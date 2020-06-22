Вблизи территориальных вод Японии замечена иностранная подводная лодка
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Токио, 20 июня (Jiji Press). 19 июня министерство обороны сообщило, что во второй половине дня иностранная подводная лодка направилась на запад под водой в прилежащей зоне к северо-востоку от юго-западного острова Японии Амами-Осима, префектура Кагосима.
По сообщениям министерства, эсминцы и патрульные самолеты Сил самообороны Японии следили за подводной лодкой, которая утром 20 июня отправлялась на запад за пределами прилежащей зоны к западу от острова Ёкоатэ в этой префектуре.
Согласно сообщению министерства, судно проходило через узкую полосу воды между цепью островов Токара в этой префектуре и Амами Осима, не выходя на поверхность.
Предполагается, что это подводная лодка китайского флота, сообщили источники в министерстве, добавив, что её поведение необычно.
Согласно нормам международного права, в иностранных территориальных водах подводные лодки должны всплыть и поднять свои национальные флаги. Но движение под водой не запрещено в прилежащих зонах, которые окружают территориальные воды.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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