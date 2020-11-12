Смена курса американской дипломатии в связи с победой Байдена: чтобы унять тревоги, потребуется время

С победой Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов Америки в дипломатии этой страны произойдут большие и разнообразные изменения. Насколько удастся новой администрации избавиться от глубоко укоренившегося в европейских и других странах недоверия к Соединенным Штатам и вовлечь себя в дела международного сообщества?

В международных отношениях нельзя просто «сделать все, как прежде»

Президентские выборы 2020 года принесли победу кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену, ограничив пребывание Дональда Трампа в политике одним сроком. Теперь Джо Байден, выступавший с критикой позиции сторонников Трампа «Америка прежде всего», по всей вероятности, направит миру послание в духе: «Мы вычеркиваем эти четыре года и восстанавливаем Америку в международном сообществе». Но смогут ли Соединенные Штаты по прошествии «четырех лет Трампа» вернуться на прежние позиции, словно ничего не произошло? Это вызывает определенные сомнения.

Прежде всего, за эти четыре года успел измениться имидж, в котором США предстают перед международным сообществом. Определенно возникли недоверие и враждебность. В самих Соединенных Штатах тоже наблюдаются недоверие к свободе торговли из-за перетекания за рубеж рабочих мест, а также «усталость» от привязанности к международной повестке, которые стали оказывать влияние, когда речь заходит о международной политике. Некоторые элементы, напоминающие трампизм, такие как лозунг «Покупай американское», входят и в выступления Байдена.

Безусловно то, на отдельных направлениях политика действующей администрации будет отвергнута. Это относится, в частности, к выходу из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения, и изучению возможности восстановления ядерной сделки с Ираном. Но в общем и целом при рассмотрении ситуации нет поводов для оптимизма. К примеру, с учетом усиления в Демократической партии левого крыла, в нынешнем положении Транс-тихоокеанское партнерство и другие темы, представляющие повышенный интерес для Японии, вряд ли являются вопросами, решением которых новая власть займется незамедлительно.

Глубокие корни недоверия из-за «феномена Трампа»

Тем не менее в странах Европейского Союза, в особенности в Германии, Франции и других, победу Байдена приветствуют, и нет никакого сомнения в том, что исход выборов их воодушевил. Между тем до последнего времени в самых разных странах популисты и националисты приветствовали «феномен Трампа» и вторили ему в унисон. По моему мнению, причина сильной тревоги по поводу «Америки Трампа» состоит в том, что она оказалась столь по-родственному близка негативным силам внутри каждой страны. Следует предположить, что теперь понадобится соответствующее время, чтобы избавиться от недоверия, запятнавшего Соединенные Штаты за эти четыре года.

Вместе с тем в Японии, которую решительно невозможно назвать страной с мультикультурным обществом, восприняли как очень близкую «угрозу» феномен Трампа, словно отторгающий принципы, провозглашаемые обществом. Очень важно и то, что премьер-министру Абэ Синдзо удавалось весьма ловко обходиться с американским президентом, и это позволило стране абсорбировать «сотрясение», вызванное Трампом. Желательно осознать, что в связи с этим есть существенная разница между тем, как восприняли исход выборов президента США, между Японией и остальными промышленно развитыми странами.

Сложности с «чувством дистанции» от Китая

Давайте задумаемся, чем Байден отличается от предшественника Трампа на посту президента, демократа Барака Обамы. Не будем задаваться вопросом о том, насколько это оказалось удачным, но у Обамы имелось своего рода видение большой картины мира. Оно состояло в том, что проблемы, с которыми сталкивается человечество, такие, как необходимость сформулировать послание о ликвидации ядерного оружия, невозможно решить, не объединив мир. Такое видение скорее подобает Генеральному секретарю ООН, нежели президенту Соединенных Штатов.

Совершенно ясно, что Джо Байден не относится к данному типу. Проработав председателем сенатского комитета по международным делам, а затем вице-президентом, он, по всей вероятности, осознает себя «докой в дипломатии». При этом, полагаю, стиль этого человека состоит в том, чтобы заниматься непосредственно стоящими перед ним задачами – одной за другой. Можно ожидать, что при выполнении своих обязанностей он будет уделять большое внимание мнению экспертов, продвигая «предсказуемую дипломатию с не слишком широкими колебаниями».

Что касается политики новой администрации по отношению к Китаю, поскольку понимание положения изменилось и в рядах Демократической партии, на данный момент сложилась ситуация, когда среди тех, кто занимается вопросами дипломатии и обеспечения безопасности в правительстве, в принципе не будет места людям с «мягкостью» к Китаю. Поэтому я полагаю, что американо-китайские отношения вряд ли сильно изменятся.

