Вблизи территориальных вод Японии замечена иностранная подводная лодка

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Токио, 20 июня (Jiji Press). 19 июня министерство обороны сообщило, что во второй половине дня иностранная подводная лодка направилась на запад под водой в прилежащей зоне к северо-востоку от юго-западного острова Японии Амами-Осима, префектура Кагосима.

По сообщениям министерства, эсминцы и патрульные самолеты Сил самообороны Японии следили за подводной лодкой, которая утром 20 июня отправлялась на запад за пределами прилежащей зоны к западу от острова Ёкоатэ в этой префектуре.

Согласно сообщению министерства, судно проходило через узкую полосу воды между цепью островов Токара в этой префектуре и Амами Осима, не выходя на поверхность.

Предполагается, что это подводная лодка китайского флота, сообщили источники в министерстве, добавив, что её поведение необычно.

Согласно нормам международного права, в иностранных территориальных водах подводные лодки должны всплыть и поднять свои национальные флаги. Но движение под водой не запрещено в прилежащих зонах, которые окружают территориальные воды.

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