Станет ли Суга первым председателем ЛДП «без фракции и политического наследства» в борьбе с потомственными политиками – Исибой и Кисидой?

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Обычной практикой на выборах лидера Либерально-демократической партии является то, что депутаты опираются на «силу численности», которую дает им принадлежность к фракции. При этом на протяжении примерно 30 последних лет эту партию возглавляли политики во втором и даже третьем поколении. На нынешних выборах председателя ЛДП из трех претендентов и бывший генеральный секретарь ЛДП Исиба Сигэру, и глава политсовета ЛДП Кисида Фумио являются в политике наследниками своих отцов и возглавляют на данный момент собственные фракции. Если же победу одержит генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ, который находится вне фракций и не является чьим-либо политическим наследником, то это станет первым случаем такого рода.

Хотя изначально Суга входил в «группу исследований Хэйсэй» (ныне фракция Такэситы), в 1998 году он вышел из ее состава, чтобы поддержать на выборах председателя ЛДП кандидатуру ныне покойного бывшего генерального секретаря кабинета министров Кадзиямы Сэйроку. Хотя в 2000 году Суга вошел в состав объединения Коти (ныне фракция Кисиды), в 2009-м он покинул ее ряды, считая фракционность источникам проблем. С тех пор Суга призывает «ликвидировать фракции», продолжая оставаться вне их состава.

На прошлых выборах председателя ЛДП имеются прецеденты формального выхода из фракции непосредственно перед выдвижением кандидатуры, но и в этом случае вышедший фактически продолжал пользоваться поддержкой фракции, что серьезно отличается от ситуации с Сугой. Кисида и Исиба – вожди фракций численностью соответственно 47 и 19 депутатов.

Между тем Суга регулярно проводит встречи с несколькими группами, в состав которых входит основно ядро не входящих во фракции депутатов и молодежь, снискав себе репутацию «заботливого опекуна». Всех их рассматривают в качестве фактической «фракции Суги» примерно из 30 человек.

Если считать «наследственностью» случаи, когда в семье уже были политики, и это позволяло баллотироваться под «вывеской» наличия такого базиса, то после бывшего премьер-министра (ныне покойного) Миядзавы Киити, занявшего этот пост в 1991 году, таким наследством обладали все без исключения. Не считая премьер-министра Мори Ёсиро, чей отец был мэром небольшого города местного значения, отец каждого был депутатом Палаты представителей.

Хотя у Суги отец тоже был депутатом законодательной ассамблеи бывшего городка Огати в префектуре Акита, Суга «выбивался в люди» самостоятельно – получив опыт работы секретарем депутата парламента, он избирался в законодательное собрание города Йокогама, а затем был избран депутатом Палаты представителей от 2-го избирательного округа префектуры Канагава. В случае, если Суга будет избран председателем ЛДП, он станет первым выходцем из префектуры Акита и выпускником Университета Хосэй на этом посту. Это сделает его вторым за послевоенную историю выходцем из региона Тохоку после ныне покойного бывшего премьер-министра Судзуки Дзэнко (уроженца префектуры Иватэ).

С другой стороны в семье Кисиды Фумио и отец, и дед – политики и депутаты Палаты представителпй. Исиба Сигэру также является потомственным политиком, чей отец занимал посты министра по общенациональным делам и губернатора префектуры Тоттори.

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