Вместе с тем как заслуживающие особого внимания следует выделить вопросы «глобальной повестки» – меры борьбы с изменением климата и пандемией коронавируса. Эти вопросы являются областью, в которой демократы проявляют высокую заинтересованность. При этом, так или иначе, но в работу над ними необходимо вовлекать Китай, и даже если дело не дойдет до какого-то «диалога», те или иные контакты будут происходить. Администрация Байдена, по всей вероятности, будет стремиться четко отделять от остальных те области, где Китай можно заподозрить в амбициях или стремлению к гегемонии. Однако границы этих областей, вероятно, окажутся расплывчатыми.

В том, что касается политики по отношению к Китаю, необходимо отделить то, что является позицией администрации Трампа, от того, что приобрело «институциональный характер» в американском правительстве и конгрессе. К примеру, вряд ли администрация Байдена унаследует эмоциональную позицию Трампа, не раз употреблявшего выражение «китайский вирус», или отношение госсекретаря Помпео и других представителей, словом и делом демонстрировавших необходимость «смены режима» однопартийной власти Коммунистической партии в Китае. В то же время контроль экспорта и соперничество за первенство в высоких технологиях, по всей вероятности, продолжатся и впредь.

Отбросить предпосылку «потому что это демократы»

Задуманная Японией инициатива построения так называемого «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» в сотрудничестве с США, Австралией и Индией является политическим курсом на основе сформулированного и переработанного в концепцию понимания структурных проблем, с которыми сталкивается данный регион. По всей вероятности, если только не произойдет каких-то серьезных изменений ситуации, данный механизм сохранится и при администрации Байдена. Конечно, может поменяться название, могут быть внесены какие-то отдельные коррективы. Но Соединенные Штаты уже переименовали Тихоокеанский флот в Индо-Тихоокеанский, и в этом смысле можно утверждать, что концепция, имя которой «Индо-Тихоокеанский регион», уже воспринята правительством на системном уровне.

Впредь в том, что касается японо-американских отношений, необходимо продумать, каким образом подходить к ним не с позиции «потому что Трамп» или «потому что Байден», а выделять то, что происходит в Соединенных Штатах на надпартийном уровне. К примеру, президент Трамп, с одной стороны, придерживаясь жесткого подхода по отношению к Китаю, проявлял безразличие к тем областям, от которых «Соединенным Штатам нет ни выгоды, ни убытков». Это стало явным отходом от прежней «международности» американского подхода.

Однако не только у Трампа, но и у демократа Байдена, и даже Берни Сандерса имеются идеи о том, что Соединенным Штатам следует не продолжать безоговорочно следовать международному подходу, а «вновь осмыслить» данный вопрос. Если не улавливать изменений образа мышления, происходящих в Соединенных Штатах в целом, то это может привести к неверному подходу в дальнейших отношениях между двумя странами. Даже жесткую позицию по отношению к Китаю опасно считать чем-то таким, что будет сохраняться как само собой разумеющееся.

Со второй половины периода администрации Билла Клинтона (в конце 1990-х) у японской стороны бытует восприятие, согласно которому «с администрациями демократов (в том, что касается японо-американских отношений) дело иметь сложнее». Но и с рождением новой администрации Байдена проблемы, связанные с Китаем, будут иметь для Японии крайне важное значение, и не исключено, что тревога по поводу политики в отношении Китая будет способствовать тенденции оценивать администрацию Байдена скорее негативно, нежели позитивно. Фактически оценки такого рода во множестве просматриваются уже сейчас.

Но смены политической власти в Америке неминуемы, и у японской дипломатии совершенно нет оснований пребывать в убеждении, что «с республиканцами дело иметь проще». В средне- и долгосрочной перспективе Демократическая партия, которая пользуется более широкой поддержкой среди молодежи и людей с цветной кожей, определенно обретет больше силы, нежели сейчас, станет партией еще более либеральной направленности.

Впредь сложность японо-американских отношений будет зависеть от того, насколько эти страны будут способны разделять общее осознание наличия Китая и угроз с его стороны. Разумеется, в понимании данного вопроса той и другой стороной будут возникать и расхождения. Полагаю, можно утверждать, что наиболее важной задачей является уверенно улаживать эти расхождения, будь то с администрацией республиканцев или демократов.

Фотография к заголовку: 7 ноября 2020 г., бывший вице-президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден объявляет о своей победе на выборах в городе Уилмингтон, штат Делавэр (Reuters/«Киодо цусин»)

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