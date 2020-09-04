Суга Ёсихидэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ выразил желание после вступления на пост премьер-министра провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном для решения вопроса о похищениях граждан Японии Северной Кореей.

На пресс-конференции, связанной с его выдвижением на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, он сказал, что хочет совершить прорыв в вопросе похищений, встретившись с Ким Чен Ыном без предварительных условий.

14 сентября пройдут выборы председателя ЛДП и преемника премьер-министра Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

Суга высказал намерение продолжать политику Абэ по урегулированию территориального спора между Токио и Москвой из-за Северных территорий. Абэ стремился разрешить спор на основе совместной японско-советской декларации 1956 года.

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