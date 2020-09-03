Суга Ёсихидэ заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя правящей Либерально-демократической партии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 сентября (Jiji Press). Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ объявил о своём решении баллотироваться на выборах следующего председателя правящей Либерально-демократической партии, назначенных на 14 сентября.
По результатам выборов будет фактически выбран следующий премьер-министр страны, который сменит Абэ Синдзо, уходящего в отставку по состоянию здоровья. Вероятно, Суга будет избран новым председателем ЛДП, поскольку он пользуется поддержкой около 70% из более чем 390 депутатов ЛДП.
Суга (71 год) на пресс-конференции, посвящённой выдвижению его кандидатуры, сказал, что сделает всё возможное, чтобы продолжить и развивать политику премьер-министра Абэ Синдзо.
«Отношения между Японией и США являются стержнем дипломатии», – сказал Суга, выразив также желание заняться такими нерешёнными проблемами, как похищения граждан Японии Северной Кореей и внесение поправок в Конституцию.
«Политический вакуум недопустим в то время, когда страна сталкивается с серьёзными проблемами», – добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Короткий финал долгострочной политической власти и неясные перспективы «после Абэ»
- Основные события со времени начала работы второго кабинета под руководством Абэ Синдзо
- Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий
- Япония опровергает сообщение о комментарии Трампа о выходе из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
- Сохранить нынешнюю линию на переговорах о Северных территориях и после ухода Абэ
- Суга Ёсихидэ намерен участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии после ухода Абэ Синдзо
- Лидеры японского бизнеса высоко оценили деятельность Абэ и хотят продолжения его политики преемниками