Общий бюджет Японии на 2021 год составит около 105 трлн йен

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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Запрос на общий бюджет от японских правительственных органов, как предполагается, составит около 105 триллионов йен на финансовый 2021 год, эта цифра седьмой год подряд превышает 100 триллионов йен.

Судя по бюджетным запросам на год с апреля следующего года, которые поступили к концу периода подачи до 30 сентября, расходы на социальное обеспечение останутся высокими, а расходы на обслуживание госудолга и оборону будут расти.

Многие госструктуры также ищут средства на меры против нового коронавируса по специальным квотам, но пока не уточняют точные суммы.

В результате проект государственного бюджета, который должен быть принят в конце года, скорее всего, достигнет рекордно высокого уровня. Это будет первый бюджет администрации премьер-министра Суги Ёсихидэ, избранного на должность 16 сентября.

Суга пообещал продолжать экономическую политику бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, получившую название «абэномика».

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