Япония призвала Китай воздерживаться от военной активности у островов Сэнкаку

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Токио, 18 августа. (Jiji Press). Министр обороны Японии Коно Таро заявил послу Китая в Японии Кун Сюанью о своей серьёзной озабоченности в связи с военной активностью Китая у островов Сэнкаку, находящихся под управлением Японии, а также в Южно-Китайском море.

По данным министерства обороны, на встрече Коно потребовал от Китая воздержаться от такой военной активности. Ответ китайского посла на это требование не разглашается.

Встреча прошла в офисе министерства по просьбе китайской стороны.

У островов Сэнкаку китайские правительственные корабли постоянно вторгаются в японские воды.

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