Дипломатические документы свидетельствуют: в 1988 году Горбачёв говорил с Накасонэ о поиске решения территориальной проблемы
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МИД Японии 25 декабря опубликовал 15 дипломатических досье, относящихся к периоду до второй половины 1980-х годов. Согласно этим документам, когда в период Холодной войны в июле 1988 года бывший премьер-министр Японии Накасонэ Ясухиро посетил Москву, чтобы попытаться прийти к смягчению отношений с Советским Союзом, генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв продемонстрировал понимание необходимости искать решение проблемы Северных территорий, сказав, что «необходимо что-то придумать» (названия государств и должности участников приведены на момент описываемых событий).
В ходе беседы Накасонэ поднял вопрос о Северных территориях словами: «Я не рассчитываю на немедленный возврат, но он должен стать основой восстановления отношений посредством документального международного соглашения». Он подчеркнул, что отправной точкой для обсуждений должна стать Советско-японская декларация 1956 года, где ясно говорилось о передаче Японии острова Сикотан и гряды Хабомаи после заключения мирного договора.
На это Горбачёв возразил: «(в советско-японской декларации) для нормализации отношений с Японией мы пошли ей навстречу и заняли соответствующую позицию, предложив вернуть два острова. Это была возможность. Мы проявили добрую волю, но Япония не согласилась. Япония говорит, верните четыре острова».
Но вслед за этой фразой он заметил: «Нужно что-то придумать». «Необходимо попробовать еще раз взаимно подумать, что делать», - отметил Горбачёв. В то время Советский Союз твердо придерживался позиции: территориальной проблемы «не существует», однако Горбачёв указал на необходимость еще раз подумать о курсе для решения проблемы в советско-японских отношениях.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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