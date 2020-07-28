Куда ведет обострение американско-китайского противостояния (часть 1): переход в идеологическую плоскость

Мир после коронавируса

Вспышка и распространение в мировом масштабе коронавируса нового типа стали поводом, вызвавшим новый виток ухудшения отношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Мы побеседовали как с американскими, так и китайскими специалистами о вероятных сценариях развития событий на фоне обострения этого противостояния.

Адъюнкт-профессор Центра исследований культуры Востока Токийского университета. Специализация: международная политология, обеспечение безопасности в Восточной Азии. Родился в 1978 году. После стажировки на Отделении политологии Университета Иллинойса в США окончил педагогическое отделение Международного христианского университета. Окончил докторантуру Токийского университета. Доктор наук (юриспруденция). Работал доктором-исследователем в Австралийском государственном университете, профессором юридического факультета Университета Канагава и т. д.; в нынешней должности с 2019 финансового года. В число публикаций входит книга «Поиск сосуществования: история холодной войны Америки и “двух Китаев”» (изд-во «Кэйсо Сёбо», 2015).

Член группы планирования редакционной коллегии nippon.com. Профессор отделения комплексных культурных исследований Токийского университета. Специализация: история политики и дипломатии в Азии, история китайской дипломатии. Родился в 1968 году в Токио. В 1992 году закончил Отделение китайского языка Токийского университета иностранных языков. В 1997 году закончил Отделение гуманитарно-социальных исследований аспирантуры Токийского университета с присвоением докторской степени. Доктор филологических наук. Прежде чем занять нынешнюю должность, работал адъюнкт-профессором на юридическом факультете Университета Хоккайдо. В числе публикаций: «Формирование современной китайской дипломатии» (изд-во Нагойского университета, 2004), «Поиск пути к современному государству 1894-1925» (Серия «История современного Китая» изд-ва «Иванами синсё», 2/2010) и др.

Отношения, в которых «нет места компромиссу»

Кавасима: Как вы относитесь к тому, что называют «противостоянием США и Китая», о котором говорят все чаще в условиях распространения пневмонии нового типа?

Сахаси: Я считаю, что сейчас в отношениях Соединенных Штатов и Китая наступил «поворотный момент». Но сначала давайте мысленно вернемся немного назад. Американская политика по отношению к Китаю сильно изменилась в первой половине 2018 года. В конце 2017 года появилась Стратегия обеспечения национальной безопасности, опеделившая курс на «соперничество с Китаем». В марте 2018 года с выходом результатов расследования, проведенного офисом Торгового представителя США (USTR), началось обложение Китая таможенными пошлинами. Но самым значимым событием стало появление в августе так называемого «закона Маккейна» (Закон о полномочиях национальной обороны-2019): в отношении Китая сформировалась действующая и поныне рамочная структура контроля экспорта и регулирования инвестиций, а сеть «Институтов Конфуция» стали воспринимать как проблему. В октябре вице-президент Майк Пенс выступил в Гудзонском институте с речью, посвященной «Теории твердой линии в отношении Китая».

Из всего этого наиболее важно утверждение «Закона Маккейна». С ним появился базис для принятия разнообразных политических мер. Можно утверждать, что таким образом получило политическое оформление не только осознание экономических проблем – торговых трений и прочих – но и стратегическая цель, именуемая «сохранением доминирования Соединенных Штатов».

Таким образом противостояние США и КНР продолжалось с 2018 года, сохранив свой накал в 2019-м, но дальнейшее ухудшение, которое стало происходить с марта 2020 года, а также еще более твердая позиция, которую заняли Соединенные Штаты, на мой взгляд, совершенно очевидно демонстрируют новый поворот. Скажем прямо, в конечном счете на первый план вышла борьба идеологий. В последние несколько месяцев, словно подмяв под себя экономическую дипломатию с ее торговыми и прочими трениями, обеспечение безопасности и соперничество за технологическое доминирование, политику в отношении Китая диктует идеологическое противостояние. Это создает ситуацию, совершенно отличную от прежней. По-видимому, именно в этом противостоянии теперь находят свое место проблемы уйгурского меньшинства и Гонконга, а также формируется твердый подход среди законодателей и в администрации.

