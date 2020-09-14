Уход от «политики Абэ»: задачи для правительства Суги

Поскольку генеральный секретарь кабинета министров выполняет роль пресс-секретаря японского правительства, до сих пор у Суги Ёсихидэ, который в кабинете министров Абэ выступал своего рода актером второго плана, практически не было возможности проявить самостоятельность, и его умения на случай занятия поста премьер-министра остаются неизвестными. В чем состоят задачи для Суги, заявляющего о продолжении «политики Абэ», в случае, если он сменит последнего на посту премьер-министра?

Полагаю, что в общем и целом уже становится ясно, когда и что может предпринять правительство Суги, и когда примерно и по какой причине оно может рухнуть.

Прежде всего, это роспуск Палаты представителей и проведение всеобщих выборов, пока не угас отблеск «рождения новой власти» (с проведением голосования предположительно 25 октября 2020 г.). Самая большая задача правительства – ни в коем случае не допустить «кулуарной власти» трех «тяжеловесов политики, оказавших большие услуги», которыми являются Абэ Синдзо, Асо Таро и Никай Тосихиро.

Суга как убежденный приверженец регионов

Поскольку правительство Суги обязано своим появлением отставке Абэ, он будет вынужден как минимум выслушивать мнение Абэ. Ввиду того, что Суга Ёсихидэ поддерживал политическую власть на посту генерального секретаря кабинета министров, у Абэ в душе наверняка остался образ Суги в роли генсека. При всем при том Абэ заявлял о желании выдвинуть генсека кабмина из состава партийной фракции, к которой принадлежит он сам (фракция Хосоды) и даже называл конкретные кандидатуры – бывшего министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Мацуно Хирокадзу или министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Хагиуду Коити.

Политическую власть тех, кто может выступить с окриком: «Чьей, по-твоему, властью ты стал премьер-министром?» – Абэ, Асо, Никай, необходимо по-дружески ослабить. У Суги нет иной жизненной перспективы, и он это прекрасно понимает. Какое-то время он, вероятно, будет говорить о «продолжении политики Абэ», но на самом деле он не может не думать об утверждении полновластной «политики Суги».

Суга всерьез намеревается «укрепить регионы». Нет никакого сомнения в том, что это чувство сродни памяти о том, как он сошел на перрон станции Уэно с одной сумкой в руках после окончания полной средней школы. Где-то в сознании Суги Ёсихидэ, политика родом из префектуры Акита, наверняка звучит известная песня Идзавы Хатиро «О, станция Уэно».

«А где-то едет поезд со сладким воздухом родных мест». Думы об этом объединяют всех уроженцев Тохоку, некогда впервые ступивших на токийскую землю на платформе №17 станции Уэно.

Межчеловеческие отношения: уроки, преподанные Кадзиямой Сэйроку

Источником политической силы Суги выступает качество, именуемое «непоколебимостью». И во время правления Абэ он не раз вступал в столкновения с вице-премьером Асо или главой секретариата Никаем. В особенности жестким было противостояние Суги с Асо в связи с роспуском Палаты представителей и проведением всеобщих выборов. Суга четко называет вещи своими именами. Будь то премьер-министр или сотрудники его офиса – этот подход неизменен. А кроме того, он заботлив по отношению к людям. Это он почерпнул у Кадзиямы Сэйроку, которого Суга называет своим учителем.

В июне 2000 года, когда Кадзияма скончался, на похоронах в Ибараки один мужчина не мог сдержать слез. Им был Окамото Юкио, в прошлом чиновник дипломатического ведомства, недавно скончавшийся от коронавируса. Очевидно, его связывала с покойным мужская дружба, преодолевшая барьер между политиками и кадровыми бюрократами. У Суги тоже имеется много прочных межчеловеческих связей. Быть может, в правительстве Суги эти люди выйдут на авансцену.

