Министр обороны США заявил, что США будут защищать японские острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море

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Токио, 29 августа (Jiji Press). Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен защищать японские острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море.

Эспер и министр обороны Японии Коно Таро в ходе встречи на Гуаме подтвердили, что статья 5 японско-американского договора о безопасности, которая предусматривает оборонные обязательства США перед Японией, распространяется и на расположенные в префектуре Окинава острова Сэнкаку.

По словам Эспера, Соединенные Штаты выступают против любых односторонних действий, подрывающих суверенитет Японии.

Министры договорились укреплять сотрудничество своих стран с островными государствами Юго-Восточной Азии и Тихого океана посредством совместных учений и поддержки в наращивании оборонного потенциала.

«Я думаю, что мир кардинально меняется. Не только из-за COVID-19, но и потому, что предпринимаются некоторые попытки изменить статус-кво с помощью силы и принуждения», – сказал Коно, очевидно имея в виду Китай.

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