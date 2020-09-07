Навстречу выборам председателя ЛДП: Суга заявил, что он «продолжит внешнюю политику Абэ» и вновь отверг возможность снижения налога на потребление

Политика Экономика Общество

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Три претендента, заявившие о выдвижении своих кандидатур на выборах председателя Либерально-демократической партии Японии (официальный старт кампании будет дан 8 сентября, а голосование состоится 14-го), в том числе генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ (71 год), провели первые выходные после того, как определился состав участников. Суга Ёсихидэ выступил в программе «Йомиури тэрэби». Говоря о внешней политике, он заявил: «Важна преемственность», выразив намерение продолжать дипломатический курс премьер-министра Абэ Синдзо. Кисида Фумио (63 года) и Исиба Сигэру (63 года), которые уступают поддержке среди парламентариев, пытались заручиться большим числом голосов в регионах.

Особое внимание привлекают заявления Суги, который ведет борьбу в преимущественном положении, заручившись поддержкой пяти фракций. Говоря о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа стали раздаваться призывы снизить ставку налога на потребление, он вновь выразил свое негативное отношение, отметив: «Это ценный источник средств для социального обеспечения. Думаю, он останется, как есть». Пятого сентября Суга опубликовал в блоге основные направления своей политики в преддверии выборов, в числе прочих выделив такие положения как «выстраивать стабильные отношения со странами-ближайшими соседями, начиная с Китая» и «работать над реформированием Конституции».

Суга намерен превзойти остальных кандидатов и по числу региональных голосов, распределенных среди представителей партийных ассоциаций префектур. Пятого сентября он побывал в городе Йокогама, где находится его избирательный округ, чтобы воодушевить персонал, ведущий подготовку к предварительным выборам, которые проведет партийное объединение префектуры Канагава. «Я принял решение участвовать в выборах председателя партии, поскольку считаю, что нельзя допустить политического вакуума, и я не могу уклониться», – заявил он в качестве приветствия, обращаясь за поддержкой.

В свою очередь Кисида, продолжая объезд регионов с намерением дать бой за счет поддержки на местах, 5 сентября побывал в префектурах Яманаси и Сидзуока, где имеются депутаты-члены фракции Кисиды. В городе Сидзуока он также посетил могилу бывшего министра по делам окружающей среды Мотидзуки Ёсио, скончавшегося в декабре прошлого года, который был генеральным секретарем фракции Кисиды. 

После этого Кисида рассказал корреспондентам: «Стоя перед его могилой, я укрепился в решимости бороться изо всех сил. Я хочу постараться объехать по возможности больше регионов, чтобы заручиться пониманием и поддержкой людей». Кроме того, он сообщил о решении поручить руководить предвыборным штабом бывшему министру по вопросам проведения Олимпиады Эндо Тосиаки, в прошлом входившему в Группу Танигаки.

Исиба выступил в эфире частного телеканала в городе Фукуока, после чего вернулся в Токио, где ознакомился с выставкой каллиграфии в одной из галерей района Гиндза. Стоя перед изображением иероглифа «гу» (глупость), он поделился с корреспондентами впечатлениями, заметив, что «вполне считает себя неглупым». Исиба также ответил на вопросы корреспондентов при посещении стоматолога и парикмахерской. Его стратегия состоит в том, чтобы создать образ простого и близкого к избирателям кандидата, расширив свою представленность в СМИ.

小畑延子氏（左）の書展を訪れ、作品を鑑賞する自民党の石破茂元幹事長（右）＝５日午後、東京都中央区
Бывший генеральный секретарь ЛДП Исиба Сигэру (справа)

望月義夫元環境相の墓に花を供える自民党の岸田文雄政調会長（中央）＝５日午後、静岡市清水区の龍華寺
Глава политического совета ЛДП Кисида Фумио (в центре)

予備選の準備をする自民党神奈川県連を激励に訪れた菅義偉官房長官（中央）＝５日午後、横浜市中区
Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ (в центре)

[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]

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