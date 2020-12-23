Стратегия обеспечения безопасности Японии в посткоронавирусном мире

Мир после коронавируса

Как подходить к обеспечению безопасности Японии после всех событий, связанных с коронавирусом? По мнению автора, не стоит считать, что в нынешней международной обстановке изменил свое направление вектор происходящих перемен – скорее, эти изменения происходят с возрастающей быстротой. Очень важно одновременно реагировать на многочисленные и разнообразные угрозы, считает автор, а не чрезмерно сосредотачиваться на «нетрадиционных проблемах», таких как инфекция или задачи в киберпространстве.

Международное сотрудничество в безуспешной борьбе с инфекцией

Коронавирус, который распространяется по всем миру, помимо прочего, является и проблемой обеспечения безопасности – в том смысле, что инфекция представляет собой серьезную угрозу жизни людей и существованию государств. Достаточно вспомнить первую Стратегию национальной безопасности Японии, выработанную в 2013 году, где в качестве одной из важных задач обеспечения безопасности человека упоминаются инфекционные заболевания.

Обсуждать меры борьбы с инфекцией как таковые в качестве задачи обеспечения безопасности здесь нет смысла, поскольку это только чрезмерно расширит данное понятие, однако необходимо в достаточной мере обсудить, какие изменения нынешняя ситуация с пандемией требует внести в стратегию обеспечения национальной безопасности Японии.

До сих пор считалось, что инфекционные заболевания, наряду с ущербом от стихийных бедствий, являются в числе нетрадиционных задач обеспечения безопасности той областью, где вести международное сотрудничество относительно проще. Но при взгляде на сегодняшний мир очевидно, что сложившееся положение дел дает не слишком много оснований считать, что такое сотрудничество благополучно развивается. К тому же, заинтересованность международного сообщества, сконцентрированная на данном вопросе, словно, затягивая одну прореху, одновременно открывает другие поводы для тревоги в деле обеспечения безопасности. Иначе говоря, в сложившейся ситуации Японии приходится думать о том, как гарантировать свою безопасность в условиях более сложных и запутанных, чем до сих пор.

Международный порядок: ускорение изменений

Сейчас международный порядок серьезно изменяется, но при этом можно заметить, что происходит скорее увеличение темпов происходящих изменений, нежели резкая смена их направления. Усиление противостояния США и Китая, переосмысление роли государств и очередной виток глобализации – таковы три главных компонента.

В американо-китайском противостоянии Китай, который скрывал вспышку коронавируса и не смог ее сдержать, утратил доверие в мире, причем его правительство оказалось в тяжелом положении и в своей собственной стране. Оно не извлекло уроков из вспышки атипичной пневмонии SARS 2003 года. Америка тоже потерпела неудачу в сдерживании распространения инфекции, и это, очевидно, самым серьезным образом сказывается и на выборах ее президента. Общественное мнение в США приобретает все более яркий антикитайский оттенок, и президентские выборы обретают форму соперничества в жесткости позиций по отношению к Китаю.

При этом продолжает ожесточаться соперничество двух систем, которые представляют собой США и КНР. По всему миру страны оказываются на распутье: предпочесть ли общество тотального цифрового контроля китайской модели, или же свободное и открытое цифровое общество европейского и американского образца? Какую систему предпочтет большинство передовых промышленно развитых стран – вот что служит предметом ожесточенного соперничества.

В Европе, США, Австралии и других местах отношение к Китаю ухудшается, и становится все труднее придерживаться подхода в духе «экономические вопросы предоставить Китаю, а заботу о безопасности поручить Соединенным Штатам. Но все-таки стран, способных игнорировать колоссальный рынок и экономическую мощь Китая, не так уж много. А если Китаю удастся экономически восстановиться быстрее Соединенных Штатов – не исключена вероятность того, что это породит склонность полагаться скорее на Китай, нежели на Америку. Впрочем, это предсказывать трудно.