Кавасима: В таком случае, вероятно, изменяется и восприятие Китая как «стратегического соперника»?

Сахаси: Скорее, выход на передний план идеологического противостояния создает основу, которая позволяет еще сильнее подчеркивать характер Китая как «стратегического соперника». Именно такова, на мой взгляд, политическая обстановка в нынешних Соединенных Штатах. Поэтому и уйгуры, и Гонконг воспринимаются не как отдельно стоящие проблемы, а именно в более серьезном контексте идеологического противостояния с Китаем. В реакции на принимаемые Китаем меры против коронавируса плохо именно то, что они подвергаются нападкам как проявление «коммунистического режима».

В проблеме торговых трений у обеих стран имелось пространство для маневра, позволявшее идти на «сделки», и фактически первый раунд торговых переговоров привел к выработке соглашения, но как только Соединенные Штаты вывели на передний план «наказание компартии», это напрочь лишило Китай «пространства для компромисса». В этом смысле отношения между двумя странами начинают выглядеть как близкие к «новой Холодной войне».

Кавасима: Анализируя нынешнее противостояние США и Китая, некоторые эксперты, пусть и немногочисленные, утверждают: «Его нельзя называть Холодной войной именно из-за отсутствия противостояния идеологий». Выходит, что фактически наступил этап, когда имеет место именно «идеологическое» противостояние?

Сахаси: Причиной распространения формулировки «новая Холодная война» стало прежде всего то, что со всей очевидностью разрастается именно противостояние «идеологий», а также то, что эта формулировка несет в себе констатацию: «Данное противостояние затягивается, и компромисса пока не предвидится». При этом само по себе такое определение весьма неоднозначно, поэтому экспертов, которые его не используют, немало и в Соединенных Штатах.

Основные события в отношениях США и Китая в первой половине 2020 года

15 января США и КНР подписали соглашение «первого раунда» торговых переговоров. 31 января В связи с коронавирусом нового типа США объявили об ограничении въезда в страну со всей территории Китая. 7 февраля Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону. 13 марта Президент Трамп объявил в стране чрезвычайное положение. 27 марта Трамп и Си побеседовали по телефону. 23 апреля Госсекретарь США Майк Помпео выступил с критикой в адрес китайских судов в Южно-Китайском море: «Провокационные действия продолжаются». 14 мая Президент Трамп заявил о возможности «полного разрыва отношений» с Китаем. Сенат США утвердил законопроект о защите прав уйгуров. 15 мая США объявили о введении дополнительных санкций в отношении компании Huawei. 20 мая Майк Помпео выступил с поздравительным заявлением по случаю начала второго срока главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. 28 мая Всекитайское собрание народных представителей утвердило введение нового закона о национальной безопасности для Гонконга.

(Составлено редакцией nippon.com)

Китай, встречающий 100-летие основания Коммунистической партии

Кавасима: Если рассматривать ситуацию со стороны Китая, то явление, именуемое «идеологическим противостоянием», эта страна, скорее не понимает осознано – для нее это своего рода тактильное ощущение. Полагаю, что на этапе 2018-2019 годов в Китае считали, что в торговых и других проблемах с США «есть пространство для переговоров». Это ясно и из того, что вести торговые переговры было поручено Лю Хэ, вступившему на пост вице-премьера Госсовета. Это отражено и в выдвинутом китайской стороной лозунге «Отношений нового типа между державами», который выражает стремление выстроить отношения согласия при взаимном признании ключевых интересов. То есть, это дает понять, что китайская политика в отношении США вплоть до этого периода в принципе, судя по всему, велась так же, как и прежде.

