Джо Байден подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется и на острова Сэнкаку
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Токио, 12 ноября (Jiji Press). Джо Байден, о котором уже известно, что он победил на президентских выборах в США, подтвердил 12 ноября, что соглашение о безопасности между Японией и США распространяется на находящиеся под управлением Японии острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море.
В своём первом телефонном разговоре с премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ, вступившим в должность в сентябре, Байден сказал, что статья 5 договора, которая обязывает Соединенные Штаты защищать территории, находящиеся под юрисдикцией Японии, применяется и к островам, на которые претендует Китай.
Комментируя заявление Байдена, генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу сказал, что тот выразил намерение американской стороны продолжать усиление сдерживания.
Во время визита в Японию в апреле 2014 года президент США Барак Обама подтвердил, что статья касается этой группы островов. Байден в то время был вице-президентом США.
Последнее замечание Байдена явно было направлено на сдерживание продолжающихся провокаций Китая, таких как неоднократные вторжения его кораблей береговой охраны в японские территориальные воды вокруг островов. Высокопоставленный правительственный чиновник Японии высоко оценил заверения Байдена в отношении положения договора о безопасности, охарактеризовав телефонный разговор как «идеальный».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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