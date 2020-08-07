Уроки пандемии, или «новая реальность» нового общества

Пандемию коронавируса обуздать пока не удалось, но в мире уже появляются новые экономические и социальные методики – «зелёное восстановление» и «восстановление в улучшенном варианте». Что необходимо, чтобы не просто вернуться к старым нормам, а добиться создания «новой реальности»? Прообраз посткоронавирусного общества от Мацусита Кадзуо, специалиста в сфере экологической политики, почётного профессора университета Киото.

Уроки пандемии

Новая коронавирусная инфекция унесла жизни и здоровье множества людей на планете, нанесла серьёзный ущерб экономике и коренным образом изменила нашу жизнь. Инфицировано 10 миллионов человек, более полумиллиона умерло (по состоянию на 05.07.2020).

Здоровье планеты – это залог здоровья и безопасности людей. Глобализация экономической деятельности ускорила изменение климата и вырубку лесов, на фоне нарушенной биосистемы стали появляться и распространяться неизвестные вирусы, повысился риск заражения инфекционными заболеваниями. В XXI веке мир сталкивается с пандемией уже в третий раз – новой коронавирусной инфекции предшествовали тяжёлый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный синдром (MERS). Эти вирусы – последствия избыточного развития и климатических изменений, разрушивших естественную среду и изменивших способы взаимодействия человека и диких животных. Глобализация не только позволила людям и вещам быстро перемещаться по всему миру, но и способствовала мгновенному распространению инфекции.

Новая коронавирусная инфекция тесно связана с загрязнением воздушной среды. Результаты проведённого в США исследования показали, что люди, в течение длительного времени находившиеся под воздействием микрочастиц РМ2,5 и прочих видов веществ, загрязняющих атмосферу, демонстрируют более высокий уровень смертности от коронавируса

Пандемия коронавируса – это следствие комплекса факторов: утрата естественной среды, борьба человечества за выживание, а также отсутствие у правительства и общества мер для противодействия подобным кризисам. Неравенство и расслоение общества способствуют углублению этих проблем.

Коронавирусный кризис продемонстрировал нам значимость точной оценки рисков на основе научных знаний и разработки мер противодействия этим рискам. По данным научных прогнозов, ущерб от изменения климата будет более масштабным и долговременным, чем последствия пандемии. Для предотвращения нового кризиса нам необходимо учесть уроки нынешней пандемии и как можно скорее осуществить переход к экологически чистому обществу с низким уровнем выбросов СО 2 . Пандемия коронавируса может отсрочить принятие мер по изменению климата, однако не следует забывать, что обе эти проблемы обладают высокой значимостью, связаны с выживанием человечества и требуют сотрудничества на уровне международного сообщества.

Инфекционисты и другие эксперты считают, что коренная причина нынешней пандемии – это методы ведения экономической деятельности, поэтому даже если нам удастся обуздать коронавирус, высока вероятность появления новых инфекционных заболеваний. Нам следует разрабатывать новые социальные и экономические методики, позволяющие избежать пандемий и рисков от изменения климата.

«Зелёное восстановление»

Пандемия коронавируса привела к сокращению объёма выбросов СО 2 , состояние атмосферы улучшилось. В ООН и ЕС рассматривается вопрос о поддержании этих улучшений путём создания новой устойчивой экономической системы. Эти методики получили название «зелёное восстановление» и «восстановление в улучшенном варианте». Генеральный секретарь ООН, секретарь Международного энергетического агентства (МЭА) и другие мировые лидеры заявляют, что «процесс восстановления должен быть нацелен не на возврат к прошлому, а на создание более прочного и устойчивого, то есть улучшенного будущего», и считают, что экономические меры должны способствовать созданию экологически чистого общества с низким уровнем выброса СО 2 . Несмотря на вызванный падемией упадок экономики, Европейский Союз твёрдо намерен реализовывать план «Зелёный пакт для Европы» (стратегия развития, направленная на сокращение выбросов парниковых газов за счёт гармонизации экономической деятельности, производства и потребления с экологией планеты на благо людей, а также на создание рабочих мест и инновации).

В целях выхода из коронавирусного кризиса правительства разных стран не только развёртывают экстренные меры по выплате компенсаций предприятиям и населению, но и ведут параллельное рассмотрение средне- и долгосрочной экономической политики. Нынешние меры по восстановлению экономики являются крупнейшими в истории, а их содержание окажет значительное влияние на будущую структуру общества. Мир надеется, что коронавирусный кризис перейдёт в «зелёное восстановление».

