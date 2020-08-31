Короткий финал долгострочной политической власти и неясные перспективы «после Абэ»

Политическая власть Абэ Синдзо, длившаяся 7 лет и 8 месяцев, внезапно пришла к завершению из-за ухудшения состояния здоровья премьер-министра. Давайте обернемся, чтобы окинуть взглядом путь, пройденный до нынешнего дня этой долгосрочной властью.

Неожиданный финал по состоянию здоровья

Премьер-министр Абэ Синдзо, чей уровень поддержки снижался из-за мер, принимаемых в ответ на распространение коронавирусной инфекции нового типа, а также других факторов, объявил о выходе в оставку в связи с обострением хронического язвенного колита. Долгое время о премьер-министре говорили: «Абэ – лучший». Удерживая власть на протяжении более семи лет, премьер-министр в ноябре прошлого года превзошел Кацуру Таро по совокупной длительности пребывания на этом посту, а на днях, обойдя Сато Эйсаку, стал абсолютным рекордсменом и по длительности непрерывного исполнения обязанностей премьера.

Однако несмотря на то, что ему удалось выстроить столь долгосрочную политическую власть-рекордсмен долголетия за историю конституционного правления в Японии – с начала действия Конституции Мэйдзи – конец этой власти оказался чересчур быстрым. В начале распространения коронавирусной инфекции нового типа часть ответных мер, выдвинутых кабинетом министров Абэ, была довольно хаотична, что навлекло критику со стороны населения страны. Но к нынешнему моменту положение в борьбе с распространением инфекции в сравнении со временем первой волны наладилось. Можно посочувствовать в связи с тем, что в дальнейшем забрезжили даже перспективы восстановления уровня поддержки – при условии, что ситуация в какой-то степени успокоится.

Но раз отставка вызвана проблемами премьер-министра со здоровьем – с этим ничего не поделаешь. Как сказал на пресс-конференции 28 августа сам премьер-министр, если уж уходить в отставку, то данный момент является наиболее подходящим, принимая во внимание сентябрьские внутрипартийные кадровые перестановки, а также то, что еще остается время до начала работы внеочередной парламентской сессии.

Системные реформы, сделавшие возможной долгосрочную политическую власть

Фоном того, что на этот раз премьер-министру Абэ удалось удерживать политическую власть в течение длительного времени, стали итоги целого ряда системных реформ, реализация которых велась с 1990-х годов. Эти итоги упрочили основы власти премьер-министра. Оглядываясь на правление Абэ, необходимо в первую очередь указать на эту предпосылку.

Прежде всего, в 1994 году была проведена политическая реформа, в ходе которой обновилась система одномандатных избирательных округов и пропорционального представительства на выборах в Палату представителей. Одновременно, наряду с усилением регулирования политических фондов, было введено субсидирование политических партий. В частности, в новых рамках избирательной системы при участии в выборах очень важное значение для политиков приобрело наличие или отсутствие официального признания со стороны партии. Премьер министр как руководитель правящей партии обладает сильным влиянием в вопросах утверждения политиков, представляющих партию. Это упрочняет внутрипартийную власть премьер-министра. К тому же, в 2001 году было проведено реформирование министерств и ведомств, усилившее юридические полномочия, которыми обладает премьер министр как руководитель кабинета министров, что позволило ему непосредственно предлагать направления текущей политики. Для оказания поддержки политическим инициативам, выдвигаемым премьер-министром, были расширены полномочия генерального секретаря кабинета министров и учреждена заново канцелярия кабинета. Таким образом расширились и полномочия премьер-министра при внесении предложений о политическом курсе. Совокупный эффект от двух описанных реформ позволил укрепить лидерство премьера внутри партии, а также внутри кабинета министров.

В 2013 году был учрежден Совет национальной безопасности, что расширило власть преьмер-министра в области дипломатии и обеспечения безопасности. В 2014 году была реформирована система государственных общественных служащих и учреждено кадровое управление кабинета министров. Как следствие, расширились полномочия премьер-министра по кадровым вопросам в отношении бюрократического аппарата министерств и ведомств.

Политический менеджмент, принесший реальные результаты

Премьер-министр Абэ уделял внимание и методам политического управления. На первом сроке он выделил несколько самых важных политических инициатив и представил их в форме, понятной населению. С начала работы кабинета до осени 2015 года премьер-министр провозгласил «абэномику» с «тремя стрелами» в экономике и вплотную занялся политикой стимулирования экономического роста. С осени 2015 года были провозглашены «реформирование методов работы», а также «реформа по созданию человеческих ресурсов», и велась политика, направленная на изменение общественного уклада.