Вместе с тем, хотя вирус распространяется, преодолевая границы, борьбу с ним ведут по отдельности суверенные государства. Контроль на границах стал жестче, а пограничные меры и мобилизация государственных финансов способствовали росту осознания государственного суверенитета. Невозможно отрицать роль международных органов в решении задач планетарного масштаба, но поскольку международные органы в своей работе упираются в выгоды или потери для отдельных государств, их потенциал в принципе не беспределен. Это раскрылось вновь из-за промахов, допущенных Всемирной организацией здравоохранения, и также приводит к возрождению значимости национального суверенитета.

Сосуществование политического раскола и экономической глобализации

С другой стороны, в противоположность переосмыслению роли государства, можно ожидать дальнейшего продвижения глобализации международного сообщества, главным образом, во всем, что касается экономики. Сегодня передвижения людей и перемещения материальных предметов сильно ограничиваются, но поскольку технологическое развитие невозможно обратить вспять, следует предположить, что взаимосвязанность в мире будет становиться еще более тесной. Если же смотреть с точки зрения перемещения информации, то быстрое расширение использования киберпространства не останавливается ни на минуту, что еще более усиливает понимание важности киберпространства как международного общественного достояния.

Пересмотр цепочек поставок, сильно зависящих от Китая, по всей вероятности, продолжится, но поскольку это связано еще и с проблемой производственных издержек, вряд ли можно предполагать, что, за исключением ряда отраслей, в частности, связанных с медициной и здравоохранением, перевод производственных мощностей в собственную страну распространится на весь производственный сектор в целом. Скорее, идет поиск других путей разделения труда и диверсификации. Поскольку имеются такие проблемы как нарушение прав интеллектуальной собственности китайскими предприятиями, велика вероятность того, что социальное дистанцирование от Китая продолжится, но полностью отделить Китай от международного сообщества представляется невозможным.

Сохранится запутанная ситуация, в которой наряду, с разрывом в сфере политики, одновременно продолжится усиление взаимосвязанности, главным образом, экономической.

Вероятное усиление военной напряженности

С другой стороны, при всех мировых потрясениях, связанных с пандемией, традиционные угрозы ничуть не ослабли. Вблизи от Японии Северная Корея продолжает провокационные действия, такие как запуски ракет и составление «Плана военных действий». Правительственные китайские суда с самого начала нынешнего года практически ежедневно заходят в прилежащие воды у островов Сэнкаку, а с частотой порядка двух раз в месяц они вторгаются в японские территориальные воды. Из Южно-Китайского мора поступают сообщения о том, что китайские государственные суда вызывающе ведут себя по отношению к вьетнамским рыбакам. К тому же Китай объявил об учреждении на созданных им искусственных островах в Южно-Китайском море своего нового административного района, еще более усилив действия, демонстрирующие фактическое доминирование.

Внимание международного сообщества к тому, что именуется «обеспечением безопасности», обратилось на все, что связано с коронавирусом – здравоохранение, экономику, обеспечение продовольственной безопасности, тогда как интерес к традиционным вопросам межгосударственных отношений ослабел. Между тем 12 июля четыре года назад было историческим днем, когда Постоянный третейский суд в Гааге вынес историческое решение по спору в Южно-Китайском море, а на следующий день, 13 числа, госсекретарь США выступил с заявлением, которое вызывало большое внимание в контексте противостояния США и Китая.

Вместе с тем в связи с появлением случаев заражения коронавирусом стали поступать даже сообщения о том, что действия ВМС США, в том числе их авианосцев, стали носить ограниченный характер. Проводимые под эгидой ВМС США совместные военные учения в Тихом океане под названием RIMPAC в нынешнем году тоже организованы в сокращенном масштабе. Если дела пойдут так и дальше, ничто не сможет предотвратить того, что господство Китая в Южно-Китайском море станет свершившимся фактом. Но и этим дело не заканчивается: бездействие неминуемо скажется на выучке и оперативности америкнских войск, на их партнерских отношениях с союзными и дружественными странами. Иными словами, ослабнет сила, необходимая для обеспечения региональной безопасности.

