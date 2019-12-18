Россия задержала пять японских рыболовецких кораблей с находящимися на борту 24 рыбаками у островов Хабомаи и Сикотан

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Токио, 18 декабря (Jiji Press). Российские пограничники Дальневосточного пограничного округа из Сахалинской области 17 декабря задержали пять из восьми японских рыболовецких судов зарегистрированных в г. Нэмуро рыболовецких компаний между островами Северных территорий Хабомаи и Сикотан. Как сообщает администрация Хоккайдо, на пяти судах находилось 24 человека. Их состояние выясняют.

Как сообщают представители МИД Японии, российская сторона в качестве причины задержания судов назвала их инспекцию.

Администрация Хоккайдо назвала задержанные суда, это «Сэйсёмару 62» (11 тонн) и «Харумимару 53» (11 тонн) рыболовецкой ассоциации г. Отииси, «Отомомару 38» (9,7 тонн) и «Умитакамару 55» (9,7 тонн) рыболовецкой ассоциации г. Нэмуро, а также «Фумимару 53» (9,7 тонн) рыболовецкой ассоциации Хабомаи.

Восемь судов 17 декабря производили лов осьминогов в районе названных островов. В тот же день пограничники Сахалинской области произвели осмотр улова и снастей, после чего увели пять судов в Фурукамаппу на острове Кунасири.

Администрация Хоккайдо сообщает, что восемь судов вели безопасный промысел в соответствии с японско-российским соглашением о рыболовном промысле. Представители местной рыболовецкой ассоциации возмущены такими действиями, производимыми несмотря на наличие соглашения.

Это произошло вскоре после того, как во вторник вечером в Москву прибыл министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, который завтра намерен провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В январе этого года Россия предприняла аналогичные действия в отношении рыбацкого судна, ловившего снежных крабов, принадлежавшего рыболовной фирме в префектуре Симанэ на западе Японии.

Около месяца спустя японское судно было освобождено после того, как правительство Японии добилось его скорейшего возвращения домой.

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