вирусологии, вызвав бурную реакцию уже со стороны соответствующих китайских ведомств. (2) Перепалка возникла и по поводу деятельности гендиректора ВОЗ: президент Трамп, сославшись на то, что Тедрос Аденом Гебрейесус позаботился о Китае, заявил о прекращении выплаты членских взносов ВОЗ, вызвав тем самым полемику между главой этой организации и американской администрацией, отчего система руководства на международном уровне пришла в полный беспорядок. С учетом того, что вдобавок к замешательству на Западе происходит продвижение пандемии в Африке и на Ближнем Востоке, становится понятно: мир идет к крайне беспорядочному состоянию. Американский политолог Ян Бреммер предсказывал будущее, в котором за несколько ближайших лет мир приходит к состоянию, когда не будет ни страны-единоличного лидера, ни «Большой двойки», а вместо всего этого наступает эпоха «Большого нуля», и нынешнюю ситуацию, быть может, следует считать возникновением такого «нулевого» состояния.
Противостояние США и Китая связано с двумя моментами: идет борьба за инициативу в мире, и вместе с тем омрачается формирование нового мирового порядка. В декабре 2008 года, в разгар глобального потрясения, спровоцированного крахом банка Lehman Brothers, постоянный член ЦК КПК Ли Чанчунь говорил: «Силу влияния определяет способность к коммуникации. Культура и ценности стран с высокой способностью к коммуникации захватывают мир, демонстрируя огромную влиятельность». («Пекинский консенсус», автор Стефан Харпер, перевод Соноды Сигэто и Камо Томоки, 2011, издательство «Иванами сётэн»). После этого между США и Китаем развернулась яростная информационная война, включая ведение разведки и кибератак друг против друга. Соединенные Штаты, сильно встревоженные китайским планом превращения в сверхдержаву высоких технологий «Китай-2025», начали жестко преследовать компании Huawei и Tencent. Ожесточенная информационная война продолжается и в нынешнем смятении из-за коронавируса: в конце прошлого года американская разведка утверждала, что получает сведения, позволяющие глубоко разбираться в проблемах, связанных с коронавирусом.
Нет сомнений в том, что в ближайшее время миру предстоит новая фаза ухудшения экономической ситуации. В связи с этим следует полагать, что многие страны будут более чем когда-либо нуждаться в том, чтобы кто-то протянул им руку помощи, и вместе с тем возрастет число тех, кто будет колебаться, если протягиваемая рука помощи – китайская. Но из этого отнюдь не следует, что при восстановлении европейской экономики произойдет полное отторжение Китая и склонение на сторону США. Даже Японии, все больше встревоженной ростом силы китайского влияния, невозможно восстанавливать экономику, всецело полагаясь только на Соединенные Штаты. Следует особо отметить, что в условиях замешательства, вызванного коронавирусом, остановился импорт из Китая сырьевой и промежуточной продукции. Вряд ли возможно размышлять о будущем без Китая для японской обрабатывающей промышленности, делающей основной упор на экспорт готовой продукции. Между тем удар получил еще и туристический бизнес, на который возлагались большие ожидания как на перспективную отрасль: прекратился поток китайских туристов.
Картина будущего, отличная от прежней
Каким видится образ будущего мира? Неужели на то, что США и Китай смогут так или иначе взяться за руки и выстроить отношения согласия, или даже сотрудничества, совсем не стоит рассчитывать? Конечно, у обеих стран есть сильное стремление избежать полномасштабной конфронтации. То, что обе страны, занимая крупнейшую долю примерно в 40% общемирового ВВП, являются друг для друга самыми большими торговыми партнерами, делает их незаменимыми друг для друга с точки зрения восстановления собственной экономики, и в этом смысле возможность восстановления согласия в какой-то мере существует.
Однако формирование «новых созидательных отношений между державами в 21 веке», за которое выступал в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин, теперь, пожалуй, невозможно. Китай с его сильной целеустремленностью, вероятно, продолжит бросать вызов Соединенным Штатам. С другой стороны, и Соединенные Штаты, словно подтверждая слова американского политолога Грэхэма Элисона, уподобившего американо-китайские отношения «ловушке Фукидида», сильно встревожены вызовом со стороны Китая, и, вероятно, будут ревностно отстаивать выстроенные к настоящему моменту позиции мирового лидера. Не станет ли этот спор, не ограничиваясь экономикой, еще более явным в подходе к обеспечению военной безопасности и политического порядка? Если позволить себе простой прогноз, то все это, вероятно, продлится 20-30 лет.
И все-таки, давайте всерьез попробуем переосмыслить воздействие, оказанное на весь мир нынешней пандемией коронавируса, с легкостью преодолевшего государственные границы. Не сдерживают границы и загрязнения окружающей среды. Вероятно, укрепление границ только будоражит людей. Может быть, лучше не сводить будущее мира к отношениям США и Китая, а взглянуть на него с несколько иных позиций, чтобы выбрать другую альтернативу?
Фотография к заголовку: сотрудники Национального центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США на пресс-конференции по случаю завершения двухнедельного карантина американских граждан, вернувшихся из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса нового типа (AP/Aflo)
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