Важность стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

В Индо-Тихоокеанском регионе, помимо США, Китая и Японии, которые являются крупнейшими экономическими державами мира, расположена региональная держава с выдающимися темпами экономического развития, и вполне вероятно, что после коронавируса она продолжит выполнять важную роль одного из буксиров мировой экономики. Дальнейшее существование такого морского государства как Япония будет зависеть от мира и стабильности в этом регионе.

Продумывая новую стратегию обеспечения безопасности Японии, с учетом изложенной ситуации в мире особенно важное значение имеют следующие направления.

Дать новое определение альянса Японии и США

Для Японии, которая извлекает большую выгоду из сдерживающей силы японско-американского альянса, в эпоху противостояния и соперничества систем между Китаем и США, Китай альтернативой не является. Ослабление американской мощи не может служить аргументом в пользу того, чтобы отказываться от Соединенных Штатов, поскольку оно не более чем относительное. Требуется еще раз уточнить стратегию японско-американского альянса, которому отводится роль опорной оси в обеспечении безопасности Японии. Если пренебречь значимостью альянса Японии и США, чрезмерно подчеркивая крах существующего порядка, то потом об этом неминуемо придется пожалеть.

Но смысл и роль японско-американского альянса в новую эпоху ожесточения противостояния США и Китая в посткоронавирусном мире пока не определены. Давая новое определение альянсу Японии и США, непременно следует конкретно сформулировать, каким именно образом будет впредь осуществляться сотрудничество в деле обеспечения безопасности. Кто бы ни стал следующим президентом Соединенных Штатов, важно, чтобы Япония проявляла инициативу в усилении альянса и задействовала возможности Соединенных Штатов должным образом.

Одновременно реагировать на разнообразные угрозы

Пандемия – это одна из оборотных сторон глобализации, а еще одним ее аспектом является слабая защищенность в киберпространстве, и эта проблема становится все более острой. Такие нетрадиционные задачи более, чем прежде, высвечивают угрозы безопасности государства и народа страны. Однако в это же самое время, словно пользуясь благоприятной возможностью, усиливаются и традиционные геополитические угрозы.

Считать, что качественные перемены в международной обстановке требуют принципиально по-новому решать задачи обеспечения безопасности, значит подвергаться риску впасть в слишком одностороннее сосредоточение на нетрадиционных задачах. Между тем в Индо-Тихоокеанском регионе глубоко укоренилось скорее не «мировое общество», в котором стерты границы, а «международное сообщество» суверенных государств, и традиционные межгосударственные противостояния по-прежнему остаются важным вопросом в области безопасности. Даже тогда, когда важная роль отводится таким действиям по обеспечению безопасности, как борьба с инфекцией, традиционные задачи никуда не исчезают. Людские и финансовые ресурсы небеспредельны, а в условиях, когда такого рода ограничения становятся все более жесткими, особую важность приобретает четкая расстановка приоритетов в том, что именуется «обеспечением безопасности», а также обеспечение максимальной эффективности принимаемых мер.

К новым горизонтам международного сотрудничества в обеспечении безопасности

Повышение потенциала реагирования на применение химического и биологического оружия, а также медико-санитарное взаимодействие в порядке сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности идут на пользу совместной борьбе с пандемией. В условиях, когда остановилось сотрудничество в области безопасности со странами, ограничившими перемещение людей, борьба с пандемией создает в этой сфере дополнительные возможности взаимодействия. С середины апреля Министерство обороны провело по телефонной и видеосвязи двусторонние переговоры с главами оборонных ведомств целого ряда стран, чтобы договориться обмениваться сведениями и опытом, полученными в борьбе с распространением инфекции. Очень важно активно прилагать усилия для того, чтобы такого рода работа, наряду с конкретными практическими результатами, приводила к развитию сотрудничества и в других областях.

Фотография к заголовку: Ответственный за тыловое прикрытие военнослужащий на открытых тренировках Корпуса морской пехоты США на полигоне Сил самообороны Японии Хидзюдай (преф. Оита), 14 февраля 2020 г. (снимок «Оита годо симбунся»/«Кёдо цусин имидзидзу»)

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