Конец глобализации, вызванный коронавирусом: вынужденный разворот к активному бюджетному финансированию

С 1980-х годов основными направлениями политики правительств ведущих стран были глобализация и оздоровление финансов. Но водоворот событий, связанных с коронавирусом, серьезно изменяет русло этого течения. В этой статье публицист, и прежде высказывавший сомнения в глобализации, рассказывает о мире после коронавируса.

Пандемия коронавируса нового типа нанесла мощный удар по мировой экономике. Во втором квартале 2020 года валовой внутренний продукт ведущих стран продемонстрировал самое худшее падение со времени глобального финансового шока 2008 года, спровоцированного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers. И пусть во второй половине текущего года в связи со снятием режима строгой изоляции с крупных городов экономическая конъюнктура, по всей вероятности, в какой-то мере восстановится, положение не дает поводов для оптимизма.

Прежде всего, не просматривается никаких признаков окончания пандемии. Крупномасштабный «эксперимент» по изоляции крупных городов со всей ясностью показал невозможность полностью избавиться от коронавируса подобными мерами. При снятии с городов режима изоляции с возобновлением деятельности число заразившихся вновь растет. Опасения по поводу второй волны инфекции выказывают многие страны, начиная с Японии. Пока эта ситуация продолжается, потребление неизбежно будет восстанавливаться крайне медленно.

Немецкий социолог Ульрих Бек называл современное общество «обществом риска». В прежние эпохи, когда накопленных богатств было недостаточно, деятельность человека была обусловлена стремлением к дополнительным богатствам. Но с выходом на определенный уровень жизни усиливаются беспокойство и тревога по поводу опасностей, которые могут ему угрожать. Особенно высокими ему представляются риски, связанные со здоровьем, и он требует от политики исполнять роль ликвидатора этих рисков. Концепция «общества риска» Бека была опубликована в то время, когда на весь мир прогремела опасность радиационного загрязнения в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. На этот раз угрозу тоже представляет нечто невидимое человеческому глазу – вирус. Передаваясь от человека к человеку, он несет, в особенности, пожилым людям, непосредственный риск смерти.

Крепчающий антиглобализм

С приходом коронавирусного кризиса не только Япония, но и многие другие страны в первую очередь приняли меры по закрытию собственных границ. Вирус перемещается по миру вместе с глобальным человеком. Конечно, коронавирус – отнюдь не единственная опасная инфекция. Просто поскольку нынешняя разновидность инфекции, будучи новой, получила широкую огласку, ее присутствие оказалось особенно зримым. Поскольку неизвестные угрозы оказывают на человека психологическую встряску, она стала тем, что не может пройти бесследно.

Предложения закрывать границы, чтобы защититься от терроризма и преступности, то и дело раздавались и прежде, но реализации таких предложений препятствовали возражения в защиту свободы и соблюдения прав человека. Но на этот раз все обстоит иначе. Довод об общественной санитарии, с которым не поспоришь, наряду с ощущением кризиса, тиражируемым масс-медиа, выступили в качестве поддержки мер по закрытию границ. Правительство получило возможность жестко контролировать прибывающих из-за границы и пускать их избирательно. Эта тенденция, по всей видимости, продолжится и после того, как пандемия коронавируса придет к своему завершению. Шок, вызванный коронавирусной инфекцией, послужил поводом для значительного расширения власти государств в том, что касается контроля границ.

Контроль усилился не только в отношении передвижения людей. Страны-производители масок и других медицинских изделий одна за другой вводили меры, ограничивающие экспорт. В связи с этим маски, которых в прошлом году на рынке имелось вдоволь, на какое-то время исчезли с прилавков. Усилилось и регулирование инвестиций. В медицинской, а также других сферах все больше стран принимают законопроекты, направленные на предотвращение приобретения зарубежным капиталом предприятий, обладающих передовыми технологиями – как в медицинской, так и в других отраслях.

До сих пор подобные меры, там, где они существовали, критиковали как протекционистские. А сейчас их стали считать необходимыми с точки зрения защиты жизни населения страны. В экстренных обстоятельствах правительствам приходится возводить на своих границах стены повыше. Для того, чтобы смягчить экономические жертвы, от этого процесса, они вынуждены допускать масштабное раздувание государственного финансирования. Общественное мнение склоняется в пользу такой позиции.

С 1980-х годов ведущие страны проводили политику либерализации рынков. Аналогичным образом поступала и Япония. Предприятия повышали эффективность, вынося производства за рубеж и формируя глобальные цепочки поставок. Но водоворот событий, вызванных коронавирусом, вероятно, существнно изменит это течение. Закрытие государствами своих границ из-за пандемии ведет к увеличению затрат на поддержание глобальных цепочек поставок. Правительства, по всей вероятности, будут также прилагать больше усилий к наращиванию внутреннего производства наиболее важных видов продукции. Нынешние условия возросшей зависимости наличия внутренних потоков клиентов требуют существенно пересмотреть подход в индустрии туризма и гостеприимства. Считалось, что с полным расцетом глобализации стены, разделяющие государства, исчезнут. Но теперь и правительства, и предприятия вынуждены больше смотреть на то, что происходит внутри их собственных стран.

