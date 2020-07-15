Япония поддержала критику китайских притязаний на море, высказанную госсекретарём США Майком Помпео
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Токио, 14 июля (Jiji Press). Япония поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что морские претензии Китая в Южно-Китайском море «абсолютно незаконны», заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ.
На пресс-конференции Суга сказал, что воспринимает это как сигнал о неизменной приверженности Соединенных Штатов миру и стабильности в регионе.
Он также выразил обеспокоенность по поводу действий Китая в этом регионе, заявив, что Япония выступает против любых действий, которые вызывают напряжённость в Южно-Китайском море.
Отношения между Японией и Китаем в последние годы улучшались, но Япония заняла жёсткую позицию в отношении Китая в связи с односторонними действиями, особенно частыми вторжениями китайских кораблей в японские территориальные воды около островов Сэнкаку в префектуре Окинава, расположенной на юго-западе Японии. Китай претендует на эти принадлежащие Японии острова, которые в Китае называют Даоюйдао.
Суга сказал, что Япония последовательно выступает за важность верховенства закона и использования мирных средств вместо силы и принуждения, и ожидает, что Япония будет сотрудничать с США в этих целях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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