Министр обороны США заявил, что США будут защищать японские острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 29 августа (Jiji Press). Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен защищать японские острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море.
Эспер и министр обороны Японии Коно Таро в ходе встречи на Гуаме подтвердили, что статья 5 японско-американского договора о безопасности, которая предусматривает оборонные обязательства США перед Японией, распространяется и на расположенные в префектуре Окинава острова Сэнкаку.
По словам Эспера, Соединенные Штаты выступают против любых односторонних действий, подрывающих суверенитет Японии.
Министры договорились укреплять сотрудничество своих стран с островными государствами Юго-Восточной Азии и Тихого океана посредством совместных учений и поддержки в наращивании оборонного потенциала.
«Я думаю, что мир кардинально меняется. Не только из-за COVID-19, но и потому, что предпринимаются некоторые попытки изменить статус-кво с помощью силы и принуждения», – сказал Коно, очевидно имея в виду Китай.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония призвала Китай воздерживаться от военной активности у островов Сэнкаку
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии
- Япония поддержала критику китайских притязаний на море, высказанную госсекретарём США Майком Помпео
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность