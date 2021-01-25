Новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерения США защищать острова Сэнкаку

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Токио, 24 января (Jiji Press). Новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерения своей страны защищать находящиеся под управлением Японии острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море в соответствии с двусторонним договором о безопасности.

Министр обороны Японии Киси Нобуо и Остин, разговаривая по телефону, подтвердили, что статья 5 договора о безопасности, которая оговаривает оборонные обязательства США перед Японией, применима к островам Сэнкаку.

Два министра подтвердили неприятие своих стран любых односторонних актов, подрывающих право Японии управлять островами.

Китайские корабли береговой охраны неоднократно вторгались в японские территориальные воды в районе островов, на которые также претендует Пекин.

В телефонных переговорах с премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ в ноябре Джо Байден, на тот момент избранный президент США, сказал, что Сэнкаку подпадают под действие договора о безопасности. Подтверждение обязательств Остином «очень обнадеживаёт», – сказал Киси представителям СМИ.

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