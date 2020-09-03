Суга Ёсихидэ заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя правящей Либерально-демократической партии

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ объявил о своём решении баллотироваться на выборах следующего председателя правящей Либерально-демократической партии, назначенных на 14 сентября.

По результатам выборов будет фактически выбран следующий премьер-министр страны, который сменит Абэ Синдзо, уходящего в отставку по состоянию здоровья. Вероятно, Суга будет избран новым председателем ЛДП, поскольку он пользуется поддержкой около 70% из более чем 390 депутатов ЛДП.

Суга (71 год) на пресс-конференции, посвящённой выдвижению его кандидатуры, сказал, что сделает всё возможное, чтобы продолжить и развивать политику премьер-министра Абэ Синдзо.

«Отношения между Японией и США являются стержнем дипломатии», – сказал Суга, выразив также желание заняться такими нерешёнными проблемами, как похищения граждан Японии Северной Кореей и внесение поправок в Конституцию.

«Политический вакуум недопустим в то время, когда страна сталкивается с серьёзными проблемами», – добавил он.

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