Китайские суда у островов Сэнкаку: второе нарушение за два дня

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Наха, преф. Окинава, 9 мая (Jiji Press). Два китайских судна береговой охраны вошли в японские территориальные воды у островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море, это второе нарушение государственными китайскими судами границ Японии за два дня.

8 мая четыре судна типа «Хайцзин» китайской береговой охраны вторглись в японские воды возле островов Сэнкаку, два из них приблизились к японской рыбацкой лодке и некоторое время преследовали её.

9 мая два судна «Хайцзин», которые вошли в японские воды, были замечены стоящими рядом с той же японской лодкой. 11-я региональная штаб-квартира береговой охраны Японии в Наха, столице префектуры Окинавы, послала патрульные корабли и призвала китайские суда покинуть этот район.

В этом году китайские государственные суда девятый раз нарушают границы в японских водах.

Два корабля «Хайцзин» вошли в японские воды около 18:05 9 мая западнее Уоцуридзима, как сообщает региональный штаб береговой охраны. В 21:40 они находились примерно в 11 километрах к северо-северо-западу от острова. Береговая охрана Японии была наготове, чтобы обеспечить безопасность японского рыбацкого судна.

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