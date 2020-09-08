Исиба, кандидат на пост председателя ЛДП, собирался использовать онлайн-игру для проведения предвыборной кампании

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Исиба Сигэру, кандидат на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, приостановил свой план по проведению кампаний в популярной онлайн-игре компании Nintendo Animal Crossing : New Horizons, как сказали из его группы поддержки.

Группа поддержки Исибы, бывшего генерального секретаря ЛДП, заявила 6 сентября, что начнёт кампанию в игре 8 сентября, когда официально стартует партийная гонка, но позже в тот же день они сказали, что план был приостановлен из-за опасений, что он может нарушить установленные разработчиком условия использования игры в отношении политической активности.

В игре, которая набрала популярность благодаря тому, что многие люди остаются дома во время эпидемии нового коронавируса, игроки как бы живут на острове, который они сами проектируют, и могут посещать острова других пользователей.

В ходе кампании Исиба-тян, персонаж, воплощающий Исибу, должен был посещать острова игроков, которые сотрудничали в развешивании плакатов с его портретом. Остров «Дзиминто», название которого звучит так же, как название Либерально-демократической партии Японии, также должен был появиться в ходе игры.

Выборы следующего председателя ЛДП, который сменит уходящего премьер-министра Абэ Синдзо, состоятся 14 сентября. Исиба, генеральный секретарь Кабинета министров Суга Ёсихидэ и председатель Совета политических исследований ЛДП Кисида Фумио будут соперничать за высший партийный пост.

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