Меры по борьбе с климатическими изменениями направлены на переход к возобновляемым источникам энергии, повышение производительности энергетики и ресурсопользования, переход на стиль жизни, не зависящий от материального потребления. Данные меры повысят уровень качества жизни и сформируют экономическую систему, способную делать людей счастливыми.

С точки зрения финансовой политики меры по борьбе с изменением климата рассматриваются как инвестиции в будущее, направленные на создание стабильной инфраструктуры и разработку новых технологий, и способные обеспечить крупный экономический эффект. Если меры по выходу из нынешнего кризиса сведутся к восстановлению докризисной ситуации и будут адресованы топливной промышленности, авиаперевозкам строительному сектору, это позволит восстановить экономику в краткосрочной перспективе, однако затруднит переход на экологически чистое общество и реализацию структурных изменений в долгосрочной перспективе. Долгосрочные меры по восстановлению экономики, направленные на выход из возникшего в условиях пандемии экономического кризиса, должны способствовать переходу к экологически чистому обществу. Нам нужен не возврат к старому миру, а переход к новой реальности.



Улицы города Хитоёси (префектура Кумамото) затоплены разлившейся рекой Кумагава. Масштаб ущерба от ливней в Кумамото в июле нынешнего года оказался рекордным (04.07.2020, фото Киодо Цусин)

«Новая реальность» посткоронавирусного общества

«Зелёный пакт для Европы» - это не призыв ограничить экономическую деятельность на благо экологии, а проект стабильного и высококачественного развития экономики за счёт повышения устойчивости общества с помощью экологических мер, снижающих уровень воздействия климатических изменений и инфекций. Пандемия коронавируса не только не прекратила, но ещё больше стимулировала развитие данной направленности.

Пандемия вынудила нас приостановить экономическую деятельность. «Зелёное восстановление» дарит нам возможность не просто починить сломанный механизм, а перепрограммировать его. Проект нацелен на создание самостоятельного и стабильного общества на базе циркуляции денег, ресурсов и кадров в регионах. Глобализация в некоторой мере будет ограничена.

Меры, принимаемые для борьбы с пандемией коронавируса, привели к застою экономики и сокращению её масштаба. Наряду с этим появились такие новшества, как работа на дому, гибкий график работы и онлайн-конференции. Подобные изменения в экономической и повседневной жизни способствуют внедрению экологически чистого стиля экономики, образа жизни и методов работы. В некоторых городах в связи с увеличением числа велосипедистов началось строительство специальных велосипедных дорожек. Сельскохозяйственный сектор и производство продуктов питания переходят на потребление местной продукции на базе сотрудничества с местными производителями.

Мы должны перейти на экономическую систему, создающую рабочие места в регионах, задействующую местные ресурсы, обеспечивающую высокий уровень жизни и счастье населения. Нам следует осознать значимость создания самостоятельного цикличного регионального сообщества, основанного на принципах экологичности и экономии ресурсов, реализуемых с помощью новейших технологий.

Многие японские компании уже прилагают значимые усилия в этом направлении. Увеличилось число предприятий, присоединившихся к международной инициативе RE100, направленной на полный переход на возобновляемые источники энергии. Среди 235 участников - 34 японских компании (RICOH, SUNTORY, AEON, KAO, SONY, FUJI FILM, NEC, Orix и пр.; по состоянию на июнь 2020 года) . Однако без чёткой государственной концепции японские компании не смогут выйти в лидеры на международном уровне.

В соответствии с Парижским соглашением Правительство Японии должно усилить деятельность по достижению целевых показателей по снижению выбросов парникового газа (сокращение на 40-45% до 2030 года и достижение углеродного нейтралитета(*1) до 2050 года) , отказаться от строительства новых угольных ТЭС, прекратить оказывать финансирование строительства угольных ТЭС в других странах и ускорить развитие возобновляемых источников энергии.

Япония и весь мир должны извлечь уроки из пандемии коронавируса и организовать оперативный переход к устойчивому обществу с низким уровнем выбросов СО 2 , отказавшемуся от употребления нефти, угля и других ископаемых источников энергии. Это обозначает создание устойчивого общества на базе углеродного нейтралитета во всех сферах, включая экономику, технологии, общественные системы и стиль жизни. Разумеется, все изменения должны осуществляться в рамках демократического и открытого процесса.

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