Кабинет министров Абэ вскоре после начала своей работы назначил на пост председателя Банка Японии Куроду Харухико, стремившегося к активному смягчению монетарной политики, стимулируя таким образом курс на смягчение в кредитно-финансовой политике. При этом в порядке стратегии роста были реализованы сокращение налога на юридических лиц, реформа правил корпоративного поведения, реформа сельского хозяйства и т. д. В рамках «реформирования способов труда» были усилены ограничения продолжительности сверхурочной работы. Вместе с тем была реализована политика перехода к бесплатному предоставлению услуг дошкольных учреждений для детей от 3 до 5 лет, а также осуществлялся переход к бесплатному предоставлению заведений по уходу за детьми от 0 до 2 лет, а также высшего образования для представителей малообеспеченного слоя населения. А в апреле 2014 года была увеличена до 8% ставка налога на потребление. После этого, пусть и с двумя отсрочками, в октябре 2019 года ставка потребительского налога была повышен до 10%.

Немалые успехи в области внешней политики и обеспечения национальной безопасности

Политическим «наследием» премьер-министра Абэ можно назвать изменение интерпретации Конституции в том, что касается права на коллективную самооборону, и принятие пакета законов об обеспечении национальной безопасности, что позволило при соблюдении определенных условий пользоваться правом страны на коллективную самооборону. При кабинете министров под руководством Абэ стали гораздо более тесными отношения Японии и Соединенных Штатов. При кабинете Абэ после выхода США из состава участников Соглашения о Транс-тихоокеанском партнерстве (ТТП) Япония проявила лидерство и добилась заключения этого соглашения в формате TTП-11, а также реализовала Соглашение об экономическом партнерстве между Японией и Европейским Союзом.

При Абэ в Индо-Тихоокеанском регионе укрепились связи с Индией и Австралией. Более того, в рамках предложенной им инициативы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» развивалось сотрудничество в области обеспечения безопасности и экономического развития со всеми странами этого региона. Имеются и нерешенные задачи, в числе которых ухудшение отношений между Японией и Южной Кореей, застой на переговорах между Японией и Россией, а также проблема похищений японских граждан в Северную Корею. Но областей, где удалось добиться результатов, тоже немало.

Вместе с тем ряд политических решений имел непрозрачный характер. К примеру, резкую критику в адрес правительства Абэ вызвал процесс учреждения ветеринарного факультета в Институте естественных наук Окаямы под управлением оператора учебных заведений «Какэй гакуэн». Кроме того, проблемы возникли и в процессе продажи государственного земельного участка в Осаке оператору школы «Моритомо гакуэн», а фальсификация документов о ходе этой продажи вызвала настоящий скандал.

Неясность перспектив «после Абэ»

В настоящее время неясно, какое направление примет борьба за пост преемника Абэ. По всей вероятности, эта неясность сохранится до последнего момента.

Нет ясности в том, будет ли глава ЛДП выбран в соответствии с правилами выбора партийного лидера, или же преемник определится по итогам собрания депутатов обеих палат. Как сообщают СМИ, порядок проведения выборов поручено определить генеральному секретарю ЛДП Никаи Тосихиро. В общем принято полагать, что решение, принимаемое собранием депутатов обеих палат в отсутствие утверждения рядовыми членами партии, не отражает мнения масс и сильно зависит от предпочтений влиятельных партийных деятелей.

В последнее время в качестве возможной кандидатуры-преемника привлекают внимание генеральный секретарь кабмина Суга Ёсихидэ, руководитель партийного секретариата Кан Наото, председатель партийного политкомитета Кисида Фумио, а также бывший глава секретариата Исиба Сигэру. О том, что господин Кисида намеревается выдвинуть свою кандидатуру в качестве преемника, сообщается уже долгое время. Господин Кан тоже привлекает внимание как кандидат примерно с того времени, когда в стране сменилась календарная эпоха. Господин Исиба пользуется высокой популярностью согласно опросам общественного мнения.

Если судить, опираясь на поступавшие до настоящего времени сообщения СМИ, то среди влиятельных партийных деятелей ЛДП наиболее желательными кандидатами являются Кан и Кисида. Однако в последних опросах общественного мнения список лиц, которых хотел бы видеть премьер-министром народ страны, возглавляет Исиба Сигэру. За ним по убыванию следуют министр по делам окружающей среды Коидзуми Синдзиро и министр обороны Коно Таро. Обычно Выборы генсека проводятся примерно в течение года. Они проходят с осознанием того, что победитель станет «лицом», представляющим партию. Есть основания полагать, что в качестве следующего лидера многие из нынешних депутатов предпочтут поддержадть этих популярных политиков. Неясно, всё ли сложится в соответствии с предпочтениями партийных бонз.

Текущую ситуацию решительно осложняет фракция ЛДП в Палате советников. Партия гордится своим представительством в верхней палате, где ее представляют более 110 депутатов, а поскольку в ближайшее время выборы им не предстоят, полагают, что в них не слишком сильно осознание того, что идет выбор «лица партии». В особенности большое внимание на их действия будет необходимо обратить в том случае, если выбор будет проводиться общим собранием депутатов обеих палат парламента.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Абэ Синдзо объявляет на пресс-конференции о решении выйти в отставку, 28 августа 2020 г., официальная резиденция премьер-министра (Jiji Press)

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