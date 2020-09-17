Укрепление позиций офиса премьер-министра как «благо пополам со злом»: уход Абэ Синдзо 7 лет и 8 месяцев спустя после возвращения

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Возглавлявший правительство на протяжении 7 лет и 8 месяцев премьер-министр Абэ Синдзо вот-вот покинул этот пост. За это время ему удалось ослабить власть правящих партий: лидерство перешло к офису премьер-министра что привело, с одной стороны, к утрате спеси партийных бонз в парламенте, а с другой породило долгосрочный вред, проявившийся, в частности, в стремлении бюрократии угадывать все желания, исходящие из офиса премьера. По мнению специалиста, это стало «благом пополам с дурной услугой».

Профессор политологии Университета Нихон Иваи Томоаки, который хорошо разбирается в современной японской политике, подводя итоги власти Абэ, отмечает: «Результатом одной из политических реформ стало учреждение кадрового управления кабмина (ведающего кадровыми вопросами в министерствах и ведомствах центрального правительства). Так было систематизировано руководство, ведущая роль в котором принадлежит офису премьер-министра». По оценке Иваи, «если раньше полномочия премьер-министра были слабы, и он не мог ничего предпринять, не спросив мнения правящих партий, то теперь он обрел возможность решать вопросы указаниями сверху».

В то же врем из-за того, что ситуация «Абэ сильнее всех» стала долгосрочной, в бюрократах развилось стремление угадывать желания офиса премьер-министра, а в случае с учебным заведением «Моритомо гакуэн» это привело к подделке общественных документов. «Бюрократия превратилась в приспешников, следующих воле резиденции премьер-министра, – считает профессор Иваи, – что может держать их в тонусе в отсутствие смены власти? Необходим такой механизм, который обеспечил бы их нейтральность».

«Самое лучшее – это то, все продлилось так долго», говорит, пародируя премьер-министра Абэ, артист труппы социальной сатиры «Газета» (дза нюсупэпа) Фукумото Хидэ (49 лет). «Раньше премьер-министры сменялись раз в год, так что из-за этого кое-кто из учащихся начальных школ стал ошибочно считать, что это нечто вроде сменного классного старосты». Вместе с тем он иронично замечает: «Поднимая ряд вопросов, в решении которых видимых подвижек нет, таких как возвращение Северных территорий, вопрос похищенных в Северную Корею японцев или пересмотр Конституции, вместе с тем он добился принятия ряда законов, против которых имелась сильная оппозиция, таких, как пакет законов об обеспечении национальной безопасности».

Заметив, что он занимается пародированием премьер-министра еще со времени незадолго до того, как тот пришел к власти в первый раз, оглядываясь в прошлое, Фукумото подытоживает: «Он не дрожал, когда случались неприятности или скандалы. Но я, конечно, и не предполагал, что он продержится так долго. Сила человека, который, пусть и вызвал насмешки по всей Японии, бросив власть, но все-таки сумел не пропасть, а подняться к ней вновь, поистине удивительна».







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