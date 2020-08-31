Суга Ёсихидэ намерен участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии после ухода Абэ Синдзо

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Токио, 30 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга планирует принять участие в выборах председателя правящей партии, преемника уходящего премьер-министра Абэ Синдзо, как сообщают информированные источники.

Суга Ёсихидэ (71 год) сообщил о своем намерении баллотироваться в президенты Либерально-демократической партии Никаи Тосихиро, генеральному секретарю ЛДП, на встрече 29 августа, сообщили источники.

Фракция ЛДП, состоящая из 47 человек, которую возглавляет Никаи, планирует поддержать Сугу в гонке за лидерство. Высокопоставленные чиновники фракции, возглавляемой бывшим председателем Генерального совета Такэсита Ватару, мобилизуют поддержку Суги со стороны 54 членов фракции.

Министр финансов и заместитель премьер-министра Асо Таро, который возглавляет фракцию из 54 членов, выразил поддержку Суге.

Абэ, премьер-министр и председатель ЛДП, объявил о своей отставке по состоянию здоровья 28 августа. Абэ, который является представителем фракции, состоящей из 98 человек и возглавляемой бывшим генеральным секретарем Хосодой Хироюки, сказал своим помощникам, что предпочёл бы видеть своим преемником Сугу, но пока неясно, будет ли фракция Хосода действовать сообща в его поддержку.

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