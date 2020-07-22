Вторжения китайских кораблей в японские воды возле островов Сэнкаку продолжаются
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Токио, 21 июля (Jiji Press). Рядом с островами Сэнкаку в Восточно-Китайском море, находящимися под управлением Японии, замечают китайские государственные корабли в течение беспрецедентно долгого периода, при этом некоторые из них предпринимали провоцирующие действия, такие как сближение с японскими рыбацкими лодками.
Китайские корабли плавают в прилегающей зоне за пределами территориальных вод Японии у островов Сэнкаку в префектуре Окинава в течение 98 дней подряд (до 20 июля), это самый долгий период за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд составлял 64 дня с апреля по июнь 2019 года.
«Острова Сэнкаку – это наша территория, как исторически, так и исходя из международного права», – заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь Кабинета министров Суга Ёсихидэ.
«Мы прилагаем все усилия с решимостью защитить территорию, несмотря ни на что», – сказал он, выражая намерение правительства по-прежнему строго реагировать на неоднократные вторжения китайских государственных судов.
По данным правительства Японии, китайские правительственные корабли впервые вторглись в территориальные воды Японии вокруг группы островов в декабре 2008 года. Такие провокационные действия участились после того, как Япония национализировала некоторые острова Сэнкаку в сентябре 2012 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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