Отсутствие регулятора, способного перестроить мировую экономику

Очень важны и изменения, происходящие в геополитике. Американо-китайское противостояние уже никуда не исчезнет. В связи с событиями, связанными с коронавирусом, заявления об ответственности Китая все шире звучат не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Активизация военной деятельности Китая в Восточно-Китайском море приводит к ужесточению общественного мнения и в Японии. До сих пор сохранялся хрупкий баланс, при котором политическое противостояние уравновешивалось экономическим взаимодействием. Но сейчас политика начинает выходить на приоритетные позиции по отношению к экономике. Сторонники теории безопасности (обеспечения национальной безопасности и защиты жизни людей) получают преимущество над сторонниками теории свободного рынка.

Имеются и признаки нового финансового кризиса. Несмотря на заметный спад экономической конъюнктуры, котировки акций во многих странах остаются на высоком уровне. Вполне вероятно, что со снижением спроса на офисы из-за распространения удаленной формы работы под ударом окажется и рынок недвижимости в крупных городах. Разбухание частных долгов стало явлением, широко проявляющимся в Европе, Северной Америке и Азии. Сложно утверждать, какая именно из этих искр разгорится в пламя кризиса, но то, что финансовый рынок в настоящее время находится в неустойчивом состоянии, не вызывает никаких сомнений.

В дальнейшем в условиях сжатия мировой экономики следует ожидать усиления противостояний между государствами. Во время прошлого финансового кризиса мир шел по пути развития глобализации. Тогда Соединенные Штаты выступали в качестве «ответственного государства», активно снабжая долларами оказавшиеся под угрозой финансовые институты Европы и Азии. Функционировали и международные институты, такие как Международный валютный фонд. Как будет на этот раз? Под влиянием пандемии остановилось перемещение людей, но также застопорилось движение товаров и капиталов. Соединенные Штаты переложили руль, взяв курс на защиту своих собственных интересов, что не позволяет международным институтам функционировать в достаточной степени. Высока вероятность того, что новый спад экономической конъюнктуры в условиях завершения эпохи глобализации разовьется в комплексный кризис, превосходящий тот, что случился в 2008 году.

Невозможность рассчитывать на зарубежный спрос

После краха «экономики мыльного пузыря» в 1990-х годах спасением для японской экономики стал спрос за рубежом. Экспорт и зарубежные инвестиции предоставили японским предприятиям возможности дополнительного роста. Начиная с 2010-х годов активное привлечение международного туризма восполняло сокращение спроса на путешествия внутри страны. В результате зависимость Японии от экспорта, которая в первой половине 1990-х годов составляла 8%, непосредственно перед последними событиями, в 2019 году, увеличилась до 17%. Прямые инвестиции за рубеж относительно ВВП также выросли с 0,3% в 1993 году до 4,9% в 2019-м.

При экономическом кризисе в нынешних условиях вряд ли стоит рассчитывать на активное использование зарубежного направления. Воздействие пандемии все еще продолжается. В условиях, когда продолжает усиливаться напряженность в международных отношениях, препятствия на пути международной торговли, инвестиций, а также движения людей, становятся выше, чем прежде. Продолжат ли предприятия, инвесторы и даже правительства двигаться прежним курсом в условиях не имеющего прецедентов роста неопределенности?

Нравится им это или нет, но предприятиям придется сокращать чрезмерно разросшиеся цепочки поставок. Правительству придется сосредотачивать усилия на политике по стимулированию возврата к национальному выпуску продукции. Кроме того, оно должно будет заниматься в полную силу проблемами сокращения численности населения и диспропорций между регионами. В особенности срочной задачей станет коррекция односторонней концентрации в Токио и вокруг него, поскольку чрезмерное сосредоточение населения в мегаполисе ничуть не ослабевает даже в условиях пандемии.

По всей вероятности, в дальнейшем роли правительства будет вновь уделяться особое внимание. Возврат производства в страну и коррекция диспропорций – перераспределение населения в пользу регионов, борьба с падением рождаемости… перед политикой стоит масса неотложных задач. Поэтому неизбежен переход к политическому курсу, предусматривающему активное расходование бюджетных средств. И это касается не только Японии. Правительства ведущих стран переходят к политике, ориентированной на преодоление экономического кризиса через расширение масштабов государственного финансирования.

На протяжении последних 30 лет эти правительства осуществляли политику глобализации и оздоровления государственных финансов. Но после коронавируса дело неминуемо идет к пересмотру прежних подходов в политике. Большой поворот к новому мировоззрению, по всей вероятности, вот-вот произойдет прямо у нас на глазах.

Фотография к заголовку: пассажирский самолет над центром столицы. С распространением коронавируса ведущие авиакомпании вынуждены идти на обширные сокращения авиарейсов. Снимок сделан в токийском районе Минато (© Jiji Press)

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