Быть начеку на случай неизвестных вирусов: «Ключ к защите своего народа – в потенциале сбора зарубежной информации», – предупреждает Японию мировой авторитет в исследовании ядов

Инфекционное заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа (COVID-19), пандемию которого объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), омрачает всему миру и перспективы экономики. С момента появления вируса в городе Ухань китайской провинции Хубэй один эксперт отмечает: возможно, данный вирус искусственного происхождения. То Сокэн (по-английски также Антони Ту), 89-летний уроженец Тайваня, проживающий в Соединённых Штатах – один из мировых авторитетов в исследованиях ядов. Недавно он прибыл в Японию, где готовится к изданию его руководство по токсичным веществам.

То Сокэн, который проживает в американском штате Калифорния, почётный профессор Колорадского университета, первоначально дал согласие встретиться для интервью в Тайбэе, но поскольку распространение коронавирусной инфекции в Японии сделало затруднительной поездку на Тайвань через Японию, он любезно согласился на интервью в Осаке или Токио.

Во время пребывания в Японии То Сокэн дал свои рекомендации ключевым фигурам в правительстве премьер-министра Абэ Синдзо. Он отметил: «В отношении неизвестных вирусов следует с самого начала быть бдительнее», и также предупредил: «Для защиты своего народа Японии следует постараться повысить потенциал сбора зарубежной информации».

—— Какова цель вашего нынешнего визита в Японию?

В Японии готовится публикация моего руководства по ядам. Также подготовлена публикация моей автобиографии на Тайване. Я намеревался заглянуть в Японию, после чего посетить Тайвань, но на Тайване были усилены меры преодосторожности в отношении прибывающих из Японии, так что программу поездки пришлось изменить и ограничиться пребыванием в Японии. К тому же, в публикуемое в Японии руководство приходится в срочном порядке вставлять статью о новом коронавирусе.

—— Что вы думаете о коронавирусе, который будет упомянут в вашем новом руководстве?

Я согласен с тем, что источником стали животные, которых продавали на рынке в районе Ханькоу города Ухань. При этом, по моему личному мнению, в качестве наиболее подходящего объяснения того, что произошло, возможно предполагать, что произошла какая-то утечка по неосторожности не готового окончательно вируса, который исследовали или культивировали в Уханьском институте вирусологии или на каком-нибудь из связанных с ним объектов.





—— Китайские органы решительно отвергают сообщения американских и других СМИ о «подозрениях, что вирус является химико-биологическим оружием», называя их «совершенно нелепыми». Какие имеются основания для такого рода предположений?

В городе Ухань расположен Уханьский НИИ вирусологии Китайской академии наук, а при нём в качестве одного из приданных объектов в 2015 году при французском техническом содействии была сооружена и в 2017-2018 годах начала работу Уханьская лаборатория P4 (Уханьская национальная лаборатория биологической безопасности). Это объект, позволяющий исследовать и испытывать самые опасные вирусы – четвёртого уровня по классификации биологической безопасности (BSL-4). Поскольку для обычных исследований вирусологам достаточно третьего уровня (BSL-3), специалисты считают, что главная цель данного объекта – проводить опыты на уровне биологического оружия. Помимо этого, там имеются и другие учреждения, такие как Китайский центр контроля и профилактики заболеваний.

—— Но разве специализированные исследовательские объекты не строятся таким образом, чтобы не допускать утечек за свои пределы?

Известен случай, когда в 1979 году в бывшем СССР из лаборатории в Свердловске произошла утечка бактерии-возбудителя сибирской язвы, что привело к жертвам среди городского населения; подобные случаи утечек вируса из исследовательских учреждений не являются чем-то исключительно редким. На Тайване существует неизвестный широкой публике исследовательский объект уровня BSL-4. На этом объекте тайваньские компетентные органы культивировали и исследовали вирус тяжёлого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии) SARS, появившийся в 2002 году в китайской провинции Гуандун, который в 2003 году распространился и на Тайване. Неизвестно, исследуют ли его там и сейчас, но несколько лет назад было много шума по поводу утечки данного вируса с этого исследовательского объекта. Случай не имел больших последствий благодаря тому, что ситуацию удалось немедленно взять под контроль.

—— Есть ли какие-то дополнительные основания утверждать, что новый коронавирус – «рукотворного» происхождения?

У этого вируса имеются особенности, затрудняющие меры профилактики и борьбы с эпидемиями, такие как передача заражения от человека человеку аэрозольным путём и повторная заболеваемость. Он близок к вирусу-возбудителю SARS, но вместе с тем в молекулярной структуре имеются 4 отличия, и трудно предположить, что они возникли естественным путём. К тому же, после того, как возникла проблема с этим новым вирусом, китайская сторона проигнорировала американское предложение направить в Ухань специалистов по инфекционным заболеваниям из Центра контроля и профилактики, чтобы помочь предотвратить распространение инфекции. Это наводит на подозрения о том, что имеются какие-то факты, которые китайская сторона хотела бы оставить неизвестными. Подозрительно и то, что в конце января НОАК направила в Ухань женщину-офицера в чине генерал-майора, которая считается лучшим экспертом по биологическому оружию в Китае.