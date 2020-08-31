Лидеры японского бизнеса высоко оценили деятельность Абэ и хотят продолжения его политики преемниками
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Токио, 28 августа (Jiji Press). Лидеры японского бизнеса 28 августа высоко оценили достижения уходящего премьер-министра Абэ Синдзо на экономическом и дипломатическом фронтах, одновременно выразив надежду, что следующая администрация будет следовать политике правительства Абэ.
Наканиси Хироаки, председатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрен), крупнейшего бизнес-лобби страны, отметил, что активная дипломатия Абэ «заметно увеличила присутствие нашей страны на международной арене».
Мимура Акио, глава Торгово-промышленной палаты Японии, сказал, что Абэ подготовил почву для того, чтобы Япония могла оживить экономику и двигаться к преодолению дефляции.
Наканиси также выразил надежду на то, что будет избран новый премьер-министр, который продолжит проводить политику, которую проводил Абэ, отметив, что следующая администрация столкнется с критическими проблемами, такими как сдерживание нового коронавируса и одновременное восстановление экономики.
Сакурада Кэнго, глава Японской ассоциации корпоративных руководителей (Кэйдзай доюкай), сказал, что следующей администрации необходимо будет эффективно бороться с эпидемией и построить экономическую и социальную систему, отвечающую новым нормам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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