Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу надеется возобновить переговоры о территориальной проблеме во время поездки в Москву

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Токио, 16 декабря (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу попытается возобновить зашедшие в тупик переговоры с Россией о территориальной проблеме в ходе пятидневной поездки в Москву, которая начнётся сегодня.

Это будет первый его визит в Россию в качестве главного дипломата Японии. Мотэги встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг. Ранее они встречались дважды в кулуарах во время международных встреч, но ненадолго.

Мотэги примет участие в своём первом раунде переговоров о четырёх островах, которые удерживает Россия и которые Япония называет своими Северными территориями.

Япония и Россия зашли в тупик в вопросах суверенитета и исторических претензий на острова, которые были захвачены у Японии советскими войсками в 1945 году, и этот вопрос не позволил двум странам заключить мирный договор после Второй мировой войны.

Мотэги также будет стремиться координировать встречу премьер-министра Японии Абэ Синдзо и президента России Владимира Путина, которые последний раз встречались в сентябре. Два лидера должны были встретиться в ноябре во время встречи на высшем уровне форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили, но мероприятие АТЭС было отменено из-за антиправительственных протестов.

Мотэги надеется ускорить проведение совместной экономической деятельности на островах, в которой заинтересована российская сторона, чтобы стимулировать процесс решения вопроса о суверенитете. Этой осенью начались пробные туры для японцев на острова, и на встрече министров он хочет обсудить возможность их проведения на постоянной основе с весны следующего года. 18 декабря японский министр будет сопредседателем заседания Межправительственного комитета по торгово-экономическим вопросам с министром экономического развития России Максимом Орешкиным.

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