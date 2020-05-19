Япония вновь заявила о своём суверенитете над островами Северных территорий

Новости

Токио, 19 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу на заседании Кабинета министров представил «Синюю книгу», установки министерства на 2020 год. В ней о Северных территориях, переговоры по поводу которых с российской стороной затормозились, сказано, что они являются «островами, суверенитет над которыми принадлежит нашей стране». Вариант 2019 года «Четыре северных острова принадлежат Японии» был удалён.

Это рассматривается как возражение на позицию России, что её суверенитет над островами является результатом Второй мировой войны, а также как ответ на критику Либерально-демократической партии в связи с тем, что, с в Синей книге 2019 года возврат островов не был ясно указан. В Синей книге говорится: «Исходя из основного направления – решить проблему возвращения Четырёх северных островов и заключить мирный договор, энергично проводить переговоры с Россией».

В отношении Южной Кореи после трёхлетнего перерыва вновь появилось её описание как «важного соседа Японии», что же касается вопроса о трудовой повинности корейцев в военное время, там сказано, что «нарушения международного законодательства по-прежнему не исправлены». Перечисляя насущные вопросы – проблему «женщин для утешения» и другие – книга говорит: «Корейская сторона не останавливала негативные движения, и японско-корейские отношения продолжают находиться в сложном состоянии».

Что касается Северной Кореи, то упомянуты продолжающиеся запуски этой страной ракет и указано, что это «неприемлемо и является вызовом не только Японии, но и мировому сообществу». Также сказано, что «без решения проблемы похищенных японцев нормализация отношений с Северной Кореей невозможна».

В отношении Китая упомянуто, что визит председателя КНР Си Цзиньпина отложен из-за вспышки нового коронавируса. За прошлый год 32 раза наблюдались нарушения водных границ государственными судами Китая, в связи с чем сказано, что «Япония в стремлении охранять сушу, воды и воздух страны будет спокойно, но решительно отвечать».

О присутствии представителей Тайваня на общих собраниях Всемирной организации здравоохранения сказано, что Япония последовательно это поддерживает.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме