Навстречу выборам председателя ЛДП: Суга заявил, что он «продолжит внешнюю политику Абэ» и вновь отверг возможность снижения налога на потребление

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Три претендента, заявившие о выдвижении своих кандидатур на выборах председателя Либерально-демократической партии Японии (официальный старт кампании будет дан 8 сентября, а голосование состоится 14-го), в том числе генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ (71 год), провели первые выходные после того, как определился состав участников. Суга Ёсихидэ выступил в программе «Йомиури тэрэби». Говоря о внешней политике, он заявил: «Важна преемственность», выразив намерение продолжать дипломатический курс премьер-министра Абэ Синдзо. Кисида Фумио (63 года) и Исиба Сигэру (63 года), которые уступают поддержке среди парламентариев, пытались заручиться большим числом голосов в регионах.

Особое внимание привлекают заявления Суги, который ведет борьбу в преимущественном положении, заручившись поддержкой пяти фракций. Говоря о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа стали раздаваться призывы снизить ставку налога на потребление, он вновь выразил свое негативное отношение, отметив: «Это ценный источник средств для социального обеспечения. Думаю, он останется, как есть». Пятого сентября Суга опубликовал в блоге основные направления своей политики в преддверии выборов, в числе прочих выделив такие положения как «выстраивать стабильные отношения со странами-ближайшими соседями, начиная с Китая» и «работать над реформированием Конституции».

Суга намерен превзойти остальных кандидатов и по числу региональных голосов, распределенных среди представителей партийных ассоциаций префектур. Пятого сентября он побывал в городе Йокогама, где находится его избирательный округ, чтобы воодушевить персонал, ведущий подготовку к предварительным выборам, которые проведет партийное объединение префектуры Канагава. «Я принял решение участвовать в выборах председателя партии, поскольку считаю, что нельзя допустить политического вакуума, и я не могу уклониться», – заявил он в качестве приветствия, обращаясь за поддержкой.

В свою очередь Кисида, продолжая объезд регионов с намерением дать бой за счет поддержки на местах, 5 сентября побывал в префектурах Яманаси и Сидзуока, где имеются депутаты-члены фракции Кисиды. В городе Сидзуока он также посетил могилу бывшего министра по делам окружающей среды Мотидзуки Ёсио, скончавшегося в декабре прошлого года, который был генеральным секретарем фракции Кисиды.

После этого Кисида рассказал корреспондентам: «Стоя перед его могилой, я укрепился в решимости бороться изо всех сил. Я хочу постараться объехать по возможности больше регионов, чтобы заручиться пониманием и поддержкой людей». Кроме того, он сообщил о решении поручить руководить предвыборным штабом бывшему министру по вопросам проведения Олимпиады Эндо Тосиаки, в прошлом входившему в Группу Танигаки.

Исиба выступил в эфире частного телеканала в городе Фукуока, после чего вернулся в Токио, где ознакомился с выставкой каллиграфии в одной из галерей района Гиндза. Стоя перед изображением иероглифа «гу» (глупость), он поделился с корреспондентами впечатлениями, заметив, что «вполне считает себя неглупым». Исиба также ответил на вопросы корреспондентов при посещении стоматолога и парикмахерской. Его стратегия состоит в том, чтобы создать образ простого и близкого к избирателям кандидата, расширив свою представленность в СМИ.



Бывший генеральный секретарь ЛДП Исиба Сигэру (справа)



Глава политического совета ЛДП Кисида Фумио (в центре)



Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ (в центре)

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