Но с наступлением 2020 года Соединенные Штаты заняли крайне твердую позицию, не оставляющую путей к отступлению; соответственно, и у Китая в каких-то аспектах исчезла возможность говорить, как прежде, об «Новых отношениях между державами». Это произошло примерно в середине апреля. Если до первой декады апреля в спорах о происхождении пневмонии нового типа еще просматривалось внимание к позиции США, то с наступлением второй декады его не стало, и со всех публичных площадок, включая дипломатическую, постоянно стала звучать критика в адрес Соединенных Штатов. Это серьезная перемена, поскольку до тех пор в заявлениях о США сохранялась определенная сбалансированность.

В правительственном докладе сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая состоялась в третьей декаде мая, формулировка «отношения нового типа между державами» уже не использовалась. Изменились не только формулировки – по всей вероятности, начался переходный период в самом стиле политики китайской стороны в отношении Соединенных Штатов, включая действия официальных китайских судов в Восточно-Китайском море и т. д.

Если вспомнить процесс развития американо-китайского противостояния, то инициатором была китайская сторона, которая в 2016 году выступила с критикой американского режима обеспечения безопасности и американских ценностей, явно продемонстрировав свое намерение сопротивляться, поддерживая только ООН и международное право. Помимо провозглашения в 2017 году цели «догнать США в 2049 году», Китай приступил к созданию международных общественных благ, главная роль в которых не принадлежит Соединенным Штатам – сети подводных кабелей связи, а также спутниковой системы глобального позиционирования. Вероятно, эти действия вкупе с «милитаризацией» Южно-Китайского моря, кибератаками и рядом других послужили толчком к тому, что в США стала распространяться «теория китайской угрозы». Как бы то ни было, можно утверждать, что Китай вынашивал долгосрочные планы «сравняться с Соединенными Штатами, пусть на это уйдет еще без малого 30 лет».

С одной стороны, существует мнение, согласно которому нынешний коронавирусный кризис в Китае воспринимают как удобный случай ослабления гегемонии США, сопоставимый c терактами 11 сентября или шоком после краха банка Lehman Brothers, и, по всей вероятности, сильно желают перейти в наступление на США, поскольку «сейчас выпал шанс». С другой стороны, отношение к Гонконгу, которое просматривается в «Законе о национальной безопасности», с позиции Китая может считаться и «защитной мерой по прикрытию уязвимого места Китая в ответ на твердую линию и полномасштабный натиск Соединенных Штатов». С одной стороны, стремление перейти в наступление, с другой – «укрепление флангов» для того, чтобы устоять перед натиском внешних сил.

Из-за пневмонии нового типа экономическое положение Китая в 2020 году необычайно тяжелое. В стране понимают, что поскольку деньги придется использовать на реализацию мер поддержания внутренней экономики и трудовой занятостии, излишков для широкого вложения капиталов в инициативу «Один пояс, один путь» нет. Вероятно, есть и настрой в нынешнем году «затянуть потуже пояса, чтобы выдержать натиск Соединенных Штатов». Дело в том, что для Китая имеет гораздо более важное значение не нынешний 2020 год, а 2021-й, на который приходится исключительно важная веха – 100-летие создания Коммунистической партии Китая. На пути к этому юбилею поставлены две цели. Это реализация «общества умеренного достатка», а также более конкретная задача – удвоить в 2020 году национальный ВВП по сравнению с 2010-м годом. Но воздействие пневмонии нового типа сделало достижение последнего практически невозможным.

Очередное «наращивание оборотов» Соединенными Штатами в мае

Сахаси: После того, как в апреле Китай сменил позицию, которой следовал до тех пор, перейдя к открытой критике в адрес Соединенных Штатов, в мае США вновь «повысили обороты» своей антикитайской критики. Типичным примером служит заявление Трампа: «Мы можем полностью разорвать связи с Китаем». К тому же, пусть в Японии об этом широко не сообщалось, но на мой взгляд наиболее важным с точки зрения бросаемых вызовов стало то, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Мэттью Поттингер, который является второй по значимости фигурой в Совете нацбезопасности, в мае дважды выступил с речью на китайском языке. В первом выступлении, в котором упоминалось Движение 4 мая и мыслитель Ху Ши, а также тайваньские дипломаты, приложившие все силы для принятия Всеобщей декларации прав человека и доктор Ли Вэньлян (который, как утверждают, одним из первых сообщил о вспышке коронавирусной инфекции нового типа – прим. перев.), Поттингер заявил: «Действиями здравомыслящих граждан положение можно изменить». Содержание адресовано не китайскому правительству – он обратился к китайцам с призывом: «Вставайте!».

