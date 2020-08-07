Уроки пандемии, или «новая реальность» нового общества

Уроки пандемии, или «новая реальность» нового обществаОбщество
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Уроки пандемии
Новая коронавирусная инфекция унесла жизни и здоровье множества людей на планете, нанесла серьёзный ущерб экономике и коренным образом изменила нашу жизнь. Инфицировано 10 миллионов человек, более полумиллиона умерло (по состоянию на 05.07.2020).
Здоровье планеты – это залог здоровья и безопасности людей. Глобализация экономической деятельности ускорила изменение климата и вырубку лесов, на фоне нарушенной биосистемы стали появляться и распространяться неизвестные вирусы, повысился риск заражения инфекционными заболеваниями. В XXI веке мир сталкивается с пандемией уже в третий раз – новой коронавирусной инфекции предшествовали тяжёлый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный синдром (MERS). Эти вирусы – последствия избыточного развития и климатических изменений, разрушивших естественную среду и изменивших способы взаимодействия человека и диких животных. Глобализация не только позволила людям и вещам быстро перемещаться по всему миру, но и способствовала мгновенному распространению инфекции.
Новая коронавирусная инфекция тесно связана с загрязнением воздушной среды. Результаты проведённого в США исследования показали, что люди, в течение длительного времени находившиеся под воздействием микрочастиц РМ2,5 и прочих видов веществ, загрязняющих атмосферу, демонстрируют более высокий уровень смертности от коронавируса
Пандемия коронавируса – это следствие комплекса факторов: утрата естественной среды, борьба человечества за выживание, а также отсутствие у правительства и общества мер для противодействия подобным кризисам. Неравенство и расслоение общества способствуют углублению этих проблем.
Коронавирусный кризис продемонстрировал нам значимость точной оценки рисков на основе научных знаний и разработки мер противодействия этим рискам. По данным научных прогнозов, ущерб от изменения климата будет более масштабным и долговременным, чем последствия пандемии. Для предотвращения нового кризиса нам необходимо учесть уроки нынешней пандемии и как можно скорее осуществить переход к экологически чистому обществу с низким уровнем выбросов СО2. Пандемия коронавируса может отсрочить принятие мер по изменению климата, однако не следует забывать, что обе эти проблемы обладают высокой значимостью, связаны с выживанием человечества и требуют сотрудничества на уровне международного сообщества.
Инфекционисты и другие эксперты считают, что коренная причина нынешней пандемии – это методы ведения экономической деятельности, поэтому даже если нам удастся обуздать коронавирус, высока вероятность появления новых инфекционных заболеваний. Нам следует разрабатывать новые социальные и экономические методики, позволяющие избежать пандемий и рисков от изменения климата.
«Зелёное восстановление»
Пандемия коронавируса привела к сокращению объёма выбросов СО2, состояние атмосферы улучшилось. В ООН и ЕС рассматривается вопрос о поддержании этих улучшений путём создания новой устойчивой экономической системы. Эти методики получили название «зелёное восстановление» и «восстановление в улучшенном варианте». Генеральный секретарь ООН, секретарь Международного энергетического агентства (МЭА) и другие мировые лидеры заявляют, что «процесс восстановления должен быть нацелен не на возврат к прошлому, а на создание более прочного и устойчивого, то есть улучшенного будущего», и считают, что экономические меры должны способствовать созданию экологически чистого общества с низким уровнем выброса СО2. Несмотря на вызванный падемией упадок экономики, Европейский Союз твёрдо намерен реализовывать план «Зелёный пакт для Европы» (стратегия развития, направленная на сокращение выбросов парниковых газов за счёт гармонизации экономической деятельности, производства и потребления с экологией планеты на благо людей, а также на создание рабочих мест и инновации).
В целях выхода из коронавирусного кризиса правительства разных стран не только развёртывают экстренные меры по выплате компенсаций предприятиям и населению, но и ведут параллельное рассмотрение средне- и долгосрочной экономической политики. Нынешние меры по восстановлению экономики являются крупнейшими в истории, а их содержание окажет значительное влияние на будущую структуру общества. Мир надеется, что коронавирусный кризис перейдёт в «зелёное восстановление».