Возможно, в состав кабинета войдут Хэйдзо, Хасимото Тоору и другие. У Суги имеются личные контакты в особых районах – в Осаке через Общество возрождения Осаки, в префектуре Окинава и так далее. В бытность генсеком кабинета министров Суга трижды в день – за завтраком, за обедом и за ужином – встречался с людьми из самых разных сфер, собирая таким образом информацию. Уже сами по себе эти связи – поразительны.

Не исключая решения об отмене Олимпиады и Паралимпиады

Каким будет порядок приоритетов политики? Прежде всего, борьба с коронавирусом. В качестве премьер-министра ему придется время от времени проявлять лидерство и обращаться к народу. Быть может, его меры будут отличаться от тех, что принимались при Абэ. Далее – восстановление экономики. Мир стоит перед лицом кризиса, какого ему еще не доводилось переживать. Иссякают капиталы, останавливается движение материальных предметов. Свобода торговли становится мертвым словом, и вне зависимости от политической системы, во всех странах склоняются к усилению роли правительства.

Прежде всего Суге необходимо принять решение об Олимпийских и Паралимпийских играх. Решить, проводить ли Игры или отменить, придется принять уже в текущем году. Число заразившихся продолжает расти, главным образом в Южном полушарии, и во всех странах правительства сталкиваются с финансовыми трудностями в реализации мер против коронавируса. Принимая это во внимание, я полагаю, в конце концов придется склониться к отмене Игр. Отмена пробьет большую брешь, как в материальном, так и в психологическом плане. Как оправиться от потерь, вызванных утратой Игр? Не станет ли восстановление экономики и вопрос Игр одной из главных тем на протяжении года?

С экономикой будет сложно, кто бы за нее ни взялся. В то время, когда весь мир поражен тяжелым недугом, к которому привел коронавирус, вряд ли удастся ловко справиться с этим положением силами одной лишь Японии. Конечно, Суга подчеркивает намерение продолжать реализацию экономической политики, прозванной «абэномикой», но сама по себе абэномика не проявляет себя ничем кроме масштабного смягчения монетарной политики, проводимого главой Банка Японии Куродой Масахико.

Суга склонен выступать за экономические меры, которые непосредственно могут ощутить на себе жители страны, будь то снижение цен на комунальные услуги или снижение тарифов на мобильную связь. Может быть, в этом смысле «суганомика» будет означать переход к чему-то более понятному людям?

Неясность по поводу внешней политики, где не хватает опыта

В плане предсказания политического курса очень важную роль также имеет вопрос о будущем вице-премьера и министра финансов Асо Таро. Решение его отложить не вызовет резонанса, но уже то, что у Суги не сложились с ним вполне благоприятные отношения, неминуемо послужит своего рода миной замедленного действия.

Внешняя политика Суги не просматривается уже потому, что у него отсутствует опыт руководства в дипломатии. Очень важно, кто именно станет министром иностранных дел – от этого, возможно, будет зависеть и то, как изменится политический пейзаж после Суги. Решит ли он оставить на этом посту Мотэги Тосимицу или пожелает приобрести соперника по выборам председателя ЛДП Кисиду Фумио, который в прошлом уже возглавлял внешнеполитическое ведомство? А может быть, он назначит Коно Таро, с которым близок по связям в префектуре Канагава?

С точки зрения характера он не является политиком, который может с легкостью завоевать популярность. Но уже само его происхождение, вероятно, поможет заручиться симпатиями, и сам он это подчеркивает, хорошо понимая данное обстоятельство. С одной стороны, проявлять душевную теплоту, с другой – время от времени выбирать жестокие меры. Когда и в какой степени будут проявляться эти стороны – остается только догадываться. Возможно, он создаст полноценную политическую власть, а может быть, все закончится просто исполнением роли связующего звена к третьей власти Абэ.

Фотография к заголовку: Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ (второй слева), премьер-министр Абэ Синдзо (третий слева) и заместитель премьер-министра и по совместительству министр финансов Таро Асо (четвертый слева), а также другие лица на заседании правительства, посвященном ежемесячному докладу о состоянии экономики, 22 января 2020 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

Статьи по теме