Второе выступление – видеообращение, приуроченное к инаугурации главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. В контексте «Демократия не принадлежит странам Запада, а является универсальной ценностью» в обращении упомянут физик Ван Личжи (попросивший убежища в США после начала событий 1989 года – прим. перев.). Это необычайно вызывающая речь, напоминающая о событиях на площади Тяньаньмэнь. Словно для того, чтобы символизировать собой полный отказ США от какой-либо сдержанности или предупредительности по отношению к Китаю. Вот насколько ухудшилась атмосфера. В мае были приняты дополнительные (санкционные) меры и в отношении компании Huawei. К тому же был опубликован документ под названием «Стратегический подход в отношениях с Китайской Народной Республикой», в котором были вновь сформулированы идеи политического курса на китайском направлении.

Кавасима: К сожалению, выступления Поттингера практически не дошли до населения Китая. Они блокируются службами безопасности. Тем не менее, слова высокопоставленного американского чиновника на китайском языке в защиту демократических ценностей служат сильным посланием к китайцам по всему миру. По всей вероятности, даже не достигнув Пекина или Шанхая, они придадут храбрости активистам движения за демократию в Гонконге, а также населению Тайваня.

Сахаси: Что касается проблемы истоков противостояния США и КНР, я согласен, что его, конечно, начал именно Китай. Как и отмечает американская сторона, после шока, вызванного крахом банка Lehman Brothers, Китай повел себя «слишком самоуверенно», а с приходом к власти правительства Си Цзиньпина он перешел к действиям в киберпространстве и в Южно-Китайском море. Недоверие к правительству Си Цзиньпина накапливалось с первого срока, и, определенно, именно оно вызвало изменения со стороны Соединенных Штатов.

С другой стороны, если рассматривать изменения в США, поскольку при администрации Обамы в конечном счете «ничего не изменилось», это стало одним из факторов, учтенным при появлении власти республиканцев. Администрация Трампа отвела важное значение таким вопросам как сохранение превосходства и конкуренция в области технологий, и изначально в своем подходе к торговым трениям с Китаем она занималась реализацией решения в политике собственных стратегических задач. Теперь же она искусно продвигается в использовании идеологического противостояния. Если говорить только о стратегии, то политический импульс распространяется не слишком далеко за пределами Вашингтона. Сейчас, когда коронавирусная инфекция нанесла удар по самим Соединенным Штатам, идеологическое противостояние позволяет не сбавлять оборотов, а насколько долго это будет продолжаться – отдельный вопрос.

Администрация Трампа сделала противостояние с Китаем политическим движением. До каких пор оно будет продолжаться впредь, и каков курс в отношении Китая кандидата от Демократической партии Джо Байдена? Пожалуй, об этом необходимо подумать весьма и весьма обстоятельно.

Кавасима: Определенно, в обстановке нынешнего обострения американо-китайского противостояния представляется крайне интересным, насколько в нем велик фактор Трампа. Во-первых, в завершающий период пребывания у власти администрации Обамы Америка отчасти уже стала относиться к Китаю довольно жестко. Унаследовала ли администрация Трампа эту линию, или она руководствовалась какими-то собственными соображениями – об этом важно поразмышлять с точки зрения того, какую позицию будет занимать администрация, которая будет у власти в течение следующего срока.

(Продолжение следует)

Спланировано и подготовлено редакцией nippon.com (беседа состоялась 10 июня 2020 года в формате видеоконференциии)

Фотография к заголовку: президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин (AFP / Aflo)

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