Меры по борьбе с климатическими изменениями направлены на переход к возобновляемым источникам энергии, повышение производительности энергетики и ресурсопользования, переход на стиль жизни, не зависящий от материального потребления. Данные меры повысят уровень качества жизни и сформируют экономическую систему, способную делать людей счастливыми.
С точки зрения финансовой политики меры по борьбе с изменением климата рассматриваются как инвестиции в будущее, направленные на создание стабильной инфраструктуры и разработку новых технологий, и способные обеспечить крупный экономический эффект. Если меры по выходу из нынешнего кризиса сведутся к восстановлению докризисной ситуации и будут адресованы топливной промышленности, авиаперевозкам строительному сектору, это позволит восстановить экономику в краткосрочной перспективе, однако затруднит переход на экологически чистое общество и реализацию структурных изменений в долгосрочной перспективе. Долгосрочные меры по восстановлению экономики, направленные на выход из возникшего в условиях пандемии экономического кризиса, должны способствовать переходу к экологически чистому обществу. Нам нужен не возврат к старому миру, а переход к новой реальности.
«Новая реальность» посткоронавирусного общества
«Зелёный пакт для Европы» - это не призыв ограничить экономическую деятельность на благо экологии, а проект стабильного и высококачественного развития экономики за счёт повышения устойчивости общества с помощью экологических мер, снижающих уровень воздействия климатических изменений и инфекций. Пандемия коронавируса не только не прекратила, но ещё больше стимулировала развитие данной направленности.
Пандемия вынудила нас приостановить экономическую деятельность. «Зелёное восстановление» дарит нам возможность не просто починить сломанный механизм, а перепрограммировать его. Проект нацелен на создание самостоятельного и стабильного общества на базе циркуляции денег, ресурсов и кадров в регионах. Глобализация в некоторой мере будет ограничена.
Меры, принимаемые для борьбы с пандемией коронавируса, привели к застою экономики и сокращению её масштаба. Наряду с этим появились такие новшества, как работа на дому, гибкий график работы и онлайн-конференции. Подобные изменения в экономической и повседневной жизни способствуют внедрению экологически чистого стиля экономики, образа жизни и методов работы. В некоторых городах в связи с увеличением числа велосипедистов началось строительство специальных велосипедных дорожек. Сельскохозяйственный сектор и производство продуктов питания переходят на потребление местной продукции на базе сотрудничества с местными производителями.
Мы должны перейти на экономическую систему, создающую рабочие места в регионах, задействующую местные ресурсы, обеспечивающую высокий уровень жизни и счастье населения. Нам следует осознать значимость создания самостоятельного цикличного регионального сообщества, основанного на принципах экологичности и экономии ресурсов, реализуемых с помощью новейших технологий.
Многие японские компании уже прилагают значимые усилия в этом направлении. Увеличилось число предприятий, присоединившихся к международной инициативе RE100, направленной на полный переход на возобновляемые источники энергии. Среди 235 участников - 34 японских компании (RICOH, SUNTORY, AEON, KAO, SONY, FUJI FILM, NEC, Orix и пр.; по состоянию на июнь 2020 года) . Однако без чёткой государственной концепции японские компании не смогут выйти в лидеры на международном уровне.
В соответствии с Парижским соглашением Правительство Японии должно усилить деятельность по достижению целевых показателей по снижению выбросов парникового газа (сокращение на 40-45% до 2030 года и достижение углеродного нейтралитета(*1) до 2050 года) , отказаться от строительства новых угольных ТЭС, прекратить оказывать финансирование строительства угольных ТЭС в других странах и ускорить развитие возобновляемых источников энергии.
Япония и весь мир должны извлечь уроки из пандемии коронавируса и организовать оперативный переход к устойчивому обществу с низким уровнем выбросов СО2, отказавшемуся от употребления нефти, угля и других ископаемых источников энергии. Это обозначает создание устойчивого общества на базе углеродного нейтралитета во всех сферах, включая экономику, технологии, общественные системы и стиль жизни. Разумеется, все изменения должны осуществляться в рамках демократического и открытого процесса.
Фотография к заголовку: © Pixta
(*1) ^ Состояние, когда объём СО2, выделяемый в процессе техногенной деятельности, соответствует количеству поглощаемого СО2.