Суга Ёсихидэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 сентября (Jiji Press). Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ выразил желание после вступления на пост премьер-министра провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном для решения вопроса о похищениях граждан Японии Северной Кореей.
На пресс-конференции, связанной с его выдвижением на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, он сказал, что хочет совершить прорыв в вопросе похищений, встретившись с Ким Чен Ыном без предварительных условий.
14 сентября пройдут выборы председателя ЛДП и преемника премьер-министра Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своей отставке по состоянию здоровья.
Суга высказал намерение продолжать политику Абэ по урегулированию территориального спора между Токио и Москвой из-за Северных территорий. Абэ стремился разрешить спор на основе совместной японско-советской декларации 1956 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий
- Суга Ёсихидэ намерен участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии после ухода Абэ Синдзо
- Сохранить нынешнюю линию на переговорах о Северных территориях и после ухода Абэ
- Основные вехи истории Северных территорий
- Япония вновь заявила о своём суверенитете над островами Северных территорий
- Совместная декларация СССР и Японии 1956 года как опыт политического компромисса
- Дипломатические документы свидетельствуют: в 1988 году Горбачёв говорил с Накасонэ о поиске решения территориальной проблемы
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо и президент РФ В. Путин подтвердили намерение продолжать переговоры о мирном договоре
- Три генеральных секретаря кабинета, ставших премьер-министрами с начала эпохи Хэйсэй: по сроку пребывания на посту Суга Ёсихидэ превосходит всех
- 29 марта Северная Корея вновь произвела запуск ракет в направлении Японского моря