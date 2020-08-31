Дональд Трамп отдаёт дань уважения Абэ Синдзо в связи с его уходом с поста премьер-министра

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Вашингтон, 28 августа. (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаёт дань уважения премьер-министру Японии Абэ Синдзо, который ранее в тот же день объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

«Я хочу выразить свое высочайшее уважение премьер-министру Абэ Синдзо, моему большому другу», – сказал Трамп репортерам на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Гэмпшира, и оценил уходящего японского лидера как «великого джентльмена».

«У нас были прекрасные отношения, и я чувствую большое сожаление, поскольку ему уход дастся непросто, – сказал Трамп. – Он так сильно любит свою страну, и я просто не могу представить, что для него значит уйти».

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в связи с отставкой Абэ сказал в Twitter: «Я благодарен за Вашу дружбу и руководство».

Он также сказал: «Мне грустно видеть, что вы уходите, но я знаю, что прочный союз между нашими странами и народами будет сохраняться в течение будущих поколений. Желаю вам крепкого здоровья в грядущие годы, друг мой».

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