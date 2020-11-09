Премьер-министр Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах

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Токио (Jiji Press) - 9 ноября премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ поздравил демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

«Я хотел бы от всего сердца поздравить господина Байдена», - сообщил он журналистам во время пресс-конференции в канцелярии премьер-министра, добавив, что надеется вскоре начать подготовку к телефонным переговорам с Байденом и посетить бывшего вице-президента США в Соединенных Штатах.

«Япония и Соединенные Штаты - союзники, разделяющие взгляды на свободу, демократию и другие общечеловеческие ценности», - заявил японский премьер-министр. «Япония желает сотрудничать с США для укрепления двустороннего альянса и обеспечения мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.»

На пресс-конференции в понедельник главный секретарь кабинета министров Като Кацунобу заявил, что японское правительство признаёт победу господина Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября. Байден объявил о своей победе 7 ноября.

«Япония будет тесно сотрудничать с администрацией нового Президента и работать над укреплением союза с Соединенными Штатами Америки», - сообщил Като.

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