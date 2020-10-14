Китайские правительственные корабли находились в японских водах на протяжении 57 часов
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Наха, преф. Окинава, 13 октября (Jiji Press). Два китайских корабля береговой охраны оставались в японских территориальных водах возле островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море в течение рекордных 57 часов до вечера 13 октября.
Это стало самым продолжительным единичным вторжением таких судов в японские воды с тех пор, как Япония национализировала острова Сэнкаку в сентябре 2012 года. Предыдущий рекорд в 39 часов был установлен двумя китайскими кораблями береговой охраны в период с 4 по 5 июля 2020 года.
По данным 11-й региональной штаб-квартиры береговой охраны Японии в Нахе, центре самой южной префектуры Японии, во время нынешнего вторжения два судна класса «Хайчжин» вошли в японские воды примерно между 10:45 и 10:50 11 октября.
Два корабля неоднократно пытались приблизиться к работавшему в этих водах японскому рыболовецкому судну. Они покинули японские воды примерно между 20:20 и 20:25 13 октября.
На острова Сэнкаку, находящиеся под управлением Японии, претендует Китай, который называет их Дяоюйдао.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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